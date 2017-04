Joe Goddard no solo es una quinta parte de Hot Chip: el DJ y productor británico tiene dos proyectos paralelos más: el dúo The 2 Bears (con Raf Rundell) y su proyecto homónimo en solitario. Precisamente para esto último vino a Madrid presentar su nuevo disco, con el que recalará en Sónar y BBK este verano.

Aprovechamos para charlar un rato con él, agua y paracetamol en mano, después de una animada pinchada la noche anterior donde fue desvelando los temas (inéditos hasta la fecha) de Electric Lines (Domino, 2017).

Notodo: Has bautizado a tu nuevo (y primer) álbum de estudio Electric Lines porque, según tus palabras, habla de tu intención de mostrar los caminos que has tomado dentro de la electrónica durante años. ¿Hasta dónde se remonta esto?

Joe: Lo primero a lo que me enganché fue la música de principios de los 90, sobre todo el hip-hop de esa época, me inspiró profundamente. Unos años más tarde, en Reino Unido se puso de moda el género jungle, que era lo que escuchaba cuando empecé a salir de fiesta. Solo después, cuando apareció Basement Jaxx, fue cuando empecé a descubrir el house.

NTD: A pesar de que se podría decir que tu terreno más visitado es el house, últimamente has tocado otros palos con Hot Chip (como el electropop o el hip-hop). ¿Crees que hay elementos que echabas en falta y que luego te provocaron ganas de explorar sonidos en solitario?

Joe: No creo que hubiese nada que me faltase en Hot Chip porque creo que somos bastante libres de hacer la música que nos apetece. Además, muchos de los sonidos de este álbum son muy similares a Hot Chip en más de un sentido.

Lo que sí que creo que necesitaba era ser capaz de hacer música y hacer este disco por mí mismo. Quizá eso sea lo que necesitase más a la hora de experimentar: ver qué podía hacer sin tener que colaborar con nadie o tener a alguien diciéndome qué hacer.

NTD: ¿El hecho que cantes en el álbum es una consecuencia de haberlo creado en primera persona?

Joe: Sí, y al mismo tiempo no quería comprometerme con nada desde el principio. No es que tenga problema en colaborar con Alexis, Raf y el resto de personas involucradas en mis proyectos musicales, simplemente quería tener esta experiencia por mí mismo.

NTD: Alexis (Taylor, cantante de Hot Chip) también canta en uno de los temas (Electric Lines, el que da título al disco). ¿Cómo llevas lo de compaginar tres proyectos a la vez?

Joe: Simplemente estoy acostumbrado a hacer música todo el rato. Creo que tampoco lo pienso demasiado… En cuanto hago un tema, pienso en a quién podría gustarle y, sobre todo, quién podría aportar lo necesario para que este tema fuese increíble.

NTD: Encontraste el sample de Music is the Answer gracias a otro compañero de The 2 Bears, Raf. ¿Cómo surgió la idea de incluirlo en el disco?

Joe: Se la había escuchado un par veces y había notado lo bien que funcionaba en la pista de baile cada vez que la ponía. Entonces me la llevé al estudio y pensé en una secuencia de acordes que combinase con los diferentes samples que ya tenía. Una vez que tuve los acordes claros, le pedí a Jess Mills que viniese al estudio para que interpretase la letra y el resto fue historia porque la terminamos muy rápido.

NTD: En ese sentido, ¿cuándo sabes que has conseguido algo que va a gustar? ¿Hay algún elemento clave para que un tema se pinche y tenga éxito?

Joe: Es algo difícil de describir, la verdad, porque el gancho de una canción puede ser casi cualquier cosa. Normalmente, reside en la letra o las estructuras y efectos vocales, pero puede ser un teclado, por ejemplo. En mi opinión, la clave está en escuchar y dejarse llevar; si tienes ganas de ponérselo a tu pareja o compartirlo con tus amigos, es que es un buen tema.

NTD: ¿Qué proceso seguiste para elegir los temas que se incluyen en la selección final del disco?

Joe: Bueno, tiene que ver mucho con ir al estudio y no pensar demasiado (risas), sino simplemente ver qué salía sin prejuzgarlo. No quería obligarme a mí mismo a escribir nada en concreto, así que he intentado trabajar de la forma más intuitiva posible. Al final me centré en mejorar las canciones que vi con más fuerza y donde vi las ideas más poderosas… Imagino que como cualquier otro productor electrónico, tienes que dejarlas evolucionar poco a poco hasta que tengas algo parecido a un disco.

