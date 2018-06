A pesar de recibir críticas negativas, Escuadrón Suicida ha sido uno de los últimos fenómenos cinematográficas del universo de superhéroes (o antihéroes, más bien) que hemos visto en la pantalla, cuando se estrenó en el verano de 2016, con más de 750 millones de dólares recaudados.

De aquel escuadrón, destacaron dos especialmente, convirtiéndose en dos de los más imitados por aquellos que se atavían como personajes en cada Halloween. Nos referimos tanto al personaje Harley Quinn que interpretó Margot Robbie, como al Jóker de Jared Leto. Ambos tendrán su propio spin off.

En el caso del spin off del Joker de Leto, su labor no solo residirá en ser el todopoderoso protagonista del film, sino también de poner panoja: será el productor ejecutivo. Si bien se desconoce es quién escribirá el guion y quién dirigirá el film, se han acallado los rumores acerca de que este spin off no estaría protagonizado por Jared: hace unos meses, desde Time Warner confirmaron que Joaquin Phoenix estaba dando forma a otro Joker, este a las órdenes de Todd Philips. En ese caso, se trata de una saga de orígenes de los personajes que poco tiene que ver con el spin off de Suicide Squad.

Jóker Leto