“Vuelve y miente otra vez: todavía te querré”, canta Josele Santiago en su nuevo disco. En su caso, lo seguimos queriendo, pero su vuelta no conlleva mentiras, sino un ramo de verdades frías, sarcásticas, duras, de las que generan una sonrisa incómoda que obliga a reflexionar mirar a los costados en busca de autorización.

Finalmente, Josele guardó el catalejo y tiró el mapa: Transilvania es su primer disco en solitario después de más de seis años de descanso discográfico bajo su propia firma; tiempo que aprovechó para regresar con Los Enemigos por todo lo alto y reposar ideas. Unas ideas que puso en común junto a Raül Fernández Refree: un disco que sigue manteniendo las marcas de agua de su cancionero y de ese sonido de rock de autor tan propio, pero en el que también se anima a coquetear con sonidos más modernos y kamikazes.

Nos sentamos con él a hablar de guardias civiles, de experimentación, de preguntas inmensas, de necesidad de movimiento, de tabúes de género, del devenir del rock and roll, de lírica afilada y de la SGAE, entre otras cosas.

“La felicidad está muy sobrevalorada: hay una obsesión enfermiza con ella”

Llama la atención cómo empieza el disco: “Un guardia civil me ha tirado las llaves. Las suyas de abrir las tengo aquí, a mi vera: podría salir y ser libre, al fin”. Es evidente que es coincidencia con todo lo que está pasando. No sé si había en su origen una sublectura en el hecho de empezar el disco hablando de Un guardia civil, como se titula la canción, de hecho.



No, nunca fue la idea. A veces la coyuntura te pasa por delante. Está la primera porque desde el principio la veía para abrir un disco. Pero no por otros motivos, ni mensajes, ni hostias. Nos parecía que tiene un gancho y una profundidad ideal para empezar: conmigo cantando sobre una guitarra. Que luego coincida que habla de ciertas cosas y que esas ciertas cosas tengan actualidad ya no depende tanto de mí. Pero no hay estrategia ni premeditación detrás de esto.

Hay un concepto que gira en torno al disco, y de hecho en la nota de prensa se dice, que es el de “malestar general”. ¿Dirías que es un disco más oscuro que luminoso, más combativo que complaciente?

Hay un contraste entre el discurso de las letras, que es puñetero e incluso apocalíptico, y la música, que es bastante colorida. También te digo una cosa: yo nunca he escrito letras como para tirar cohetes, porque las cosas que chirrían en el mundo, que son muchas, son las que me llevan a mí a escribir canciones. Está muy bien pasar un buen rato y divertirse, pero luego uno vuelve adonde vuelve; y la realidad yo no la veo muy bien. Quien vea el mundo perfecto y le encante se puede pasar la vida bailando, pero a mí no me sale. A mí me salen otras cosas que veo, que son las que me chirrían y las que me acaban motivando a hacer canciones. Procuro compensarlo con un poquito de sentido del humor: no sé si lo consigo pero lo intento (ríe).

¿Crees que hace menos frivolidad y hedonismo en los compositores de hoy en día?

Es que la felicidad está muy sobrevalorada e incluso hay una obsesión con ella tremenda: lo puedes ver en cualquier red social y grupo de WhatsApp, ese discurso constante de “¡qué felices somos, qué bien lo pasamos, qué bien aprovechamos la vida!”, y creo que es enfermizo. A mí me gusta divertirme y pasarlo bien un rato, como a todo el mundo, pero cuando vuelve uno a la realidad lo cierto es que se encuentra con que el mundo es un sitio muy desigual, muy desagradable y está muy mal.

Y el hecho de que se haya estado peor en el pasado a mí no me sirve de consuelo para nada: no se puede quedar así. “¡No, ahora estamos mejor que nunca!”, se oye mucho. “Bueno, pero bien no estamos”, digo yo. Estamos muy lejos, de hecho. Yo tengo la necesidad de hablar de estas cosas: a veces me sale un chiste o algo para aligerar, pero por lo general las cosas que a mí me preocupan son estas.

Nunca te has cortado en las letras, pero hay una canción en concreto, Ángel, que quien quiera sacarla de contexto puede meterte en un problema: “Maldigo vuestra podrida nación. ¡Sois una puta infección! Os mataría sin excepción, con niños pequeños y tó”.

