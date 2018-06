Un par de semanas atrás John Mayer sorprendía con un nuevo single, que no solo suponía un posible adelanto de lo que sería un nuevo trabajo, tan solo un año después de la publicación de The Search of Everything, y proponiendo un registro que lo acerca al sonido disco-funk de los años ’80, entre los Commodores y Neil Rodgers.

Pero el conocido compositor norteamericano tenía guardado un as bajo la manga para amplificar aun más la viralidad de New Light, su nueva canción: un videoclip especialmente bizarro, llevándonos también a la facción más cutre y camp de los años ’80, jugando a medio camino entre el videoclip de karaoke y el croma con imágenes básicas sobre las que canta, baila y toca la guitarra después de clamar: “¡Soy John Mayer y estoy preparado para ser una estrella!”.

Mayer explicó en Twitter que decidió realizar el vídeo de esta manera tras ver que los productores no se ponían de acuerdo con el presupuesto con el que iban a contar para realizarlo; así que fue a una tienda de vídeos para cumpleaños y lo encargó. Nos lo creemos a medias, pero nos vale como excusa.

Bizarro Mayer