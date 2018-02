El hijo de Johnny Cash pondrá música a los poemas de su padre

Su nombre no engaña: John Carter Cash es el hijo de Johnny Cash y June Carter. No es un chaval ni un desconocido en el circuito musical: a sus casi 48 años ya se dio el lujo de haber grabado siendo casi un adolescente un par de canciones junto a su padre (en el álbum Water from the Wells of Home), de producir el celebrado Look at Them Beans de su madre (por el que obtuvo una nominación a los Grammy) y hasta de ser el coproductor en dos de las American Recordings que su padre grabó junto a Rick Rubin y que relanzó la carrera del hombre de negro.

En los últimos quince años ha producido álbumes de nombres propios de la talla de Willie Nelson, Emmylou Harris, Elvis Costello o Loretta Lynn, entre muchos otros; pero ahora, el retoño de uno de los compositores de folk-country más importantes de la historia de los Estados Unidos ha decidido volver a tirar de carné y sangre.

Y es que John Carter Cash se encuentra ahora mismo produciendo Johnny Cash: Forever Words, un disco que complementa el libro de poemas de su padre, Forever Words: The Unknown Poems. El álbum recopilará parte del material de aquel libro (poemas, cartas y letras) pero musicado, transformando aquella lírica en canciones, extendiendo aún más la sombra de un Johnny Cash que sigue siendo prolífico incluso muerto.

Serán 16 canciones en las que artistas de la talla de T. Bone Burnett, Elvis Costello, The Jayhawks, Willie Nelson, Alison Krauss, John Mellencamp o el fallecido Chris Cornell, entre otros, llevarán aquella obra lírica al universo sonoro, completando y complementando a aquellos poemas.

Kris Kristofferson & Willie Nelson – Forever/I Still Miss Someone

2. Ruston Kelly and Kacey Musgraves – To June This Morning

3. Brad Paisley – Gold All Over The Ground

4. Chris Cornell – You Never Knew My Mind

5. Alison Krauss & Union Station – The Captain’s Daughter

6. T. Bone Burnett – Jellico Coal Man

7. Rosanne Cash – The Walking Wounded

8. John Mellencamp – Them Double Blues

9. Jewel – Body On Body

10. Elvis Costello – I’ll Still Love You

11. Carlene Carter – June’s Sundown

12. Dailey And Vincent – He Bore It All

13. I’m With Her – Chinky Pin Hill

14. Robert Glasper (Feat. Ro James & Anu Sun) – Goin’, Goin’, Gone

15. The Jayhawks – What Would I Dreamer Do?

16. Jamey Johnson – Spirit Rider

Cash & Poem