Sí que pensé eso que dices: que quien quiera sacarla de contexto me puede joder. Y últimamente hay mucha costumbre a esto. Pero, sinceramente, no me importa. La realidad es que la naturaleza está a punto de colapsar, y es todo culpa nuestra: lo único que sigue importando es hacer dinero rápido. Ante esa realidad me importa bastante poco que puedan sacar de contexto esa letra. Tampoco creo que me vayan a meter en ningún lío, no les importo tanto.

“Quien vea el mundo perfecto y le encante se puede pasar la vida bailando, pero a mí no me sale. A mí me sale hablar de las cosas que me chirrían”

¿No tienes miedo que focalicen y que le den un sentido político, que se contextualice con todo lo que está pasando y te dejen en fuera de juego?

No puedes estar pensando en esas cosas mientras escribes porque si no, no harías nada. No puedes pensar en cómo va a reaccionar Fulano, si se va a molestar Mengano… Tienes que hacer las cosas como te salga del corazón. Esta es una canción muy cabreada, que escribí un día en que estaba muy cabreado. Salió así y luego podría haberle bajado un poco el octanaje en el discurso, pero no me dio la gana: tampoco me meto con nadie en particular, aunque haya gente que puede pensar que sí.

¿Crees que los letristas deben ser menos conservadores hoy en día?

Hay mucha gente hablando muy claro, lo que pasa es que no se les hace caso. No salen por la radio ni en las revistas ni los entrevistan. Sólo se escucha a gente que habla de los faroles de la feria. Pero hay mucha gente hablando muy en serio, cada vez más, y confío en que va a haber incluso cada vez más.



¿Dirías que es un disco en el que hay más preguntas que respuestas? Da la sensación de que esquivas eso de ser un referente que da análisis, propuestas o soluciones en sus letras.

Ojalá tuviera yo las respuestas de las preguntas que hago, pero no las tengo. Creo que es más interesante plantear preguntas que ofrecer respuestas: una pregunta hace funcionar la mente.

En la producción cuentas con Raül Fernández ‘Refree’, que en los últimos años siempre se lo ha identificado como un productor con un factor riesgo especialmente acuciado: ha llevado a artistas a niveles experimentales desconocidos dentro de sus repertorios. ¿Buscabas eso, más movimiento, otros matices?

Con Raül llevamos hablando para hacer algo juntos desde hace más de diez años; y ahora se dio la coincidencia de que estamos los dos viviendo en Barcelona y había llegado el momento de hacerlo, por fin. Raül es un tío que yo siempre he admirado mucho y estaba deseando trabajar con él. Lo llamé, le mandé las canciones, le encantaron y prácticamente al día siguiente nos pusimos manos a la obra: nos planteamos muchos tipos de producción distinta y al final hemos llegado a este quorum. Pero los primeros planteamientos eran radicalmente distintos a cómo han quedado las canciones. Creo que hemos aprendido mucho los dos y nos lo hemos pasado muy bien.

Recuerdo que en Las golondrinas etcétera a la gente le sorprendió mucho que fuera Nacho Mastretta quien me produjera el disco. Y lo entiendo, porque en principio no somos artistas de un circuito tan cercano. Pero yo siempre procuro no pensar en estilos, ni cuando estoy escribiendo canciones ni cuando grabo. Yo me centro en una melodía y en una letra: el estilo que me lo vaya pidiendo luego. Y con las grabaciones lo mismo: me gusta tener las canciones terminadas pero la mente abierta. Me gusta escuchar a los músicos y al productor, que me sorprendan. En ese sentido, trabajar con Raül era muy prometedor, porque es un tipo con muchísimas ideas.

“Veo un poco contradictorio ver a un rockero preocupado porque no está en las listas de éxitos”

¿Crees que en tus últimos discos te sorprendías menos? ¿Buscabas ese “factor sorpresa” que quizá sí conseguiste más radicalmente en Las golondrinas etcétera?

