El mallorquín Joan Miquel Oliver lo ha vuelto a hacer: se ha vuelto a superar a sí mismo. Y siempre siguiendo su propia senda. Tras Pegasus (Sony Music, 2015), el pasado mes de abril lanzó su cuarto disco en solitario, Atlantis (Sony Music, 2017), mientras Antònia Font, el grupo que lideró hasta 2013, no tiene visos de regresar a escena.

Conversamos con él en persona el otoño pasado cuando la editorial sevillana Barrett tradujo al castellano su novela El misteri de l’amor (Empúries, 2008) y le enviamos un pequeño cuestionario con motivo de su nuevo disco. Oliver nunca decepciona en un diálogo con él: por las ‘perlas’ que lanza y los debates que abre.

PRIMER TIEMPO: EL MISTERIO DEL AMOR

Para ti, ¿cuál es “el misterio del amor”?

Al final, el amor obra en muchas personas de una manera súper poderosa: cuando pasas, contra viento y marea, a querer estar con esa persona. Y eso es fortísimo.

Al final, en la novela, la tesis es que el amor sirve para el apareamiento, para perpetuar la especie de una manera muy solvente. Pero las personas tenemos consciencia, y el amor es una especie de psicología sexual humana. Y ya está.

¿Cómo es ese paso de escribir canciones, a escribir una novela? ¿Te sientes un escritor de libros?

Yo no le veo una gran diferencia, sinceramente. Tengo una frase para explicarlo: “Es más trabajo, pero no es más difícil”. Es más largo, pero al final la mente literaria es captar la realidad, y ser capaz de convertir eso en un discurso, digamos. Y en el mismo discurso, creas una realidad nueva, te basas en algo que hay que parece una crónica, pero que en realidad es algo aparte de la propia realidad.

¿Piensas que vivimos en una sociedad de contradicciones absolutas?

Completamente. Cuando tenemos pareja, la tenemos de una manera muy celosa, no queremos que nadie la toque… Nos hace mucho daño pensar que a nuestra pareja le pueda gustar otra persona… Y no, no creo que sea un tema cultural: es un tema más conectado con la biología, con los instintos. No es una convención social. Los celos son un sentimiento…

Cuando tú eres celoso, es cuando más quieres a alguien. Y cuando menos quieres a alguien, menos celoso estás. Y esto no tiene solución. Es una contradicción de vida. La solución sería vivir solo, pero no queremos vivir solos. Queremos compartir la vida con alguien… Es una súper contradicción.

Vivimos en una sociedad machista que no trata por igual a la mujer en esto del amor. Sí que es cierto que los hombres somos celosos cuando estamos enamorados. Las mujeres también son muy celosas.

¿Qué papel juega el arte contemporáneo en la novela?

En esta novela el arte contemporáneo está un poco ridiculizado. Sí que me gusta el arte, pero es un poco como el fútbol. El fútbol son 22 tíos pegando patadas a un balón. Pues aquí igual, con todo el respeto, ridiculizo un poco la especulación que hay entorno a ello. El arte es el súmmum del capitalismo. ¿Cuánto vale un cuadro? Lo que alguien esté dispuesto a pagar. Con la música no tanto.

Hay artistas que me flipan. Como Albert Pinya. Me encanta. Y sus cuadros son carísimos. Por cómo funciona el mercado. Lo que me gusta de él es que no tiene impostura. En su dibujo y su pintura ‘naif’, hay mucho de ilustrador, mucha intencionalidad. No piensa en nada. Sólo pinta. Le sale así. Él hace hiperralismo según su punto de vista. Pinta las cosas como quiere. Y esta autenticidad es posible que no se aprecie solo en sus cuadros, le tienes conocer como es.

¿Podríamos decir que en ese sentido, llevándolo a lo musical, te pareces a Albert Pinya?

Sí, porque muy a menudo dicen que mis discos son mezclas de estilos. Pero yo digo que para mí el estilo no tiene… No tengo estilo.

SEGUNDO TIEMPO. EL CATALÁN Y LA FORMA DE VER EL MUNDO

¿Cómo encuentras la música en catalán?

