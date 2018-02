Un alto en el camino, tras años ocupado en capitanear el regreso de Los Enemigos a los escenarios. Eso es lo que ha hecho Josele Santiago: publicar un nuevo álbum bajo su propio nombre, seis años después de aquellas Lecciones de vértigo.

En su nuevo ejercicio, en el que trabajó mano a mano con uno de los productores más arriesgados del circuito (el mismísimo Raül Refree), profundiza nuevamente en su facción más íntima y reflexiva, pero también deja recados críticos a la situación social y deshumanizada actual, a la vez que deconstruye su propio sonido, con un pie en el rock de autor y otro en las adhesiones más experimentales de su cancionero.

Así suena un Transilvania por el cual nos sentamos a hablar con él hace unos meses, antes de que se pusiera a la venta; y un álbum que vestirá de largo en Madrid por primera vez el próximo jueves 8 de febrero en la sala Joy Eslava, en uno de esos conciertos llamados a ser icónicos y que forma parte de la cuidada programación musical de SON Estrella Galicia.

Así suena un Transilvania por el cual nos sentamos a hablar con él hace unos meses, antes de que se pusiera a la venta; y un álbum que vestirá de largo en Madrid por primera vez el próximo jueves 8 de febrero en la sala Joy Eslava, en uno de esos conciertos llamados a ser icónicos y que forma parte de la cuidada programación musical de SON Estrella Galicia.