Con Las golondrinas etcétera era muy fácil sorprender porque era el primer disco, y además conté con Nacho Mastretta a la producción y además yo venía de sonar muy rockero durante muchos años con Los Enemigos. En general, con los tres primeros discos estaba muy obsesionado con grabarlos en riguroso directo: me sentía así de purista. Con el cuarto ya se me pasó un poco, prefería grabar la voz al final, añadí guitarras…

Y ahora, después de haber grabado Vida inteligente con Los Enemigos se me ha pasado del todo, y no tenía reparos en añadir arreglos ni en añadir la voz al final. También tenía el capricho de trabajar con sintetizadores, un poco por lo que dices de sorprenderme a mí mismo. Y en cuanto se lo dije a Raül empezó a sacar cacharros de todos los cajones y empezamos a experimentar. ¡Hemos hecho hasta coros! Que para mis canciones es bastante raro que eso suceda.

Ahora que hables de sintetizadores, hay una canción, Saeta, que por momentos suena a grupos de rock moderno o electrónico, como Muse. ¿Has estado escuchando este tipo de cosas?

Modernas no, pero sí experimentales, como Van der Graaf Generator, que es un grupo de rock progresivo británico de los años ’70; y mucho kraut alemán, sobre todo Neu!, por ejemplo. Esa canción en concreto sí que es distinta, pero tenía muchas ganas de hacer cosas de estas. Lo que hicimos fue desestructurarla y volver a armarla…

Una especie de deconstrucción, a lo Ferran Adrià.

(Risas) Iba a decir eso, pero me daba vergüenza (risas). Te lo agradezco, porque se entiende mejor. Era como deconstruir una tortilla de patata. Al final, es una canción muy clasicota, con una estructura muy clasicota, pero probamos esta versión y era la que más nos llamaba la atención y nos impactaba.

“No es tan importante el rock ahora como lo era en los ’70, ni creo que vuelva a hacerlo, ni falta que le hace: hay muchas más opciones y es mucho más saludable”

¿Y no te daba miedo perder algunas de tus marcas de agua el hecho de meterte a hacer este tipo de experimentos?

No, ¿y a sabes por qué? Por lo que te comentaba antes de los estilos: a mí me importa la letra y la melodía, y luego hay una cantidad de variables con la que tratar el sonido de fondo que son casi infinitas. A esta canción en concreto le podría haber dado un tratamiento de country con un pedal steel, y sin embargo hemos salido por aquí, con sintetizadores y otras cosas. Pero las estructuras de mis canciones están intactas: mientras esto se mantenga los estilos nunca me han importado, y como escritor de canciones cada vez pienso menos en estilos. Empiezo a pensar en estilos cuando la acabo de grabar.

El disco es muy visual, tira muchas imágenes todo el rato, hay una estética incluso desde la portada, las fotos promocionales, esos contrastes sonoros. No sé si hay una narración de fondo, como si lo hubieras trabajado como una especie de banda sonora de una película imaginaria.

Sí, ese siempre ha sido mi objetivo en mis discos: buscar imágenes. Creo que cada vez lo consigo con mayor profundidad, de hecho. Soy un escritor de canciones que hablan de sensaciones y no tanto de sentimientos. Hay canciones que tienen cierta narrativa, como puede ser Un guardia civil; pero me motiva mucho la idea de que las canciones tengan muchas lecturas, y eso se consigue con imágenes. Las imágenes potentes son mi meta. Paso más tiempo buscando imágenes que escribiendo.



Sigue siendo un disco de rock, o de “rock de autor”. ¿Te gusta estar dentro de esa etiqueta?

Sí, me gusta y entiendo que se me meta ahí. No me molesta en absoluto.

¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años para que el rock salga del foco mediático en España?

Pasa un poco como lo que hablábamos antes de los músicos que hablan claro: no se les hace caso, no se les da espacio. Hay muchos grupos buenísimos de rock, pero cada vez es más difícil hacer tu trabajo con las condiciones que ponen tanto las salas como las instituciones. Cada grupo joven que saca un disco y no lo ha dejado yo me quito el sombrero, porque está mucho más difícil que cuando yo era joven.