La música de Cataluña se ha abierto muchísimo al exterior, sin obstáculos, ni ningún tipo de prejuicio. Y esto lo que confirma es la universalidad del la música. Es verdad que en España hay muchos prejuicios contra Cataluña, pero eso no nos interesa. Porque hay mucha gente a la que le encanta el catalán. Como estos chicos de Barrett que han hecho una editorial, y que me editan. No nos tenemos que cerrar a nosotros mismos.

Nos implicamos en proyectos en defensa propia. Porque hay una mayoría en el mundo de la política que tiene el catalán en el punto de mira. En la pasada legislatura en Baleares, Bauzá cambió el plan de estudios para cargarse el catalán. Ya me gustaría pasar de toda esta historia. Pero no, no se puede pasar de eso. Va a haber una manifestación de 200.000 personas, el récord histórico en Palma. Y había gente de todas partes, residentes de diferentes países. La gente que vive en Mallorca quiere que sus hijos estudien en catalán, los castellanos los primeros, no quieren que sus hijos sean raros. Es que es tan evidente que me fastidia discutir de estas chorradas.

El independentismo existe desde que existe España. Desde 1614 o 1613 hasta hoy en día. Los catalanes no se quieren independizar de España, sino del Gobierno de España. España es un país de primer nivel (en industria, tecnología,…). No pasa nada porque Cataluña se vaya. Creo que será mejor para todos. Porque seguirá habiendo buenas relaciones con otros países.

¿Qué papel tienen tus estudios de Filosofía en tu carrera artística?

Yo soy de ideología anarquista. Porque he llegado por pura convicción filosófica. Mi libro de cabecera es el Tratado contra el método de Feyerabend. Y ese libro tiene una tesis que dice que la ciencia ha evolucionado gracias a que los científicos no han sido escrupulosos, que no han sido metódicos. La ciencia ha evolucionado cuando ha sido anárquica. Y eso aplicado al arte es un filón. Porque aprendes una cosa siempre lo haces de la misma manera, pero cuando escribes o haces música lo interesante es hacerlo siempre de manera diferente…

El otro día pensaba en el anarquismo. Porque ahora estoy volviendo a ver en casa, con mi familia, la serie Doctor en Alsaka. ¿Por qué nos gusta tanto esta serie? Porque es de ideal anarquista. Refleja una pequeña sociedad, muy bien estructurada, donde todo el mundo tiene su función. Y en ningún momento en la serie, hay una conciencia de autoridad, por encima de ellos. En todo caso, el doctor Fleshman puede introducir algo parecido a un concepto de autoridad pero cuando se pone en ese plano se le ridiculiza.

Para la gente que piensa que el anarquismo es desorden, que piense en Doctor en Alsaka, que es un ejemplo paradigmático de lo que define Chomsky como anarquismo. Es la perfección anarquista.

¿Crees que aún tenemos la división de las dos Españas?

Yo creo en la gente, tío. No he perdido la confianza en la gente. Cada vez tengo más. El mundo progresa. La educación funciona y las escuelas… Creo en las instituciones pequeñas, que representan la independencia… Lo de los gobiernos pequeños lo veo necesario, como estructuras pequeñas. En un grupo de cinco personas no hay jefes: cada uno tiene su función. Igual que en un taller mecánico…

Creo que la política actual, la democracia, en realidad es una continuación del poder de siempre. Es mejor que la dictadura, que el despotismo, pero no deja de ser una estructura de poder, que por ventura no es tan necesaria.

¿Qué pasó en Madrid, en la Puerta del Sol con el 15M? Eso era una pasada ¿Qué demostraba esa gente? Que no necesitan a nadie, que se organizan. Creo que tenemos que coger a nuestros hijos, y mentalizarlos en el escepticismo, que no se crean todo lo que les dice el maestro. No te creas todo. Piensa y elabora tus juicios, con tus ideas…

SEGUNDO ACTO. ATLANTIS: MITOS E IMAGINARIOS

Atlantis supone un cambio de registros en el universo de Joan Miquel Oliver. La canción que da título al disco es la más electrónica que nunca has compuesto. ¿Influencia de Joe Crepúsculo?

