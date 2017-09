Jorge Penadés está convencido de que la piel es un elemento perfecto para la innovación. Tanto es así que, a partir de retales provenientes de la industria peletera, ha desarrollado un nuevo material con el que está revolucionando el mundo del diseño, Structural Skin, un proyecto que fue elegido por la revista T Magazine del The New York Times como uno de los mejores de la pasada Milan Design Week.

Por este motivo, MINI Hub, el espacio para la cultura y la creatividad contemporánea de MINI en Madrid, nos propone un encuentro con este diseñador cuyo trabajo puede encontrarse en diferentes museos, galerías o instituciones como el Vitra Design Museum (Weil am Rhein), National Museum Design (Estocolmo), Galleria Rossana Orlandi (Milan) o The Aram Gallery (Londres). El jueves 14, a partir de las 20:00 h, no solo nos explicará el proceso que ha seguido en los dos últimos años para dar forma a este nuevo material (sus experimentos, fallos, mejoras, etc.) también nos mostrará in situ algunos de los trabajos realizados, sus cualidades visuales, el potencial de su lenguaje…