“Es contradictorio que exista una Sociedad en la que están los Autores y los Editores es como si te hablara de un Sindicato de Trabajadores y Patrones”

Bueno, se dice que la “democratización de la música” que dio internet igualó un poco a todos…

Puede ser que esté más democratizado en cierto sentido, pero no en todos: los grandes medios no hacen ni puto caso a los grupos que hablan claro. Si sabes buscar en la red puedes llegar a conocer otras cosas, cierto; pero lo que está ahí delante de uno todo el rato es lo que lleva estando en primera plana mucho tiempo, y ahora incluso más, porque hay herramientas para que quienes tienen medios e infraestructura para ser protagonistas, lo sean todavía más que antes, y más omnipresentes. Por la red también te saben llevar los medios.

Por otra parte, no es tan importante el rock ahora como lo era en los ’70, ni creo que vuelva a hacerlo, ni falta que le hace: hay muchas más opciones y es mucho más saludable.

Pero incluso en los ’90 había en España muchos grupos mediáticos de rock and roll: Los Ronaldos, Los Rodríguez, M-Clan…

Sí, cierto, pero eso ya pasó. Ahora hay otras opciones. Pero de todos modos la vocación del rock es subversiva, no tiene mucho que ver con el mainstream, y de alguna manera supongo que es su sitio.

¿Tiene una vocación underground, dirías?

Sí. Da más batalla desde abajo que desde arriba. Veo un poco contradictorio ver a un rockero preocupado porque no está en las listas de éxitos. A mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que no haya bolos (risas).

“La vocación del rock es subversiva, no tiene mucho que ver con el mainstream: da más batalla desde abajo que desde arriba”

¿Y te preocuparía que en algún momento se te acabe el público?

Claro. A cualquiera le preocupa.

¿Pero haces los discos para la gente o para ti?

Con el tiempo esto se ha convertido en mi trabajo, y procuro hacer mi trabajo lo mejor que puedo: sigo haciendo discos porque creo, sinceramente, que es lo que mejor sé hacer. Y creo que cada uno debe intentar hacer lo que mejor sabe hacer. A partir de ahí, no escribo para el público ni nadie. No sé si haría canciones si no fuese mi trabajo. Seguramente sí, pero le dedicaría menos horas.

Y luego, yo en el directo tengo otras opciones: tengo mis giras acústicas en las que meto la guitarra en el maletero, pillo el coche y voy donde sea, con menos exigencia por meter 500 personas en una sala. Por eso tampoco me preocupa demasiado tener mucho o poco éxito: mientras me sigan llamando de los bares, seguirá habiendo conciertos míos.

Leí que uno de tus principales dones es el de la paciencia. ¿Es así? ¿Cómo se hace para tener paciencia en el circuito musical de hoy?

Yo para lo único que tengo paciencia es para escribir canciones: para lo demás soy bastante impaciente. Porque creo que necesita paciencia, es lo único que te pide una canción: tiempo y dedicación. Hasta que no están terminadas ni me planteo grabarlo. Me apasionan las canciones y el formato y me gusta hacerlas bien. No me supone ninguna tortura escribir canciones, no tengo ningún reparo en dedicarle un año a una canción. Sé que a veces es desesperante para los managers y los sellos… (ríe)

“No sé si haría canciones si no fuese mi trabajo. Seguramente sí, pero le dedicaría menos horas”

Ya que lo dices… cambias mucho de sello últimamente. Ahora te distribuye el disco Altafonte pero es bajo tu licencia, como un autoeditado comisariado. ¿Estás desencantado con el funcionamiento de los sellos?

No, no se trata mucho de ser un incomprendido o no. Pero a los sellos les pasa como al resto de negocios en este mundo: se están ahogando en su propia avaricia, y sale más a cuenta crearte un sello y trabajar tranquilamente a que te estén tocando los cojones continuamente y encima se quieran llevar dinero de los pocos conciertos que tienes. Lo de Altafonte ha ayudado a darle cierta estructura para que el disco esté en las tiendas, pero poco más.

Hace unos días salió una carta-manifiesto que varios músicos firmasteis, para que el ministerio intervenga la SGAE. ¿Cómo estáis viviendo todo lo que está pasando con La Rueda?