Me encanta Joe Crepúsculo y somos amigos, pero no, en todo caso me puede haber influido la misma música que a él en algún momento. Pero, de todas maneras, cuando hago electrónica no se debe principalmente a ninguna influencia, más bien a temas de sonoridad, producción, medios, estética. Me fascina la creación artificial del sonido que te permite hacer sonar el límite de tu fantasía.

La mención a Kafka da más cuerpo a la fuerza de los mitos. Kafka tenía un sentido extraordinario para hablar de las almas. ¿Qué piensas hoy en día de los mitos? ¿Quién es Atlantis?

Los mallorquines hemos mamado mitología destilada mediante las rondallas mallorquinas. Los mitos se repiten, los cuentos son los mismos, entendemos bien la mitología y no sabemos por qué, nos es muy familiar. Empatizamos perfectamente con el carácter de dioses, héroes y demás, que por otro lado eran muy práctico y aplicaban el sentido común y el interés por encima de los principios. Vista de lejos la mitología puede ser grandilocuente y gótica. Pero vista de cerca es como tratar con campesinos trabajadores de cualquier isla del mediterráneo antes de la tecnología

Nins a Tobogans habla de la magia de los niños, del poder de la imaginación ¿Encuentras que necesitamos este mundo de fantasía para encajar mejor el mundo real?

No hago distinción entre niños y adultos, siempre he sido igual, desde mis primeros recuerdos. Este tema recrea un momento muy prematuro, creo que, incluso, antes de aprender a hablar, y sigo igual… La fantasía es la alternativa a la realidad espantosa y deprimente, y la necesitamos siempre. Desde que nacemos hasta que morimos.

Rumba del Temps capta el poder de la rumba y de la ciencia, y de las profesiones de siempre ¿La rumba tiene un poder universal?

No lo creo, la rumba es un estilo musical que se va a desarrollar en un momento y en un lugar concreto de la historia. Si por cualquier motivo puede ser universal es por su sencillez. Las cosas sencillas, simplificadas, rudimentarias, como la rumba, son auténticas Pero tampoco creo que lo pueda entender todo el mundo.

EPÍLOGO. CIENCIA, NATURALEZA, MARCAS Y PLANETAS

Como licenciado en Filosofía, ¿qué opinión tienes de la ciencia?

La ciencia es la religión de la actualidad, si quieres justificar cualquier cosa, sólo has de decir que es científico y todo el mundo te creerá. No entraremos en detalles, pero claro está, que detrás se esconden perversos intereses económicos, valga decir que no tanto como detrás del catolicismo o del fútbol. Después hay científicos auténticos que trabajan de buena fe, nada que decir de ellos.

Dedicas una canción a la posidonia, típica del mediterráneo y de la riqueza de las aguas de Baleares. ¿Piensas que se cuida la naturaleza como toca?

En general, no creo que se cuide nada de nada como toca, desde la violación del silencio en una calle antigua de Palma hasta como se estropea un libro por la manera en que se pasan las páginas. Hay muy poca consideración por las cosas del mundo, parece que lo tenemos todo regalado y que todo es una mierda. A veces no lo entiendo.

Disenny de producetes parece ser una crítica a las marcas y al mundo dirigido por marcas y empresas ¿La publicidad es hoy en día (con el fútbol) el opio del pueblo?

Creo que tendríamos que abandonar internet masivamente de un día para otro. Nos lo han vendido como la libertad, la voz de los más pequeños y puede ser que lo fuera al principio, y que todavía lo sea en una parte insignificante. Pensamos que por la pantalla del ordenador tenemos el mundo entero y es justo al contrario: por nuestra pantalla se ve nuestra casa, nos espían y nos inyectan kilos de propaganda que afectan sobre todo a niños y jóvenes, ha transformado los gustos y les ha adormecido el criterio.

Cuando un adolescente de 14 años escucha mi disco parece que la cabeza le explote, porque no pensaba ni remotamente que una cosa así pudiera existir. Una inocente dirección de correo electrónico abierta hace diez años se ha convertido en una complicada, comprometida e indestructible cuenta personal allá donde tenemos toda nuestra información y por donde se nos tiene perfectamente calados y cogidos por los huevos.

¿En qué planeta te gustaría vivir si no fuera en Mallorca?

Me iría directamente a la mierda.

