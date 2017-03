“Un cantautor millonario que se las da de progre y con lo único que está comprometido es con su ombligo”

“Sabina es élite con complejos de ser”

“El Julio Iglesias del progresariado pureta”

“Suena a tío-abuelo pesado contando sus batallitas de juventud”

“Un pesado falto de luz y un fascista sentimental”

Da igual lo que haga Joaquín Sabina: el sambenito de ser el primer y último progre facha de España, de ser el capitán del barco del heteropatriarcado cancionista, de haber sucumbido a los encantos de esa burguesía after-socialista que tanto enciende Twitter, o el de ser señalado como uno de los símbolos casposos de nuestro país por parte de las supuestas élites culturales no va a convencer a sus detractores, que se acercan a la obra del cantautor canalla por antonomasia como esos emoticonos del WhatsApp de los monitos tapándose los ojos y los oídos, pero no la boca: la crítica por la crítica, el ejercicio deslegitimador por obra y gracia de las redes ardiendo a 200ºC por encontrar el chascarrillo definitivo impone un tapón ni siquiera dispuesto a oír hasta qué punto un icono como él es capaz de reciclarse.

Pero, ¿es Lo niego todo un nuevo manual de ripios innecesarios; un ejercicio de versiones de sí mismo que respeta ese “patrón sabinero” que tantos hijos bastardos de su estilo han intenado emular; un disco menor en la trayectoria de uno de los cantautores más importantes del estado; una alianza kamikaze que acaba trivializando y dinamitando sus marcas de agua más identificables; o acaso es el movimiento necesario que Sabina necesitaba para que tenga sentido que siga publicando discos?

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO AQUÍ?

Poniéndose en el pellejo de una camarera que no entiende su vida, “insulsa y repetida”, entre un tonel de ripios y de autorreferencias de quien ha visto un episodio de Comando Actualidad pero no de quien ha bajado a la calle a ver qué pasa, Joaquín Sabina canta ¿Qué estoy haciendo aquí?, pero aunque no tenga claro qué está haciendo aquella muchacha, sabe bien lo que está haciendo él en su nuevo disco: moviéndose. O al menos intentarlo.

Dejar a un lado su alianza con sus socios habituales (Pancho Varona y Antonio García De Diego) y acercarse a la “juventud” casi en un último suspiro por recuperar las ganas de componer canciones. Para ello tira de un socio (y amigo) habitual en sus correrías como el escritor Benjamín Prado, pero es sobre todo un Leiva que no es un recién llegado pero que, de alguna manera, proyecta giros a lo (salvando las distancias) Tom Petty o los Travelling Wilburys pero sin desatender el sonido cazallero del rock and roll marca 90s, el que marca la pauta de este movimiento en el legado sabinero.

En Lo niego todo hay momentos en los que parece que estamos escuchando un nuevo álbum del ex Pereza pero con extra de whisky y carraspera constante. La alianza, sin embargo, aprovecha las sinergias de uno y de otro: no estamos ante el Sabina más brillante de su carrera (¿lo volveremos a estar en algún momento?) pero sí ante el mejor registro suyo en dieciocho años, desde que publicase su indudable mejor disco, el 19 días y 500 noches; ni tampoco estamos ante el Leiva más entregado, habiéndose puesto a los mandos de la producción y composición de las músicas del disco tras haberse vaciado en Monstruos, su tercer disco, publicado hace solo unos meses; pero sí estamos ante un cancionero más que aceptable, que planta la primera piedra en un camino intergeneracional, un trazado transversal que une dos mitades y perspectivas de entender la canción de autor canalla de sesión trasnoche.

LA VIDA DESDE LA VENTANA

Una de las cosas que más se le achacan a Sabina es su falta de contacto con la calle. Esa pretensión eterna de que tenga que mantener las mismas costumbres, las mismas dinámicas, la misma manera de empaparse de las cosas que tenía en los albores de la forja de su identidad y de sus marcas más identificables.