Pues con un poco de alivio relativo e impotencia: es un tema que se sabe que existe desde hace la friolera de nueve o diez años, por lo menos; y hasta anteayer no se ha empezado a hablar en la prensa. Es muy frustrante, pero, por otro lado, es un alivio que ya se hable de ello…

Y si se sabía, ¿por qué no se denunciaba?

Es una gran pregunta. Se sabía perfectamente todo. Esto está denunciado desde hace mucho tiempo, pero nadie hacía ni puto caso, no sé si estaba bloqueado o qué.

“El hecho de que se haya estado peor en el pasado a mí no me sirve de consuelo para nada”

¿Y qué es lo que estáis reclamando ahora? ¿Sólo la intervención del ministerio?

Al menos que muevan ficha. Es algo que se tiene que arreglar desde las instituciones, porque si no no hay Dios que lo arregle: desde el propio organismo de la SGAE está claro que no se van a hacer las cosas bien. Solo hay una sociedad de gestión de derechos, y eso puede hacer caer en un monopolio peligroso, como ha quedado claro. De hecho, el propio nombre de la SGAE ya es de por sí una contradicción: un sitio en el que están los Autores y los Editores es como si te hablara de un Sindicato de Trabajadores y Patrones. Es absurdo desde que alguien decidió cambiar la “E” de España por la “E” de Editores.

Lo que reclamamos es que se nos devuelva nuestra pasta, primero de todo: yo llevo cobrando bastante menos de lo que solía cobrar desde 2007, igual que el grueso de mis compañeros de profesión. Y segundo, que estos señores paguen lo que han hecho: han estado programando música para televisión inaudible para el oído humano. Esto es el colmo. Y se emite y genera derechos. Tú puedes estar viendo un partido de fútbol y de fondo te están poniendo música; y tu oído no escuchará nada, pero como no está contemplado si se oye o no, genera derechos igual. El nivel de picaresca es insultante. Y también conviene aclarar las cosas a nivel de opinión pública: esta gente son 11 sinvergüenzas que nos están robando el dinero a nosotros, y no al resto de la gente; y luego de cara a la opinión pública parece que todos los músicos estamos en el mismo saco.



¿Te gustaría que hubiera otros organismos alternativos a la SGAE o solo que se refunde la SGAE?

Lo ideal sería que se refundara la SGAE y que funcione de manera limpia. Si empieza a haber muchos se convertirá todo, visto lo visto, en una rapiña insalvable y va a ser un sindiós. Lo ideal es que hubiera una y transparente. Pero si no va a haber una limpia, casi prefiero que haya muchas y se maten entre ellas a mordiscos y que sobreviva la más legal (risas). Por lo menos habría alternativa, cosa que ahora mismo no hay.

“Soy un escritor de canciones que hablan de sensaciones; no tanto de sentimientos”

¿Cómo te gustaría que crezca el disco?

No te creas que tengo muchas expectativas: me gustaría presentarlo con banda por todo el país. Si fuera la misma banda todo el rato sería la hostia. No va a ser posible que esté Xarim Aresté y sus compañeros de banda (que grabaron mi disco) porque tuvimos que retrasar la salida del disco más de seis meses, debería haber salido en marzo pero tuve una lesión de cervicales que me hizo retrasar la salida; y el retraso impedirá que Xarim y sus compañeros vengan conmigo de gira porque va a salir ahora su disco, y no podemos cuadrar agendas: es una verdadera lástima porque son una banda de campanillas. Pero voy a estar con muchos de los músicos que me han acompañado estos últimos diez años.

¿Va a estar Pablo Novoa o su curro en la banda de Buenafuente en Late Motiv le impide cuadrar agendas?

Pablo no creo, porque no tiene tiempo prácticamente. Lo mejor de todo esto de llegar a cierta “madurez artística” es que es un gustazo poder llamar a los mejores y que te digan que sí. Voy a poder contar con músicos que ya conozco y cuyo nivel musical es estratosférico.

Esto de la “madurez artística”… ¿crees que tu obra y tu figura tiene el estatus que mereces?

A mí el verbo “merecer” no me gusta nada porque solo trae problemas. Pero también es verdad que tengo 52 años y un montón de discos grabados, y supongo que eso se puede llamar “madurez”.

