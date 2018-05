En los buenos tiempos, de los sesenta a los ochenta, la industria de cine de Hong-Kong, por aquel entonces, aún una colonia británica, llegó a ser la tercera industria cinematográfica del mundo, tras la de Estados Unidos y la India. Los millones de chinos que vivían fuera de su país, en ambas orillas del Pacífico, veían las comedias de Hong-Kong, las películas de acción y de género fantástico que salían de megaproductoras como la todopoderosa Shaw Brothers, que lanzó a la primera gran estrella internacional que salió de la ciudad (el gran Bruce Lee), coprodujo una cinta de culto con la prestigiosa Hammer británica –Kung Fu contra los siete vampiros de oro– y difundió las artes marciales chinas en Occidente.

Sin embargo, tras ese período de esplendor, el cine clásico hongkonés empezó a morir de éxito a mediados de los ochenta, debido a la sobreexplotación de esos géneros tradicionales. Surgió entonces un grupo de jóvenes cineastas, influidos por las corrientes renovadoras del cine occidental, más interesados en reflejar los conflictos sociales y los paisajes urbanos de la ciudad que en reproducir una y otra vez las viejas leyendas chinas, como Patrick Tam, Ringo Lam, Ronny Yu o Tsui Hark, la mayoría de los cuales acabaron dirigiendo en Hollywood. Aparecieron nuevas estrellas como Jackie Chan o Jet Li, que alcanzaron renombre mundial. Y, entre ese ramillete de nombres, un joven director cambió para siempre el cine de acción: John Woo.

“Mientras el cine de acción de Hollywood de los noventa y primeros dosmiles nos había acostumbrado a montajes enloquecidos e incomprensibles, en las que resultaba complicado distinguir nada, las escenas de acción de Woo están rodadas con un magistral sentido de la puesta de la escena y del ritmo, permitiendo que todo sea a la vez claro y espectacular”

Woo había nacido en 1946, y no había tenido una vida fácil. Hijo de refugiados de la Guerra Civil China, pasó parte de su infancia en una chabola. Se crió en una de las zonas más duras de la ciudad, dominadas por los grupos gangsteriles locales, por las famosísimas Triadas, que luego describiría en sus películas. Su familia sobrevivió gracias a la ayuda de organizaciones caritativas. Probablemente, de este periodo tan duro proviene la particular religiosidad que impregna su cine.

A pesar de esas circunstancias adversas, Woo se las arregló para convertirse en un enamorado del cine –le encantaba el cine musical, en particular El Mago de Oz, la épica de Kurosawa y, sobre todo, los fatalistas noirs del francés Jean-Pierre Melville, el director de Le Samourai, El silencio de un hombre-. De hecho, el look de los protagonistas de sus películas hongkonesas es una combinación del estilo de los duros del cine negro clásico, como Bogart o Cagney, y el Alain Delon de El silencio de un hombre.

Comenzó a trabajar en la Shaw Brothers desempeñando un sinfín de oficios -cámara, montador, guionista, productor y un largo etc- y dirigió algunas comedias olvidables por encargo, hasta que su amigo Tsui Hark le dio la oportunidad de realizar su primera obra personal: A Better Tomorrow (1986), su primera gran película de acción, protagonizada por un joven actor que fue lanzado meteóricamente al estrellato: Chow Yun-fat.

Había nacido un nuevo género cinematográico: el Heroic Bloodshed, como lo definió un crítico norteamericano; con sus tramas melodramáticas, su hincapié en el honor y el compañerismo y su fetichismo por las armas de fuego. Después de su secuela (A Better Tomorrow 2) llegó su primera obra maestra, la ya mítica The Killer –a la que Cahiers du Cinema dedicó un número-, Una bala en la cabeza –una durísima y muy recomendable cinta antibelicista- y la cumbre de su etapa hongkonesa, la monumental Hard Boiled (traducida como Hervidero).

La clave del estilo de Woo está en que el director es, ante todo, un refinadísimo esteta, casi a la altura del otro director-estrella que ha triunfado a nivel internacional, Wong Kar-wai, el responsable de In the mood for love, 2046 o Happy Together. Como él, practica un cine fundamentalmente romántico, lleno de símbolos –en el caso de Woo normalmente religiosos: iglesias, candelabros y las omnipresentes palomas- y, de hecho, tienen recursos estéticos comunes, como las ralentizaciones de los momentos cumbres o los planos congelados.

Mientras el cine de acción de Hollywood de los noventa y primeros dosmiles nos había acostumbrado a montajes enloquecidos e incomprensibles, en las que resultaba complicado distinguir nada, las escenas de acción de Woo están rodadas con un magistral sentido de la puesta de la escena y del ritmo, permitiendo que todo sea a la vez claro y espectacular. Un elemento que ha destacado la crítica a menudo en su etapa hongkonesa es la casi total ausencia de tramas amorosas, mientras se le da una fuerte relevancia a la amistad masculina, incluso a la identificación entre los adversarios, el policía y el criminal, el perseguidor y el perseguido, lo que ha llevado a algunos a considerar la existencia de un subtexto gay, algo que Woo siempre ha negado.

“Un elemento que ha destacado la crítica a menudo en su etapa hongkonesa es la casi total ausencia de tramas amorosas, mientras se le da una fuerte relevancia a la amistad masculina, lo que ha llevado a algunos a considerar la existencia de un subtexto gay, algo que Woo siempre ha negado”

Por supuesto, Woo acabó siendo reclamado por Hollywood. Su primera película, producida por Sam Raimi, fue una versión personal de El malvado Zaroff, protagonizada por un Jean-Claude Van Damme en su mejor momento. Estamos hablando de Blanco Humano (1993), una auténtica exhibición de sus cualidades como maestro de la acción. Después de mostrar su valía, llegaría Broken Arrow, Cara a Cara –sin duda, la joya de esta etapa, una de las películas de acción más chifladas y espectaculares de las últimas décadas-, Misión Imposible II… No obstante, en sus últimas películas norteamericanas, en especial en la olvidable Paycheck (2003), se advertía que las características que hacían tan especial su cine se iban diluyendo. Era el momento de regresar a casa.

Pero su Hong-Kong natal había sido absorbido por China, entretanto. Mientras que su buen amigo Chow Yun-fat apoyaba públicamente al movimiento democrático hongkonés, Woo se integró en la industria cinematográfica del gigante asiático, para la que rodó dos enormes superproducciones épicas, Acantilado Rojo (2009), basada en una legendaria batalla de la época de los reinos combatientes de la China Medieval, y la melodramática The Crossing (2014). Ambas eran películas majestuosas, pero echábamos de menos la magia de Woo para las escenas de acción coreografiada.

“La clave del estilo de Woo está en que el director es, ante todo, un refinadísimo esteta: practica un cine fundamentalmente romántico, lleno de símbolos (normalmente religiosos: iglesias, candelabros y las omnipresentes palomas) y recursos estéticos como los planos congelados”

Y eso es lo que nos ofrece Manhunt, su última película, que nos llega de manos de Netflix, remake de un thriller japonés de los setenta, que nos cuenta la clásica historia de un culpable a la fuga (y del tenaz policía que sigue sus pasos). Tal vez le hubiera venido bien un guión más refinado o un protagonista con el carisma de Yun-fat, pero ante escenas tan divertidas y vibrantes como el asalto de la granja no podemos menos que reconocer que esto sólo lo podría haber hecho el maestro.

John Woo