Pero tengamos en cuenta que la mutación de Sabina en los últimos años ha sido la de un tipo de interior, que sale más bien poco de su casa, que vive encerrado en la camaradería de sus incondicionales, que cuando sale de gira es con gente de su generación y de su entorno, que su contexto sigue siendo el mismo desde hace veinte años, que todo lo que tengáis que decirle en Twitter no lo va a leer nunca.

Es el mismo tipo que hace veinte o treinta años marcaba el discurso progresista y que, llegado un momento, comenzó a ser el paladín de la contradicción y la incorrección política: sus ripios más icónicos pasaron a ser machistas dentro del nuevo contexto social; su pujanza a favor de tradiciones tan cuestionables como su pasión por los toros le impuso una buena tunda de detractores por no seguir lo cánones del libro de estilo de izquierdas; sus declaraciones en favor de la monarquía le quitaron el carné de republicano honorable; sus varios grados de separación con la nueva izquierda (o Podemos, hablando en plata) le colgó el sambenito de “progre facha”…

Podríamos seguir hasta el infinito. Pero la realidad es que el Joaquín Sabina de 2017 no tiene por qué ser el de cuando se juntaba con Javier Krahe y Alberto Pérez en 1981, ni siquiera el de la campaña a favor de Zapatero o el que merendaba farlopa en los años ’90 con un whisky con soda en su puticlub de confianza. El contexto y la situación vital de un no-abuelo de 68 años no es la misma que la de un cantautor de la primera democracia, ni tampoco de la oposición del neoliberalismo de los años ’90. “La leyenda del suicidad y del bala perdida” ha cambiado de bando sin moverse de su sofá. Lo siento por los paladines de los tics perpetuos.

ASABINADO, ALEIVADO Y ANONADADO

A pesar de que el experimento de mezcla de razas y de aprovechamiento de sinergias entre Leiva y Sabina deja momentos-Frankenstein, en donde las dos marcas salen a la luz; también encontramos momentos de desconexión de ambas marcas, encontrándonos a la pareja buscando puntos que ni uno ni otro han explorado.

Entre las canciones más aleivadas, los singles Lo niego todo y Lágrimas de mármol: la primera, una balada melodramática en la que Sabina tira de cinismo e ironía, anticipándose a sus haters con una letra que sin necesidad de bajarse al barro ni a la calle, consigue elevar su leyenda; la segunda, un medio tiempo rockerizado con coros ‘a lo Leiva’, que celebra ese “vivir para cantarlo” de esta nueva etapa. Junto con el epílogo que cantan a dos voces, Por delicadeza, dejan un sonido más cerca de la Alameda de Osuna que de Tirso de Molina.

Pero el sonido de Leiva también aparece en canciones como Leningrado (que suena más a Los Rodríguez, quizás), Sin pena ni gloria (otro relato con aires de cinismo lírico) o Las noches de domingo acaban mal (con aires de Fito Páez y rock and roll noventero: casi una revisión de su Pacto entre caballeros pero sin moverse del salón), cortes que si bien suenan al ex Pereza acercan a Sabina a sus registros más rockeros de Hotel, dulce hotel o Ruleta Rusa.

Por ese recuerdo de sus álbumes en los que cabían guiños country, rancheras y boleristas, de la época de Mentiras piadosas y Física y química en adelante, suenan los momentos más asabinados: No tan deprisa, Postdata, Quien más, quien menos o Canción de primavera dejan los relatos más Marca Sabina de este nuevo cancionero. Un lujo que no se permitía con tanta profundidad desde hacía lustros: de sus últimos discos había poco que salvar.

Incluso es en canciones como Churumbelas (un homenaje a los mitos flamencos y, posiblemente, una de las mejores del disco) y ese curioso reggae-protesta del que hablábamos antes, ¿Qué estoy haciendo aquí?, en la que se permite hasta un guiño a Bob Marley en la canción que más descuadra del disco pero, como sucedió en discos icónicos publicados en los ’80 y ’90, en donde canciones como Telespañolito, Es mentira, Como te digo una “co” te digo la “o” o, sobre todo, Siete crisantemos o No soporto el rap, reabre una nueva vía para el movimiento sin perder sus marcas de agua más identificables.

Joaquín Sabina