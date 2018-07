No es que no tuviera alternativa, pero cuando en tu saga familiar tienes un don en los dedos, no te queda otra que utilizarlo. Eso es lo que le ha pasado a José del Tomate, del mismo modo que le pasó a su padre Tomatito, a su abuelo Tomate y a su bisabuelo Miguel Tomate. No ha podido ver nunca a su padre tocar con Camarón, fallecido cinco años antes de que el joven tocaor naciese, pero algo se respira en su propuesta de culto al mítico cantaor gaditano, que confiesa que es su “ídolo y el único cantaor que me hace llorar”.

Se respira eso en el cancionero de Plaza Vieja, el álbum debut que vio la luz hace tan solo unas semanas, y en donde José del Tomate demuestra no solo la querencia familiar en su toque, sino también influencias de Sabicas, Paco de Lucía y, sobre todo, su tío, El Niño Miguel. El pequeño de los Tomate empezó a tocar formalmente con 13 años, siguiendo una estela familiar que comienza a bordar su nombre en la historia de la guitarra flamenca.

Su flamante álbum debut cuenta con colaboraciones ilustres como las de Duquende, Montse Cortés, Diego ‘El Cigala’ o su hermana Mari Ángeles; y el primer gran examen que pondrá a prueba el valor de su toque y de su flamante repertorio será dentro de unos días, el lunes 30 de julio en las Tardes Acústicas del Universal Music Festival que se llevarán a cabo en el Salón de Baile del Teatro Real de Madrid.

José del Tomate