NTD: He leído que sigues una rutina diaria que pasa por ir al estudio y centrarte en tus composiciones todos los días. ¿Haces algo específicamente con cada uno de tus proyectos?

Joe: Voy al estudio de lunes a viernes y simplemente intento hacer algo. Algunos días no consigo avanzar mucho, pero abro cinco pistas diferentes y voy viendo si quiero añadir o mover algo. Creo que al final se reduce a un proceso constante de trabajar en las cosas, como todo.

NTD: En este disco se puede escuchar claramente desde techno (Lasers) a disco (funk y groovy de Home). ¿Qué influencias directas ha tenido antes de plantarle cara al álbum?

Joe: Creo que lo que más escucho últimamente es disco, sobre todo italo disco, hits de principios de los 90… Cosas que podrías encontrar en un recopilatorio de Horse Meat Disco, básicamente.

NTD: La influencia de la música disco es algo muy notable, también en tus dj sets y remixes, pero es algo que ya practicabas en Made In The Dark (de Hot Chip, 2008). ¿Supone un regreso a tus orígenes o simplemente una asignatura pendiente a nivel personal?

Joe: Es cierto que este estilo ha sido una gran influencia para mí desde hace bastante tiempo, sobre todo desde que giramos con LCD Soundsystem… Así que creo que lleva sido parte de mi vida como unos 15 años. Es algo que también busco cuando pincho ciertamente, así que creo que más que una influencia se ha convertido en mi mayor pasión (risas).

NTD: Imagino que debes de ver cambiada la escena clubbing, sobre todo en Reino Unido, con iconos como Fabric cerrados y los DJs haciendo cada vez más carrera fuera.

Joe: Sí, creo que muchas cosas han cambiado. Principalmente porque los adolescentes de hoy en día son diferentes, también; es decir: aún hay mucha gente que sale sobre todo por beber y tomar drogas, pero también hay cada vez más gente que es muy sana y responsable, y que puede que no salgan tanto por eso mismo. También creo que hace diez años la gente principalmente salía para conocer a gente, para ligar, pero ahora pueden hacer esto con una app.

NTD: En cierto modo, la música se está convirtiendo en algo cada vez más anti-social.

Joe: Totalmente. Además, súmale que Londres es una ciudad cada vez más cara, y esto hace que la gente gaste menos. Pero también los clubs, que cada reciben menos ayudas públicas, de la alcaldía y el gobierno, así que creo que esto está afectando directamente a la cultura.

NTD: Imagino que la situación del Brexit tampoco está ayudando. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?

Joe: Bueno, soy anti-Brexit total, creo que es una idea horrible. En parte porque va a ser mucho más difícil hacer mi trabajo si tengo que pedir documentación para viajar a un país europeo cada fin de semana… No es lo más importante del asunto, obviamente, pero es algo que hago muy a menudo. No sé, creo que la gente en Reino Unido piensa que el Brexit va a ayudar económicamente a su día a día, pero sinceramente creo que va a empeorárselo.

NTD: En mayo actúas por primera vez en solitario en Sónar, y en julio volverás al Bilbao BBK Live, donde ya estuviste el pasado con tu banda y dúo. ¿Tienes ganas de repetir?

Joe: Es genial volver a tocar en ese escenario [Basoa]. El año pasado fui al BBK con Hot Chip y todos volvimos allí después de la actuación porque pinchaba [con 2 Bears]. Creo que es un sitio increíble y aparte soy muy fan del festival en general. Sónar también es una leyenda… Con la banda he actuado varias veces ya, pero estoy seguro de que este año será muy emocionante.

NTD: También has lanzado una línea de merchandising junto a la marca británica Turbo Island, que tienen unos diseños muy locos. ¿Cómo surgió la idea de trabajar con ellos?

Joe: Es solo una línea de camisetas, pero sigo a la marca desde hace tiempo porque me gustan sus diseños y Jack tiene un gusto musical increíble. Así que un día le pregunté qué podíamos hacer para el lanzamiento de Electric Lines y me gustó mucho el estilo de lo que me propuso.

NTD: Y pasado el ecuador del verano, ¿cómo pinta el resto del año?

Joe: Ir de gira, sobre todo con actuaciones en directo. Haré un poco de djing, pero no demasiado. Y creo que el año que viene me juntaré con el resto de Hot Chip para hacer cosas de nuevo… Somos una gran familia y su opinión ha sido crucial para el lanzamiento de este disco.

