Hace unos meses se anunció que la gira en la que actualmente se encuentra embarcado Daniel Johnston sería la última que daría en su carrera. Sin embargo, él mismo se encargó de sembrar la duda cuando, al ser preguntado en el New York Times si es cierto que sería la última, él respondió: “¿Por qué debería serlo?”.

Sea como fuere, hace unos días se vivió uno de esos momentos con ángel, que afortunadamente fue registrado por un aficionado: en su directo en Chicago, acompañado por Jeff Tweedy y su banda, Johnston interpretó junto al líder de Wilco y compañía un clásico de The Beatles, el titulado You’ve Got to Hide Your Love Away con ese carisma y fragilidad que Johnston tiene para interpretar.

Johnston, Tweedy y viceversa