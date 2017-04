Resulta complicado, a estas alturas de la década (por no decir del siglo), enfrentarse a algo como “el nuevo disco de los Jesus”. Porque, por un lado, no son solo gente que ha puesto banda sonora a etapas importantes de la vida de una y de muchos de sus amigos más cercanos: es su pegajosa y omnipresente influencia en casi la mitad de las cosas que escuchamos hoy con devoción lo que impone. Si los Jesus solamente fueran eso, The Jesus and Mary Chain, no estaríamos más que ante el enésimo regreso de la tumba de una banda a la que le pudieron el alcohol y las drogas en los 90.

Pero son los Jesus y las paladas de bandas cuyo sonido ha bebido del desquiciado amor que los hermanos Reid profesan por el ruido. Desde Ride hasta The Raveonettes, pasando por Sugar o Black Rebel Motorcycle Club, los escoceses empapan nuestras colecciones de discos, más allá de esa sección que empieza con el desquiciado bombardeo de distorsiones y guitarrazos del Psychocandy (1985) y acaba con el tempo luminoso y casi juvenil del Munki (1998).

Al final, The Jesus and Mary Chain se han pasado más tiempo sin publicar discos de lo que se pasaron publicándolos. Y los hermanos Reid, como viene siendo habitual, parecen no inmutarse en absoluto ante dicha situación. En realidad, Damage and Joy es una mezcla de canciones nuevas y regrabaciones de temas que Jim Reid había compuesto en solitario en los últimos años, y es el fruto definitivo de una reunión que lleva fraguándose desde 2007 con grabaciones esporádicas, conciertos aislados, grandes éxitos, reediciones en vinilo y hasta una gira que conmemoró los 30 años del Psychocandy. Y, por manido que suene, el resultado suena un poco a reencontrarse con un amigo al que quieres pero que llevas años sin ver: las cosas han cambiado, ya no sois las mismas personas que antes. Pero, sin que os deis cuenta, la conversación no tarda en fluir exactamente por donde la dejasteis. Y os sentís bien: en casa.

Pero tampoco podemos olvidar que han pasado tres décadas desde los conciertos de 20 minutos de espaldas al público que acababan en estallidos descontrolados de violencia: los hermanos Reid, por mucho que quieran, ya no son unos jóvenes rabiosos. El truco de Damage and Joy es que, sin intentar seguir siéndolo, han conseguido no sonar a unos viejos cascarrabias. Si bien es cierto que la frescura que implicó llenar los surcos de sus discos de muros de electricidad que se acoplaban entre si hasta el infinito en un momento en el que lo que se llevaban eran los sintetizadores se ha ido para no volver, Damage and Joy consigue presentar muchas de las líneas características de las creaciones de The Jesus and Mary Chain desde un punto de vista distendido, alejando de tensiones o ataques rabiosos.

Por ejemplo, el combo que suponen War on Peace y All Things Pass en los primeros compases del álbum, especialmente con las pequeñas golosinas guitarreras que incluyen, suenan optimistas sin ser eufóricas con un lejano toque oscuro, pero sin quedar tensas o ásperas. A medida que nos adentramos en el disco la sensación de que todo recuerda agradablemente a los Jesus de Just Like Honey se hace más y más embriagadora, especialmente gracias al dueto con Isobel Campbell y a los delicados arreglos que nos encontramos en Song For A Secret; y no hace más que crecer con Los Feliz (Blues and Greens). Solo Mood Rider parece oscurecer ligeramente el discurso del disco, mientras que Get On Home y Facing Up To The Facts giran hacia el rock de corte clásico y blusero, con un incremento en la agresividad de las letras.

El resultado es un Damage and Joy extenso, rico en sonidos, sorprendente en varios momentos, con la capacidad de mantener al oyente alerta durante casi 55 minutos. Más mérito tiene aún que las canciones no suenen inconexas, teniendo en cuenta su dispar origen. Los Jesus obviamente no tienen la pegada hipnótica de antaño y es cierto que no son capaces de enamorar durante varias canciones seguidas. Pero Damage and Joy está lleno de momentos hermosos (la colaboración con Sky Ferreira en Black and Blues lo es, sin duda), letras mordaces y delicias guitarreras. Que 19 años después a lo mejor es todo lo que se podía pedir.

Gira :

29.04: Barcelona. Razzmatazz

30.04: Madrid. La Riviera (Festimad 2M)

16.09: Donostia. Kutxa Kultur Festival

The Jesus and Mary Chain