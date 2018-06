Tras convertirse en la punta de lanza de Finesse Records, sello mexicano donde se respiró el mejor r&b moderno cantado en español durante el último lustro, el guatemalteco Jesse Báez cedió ante los ojitos que le hacían las multinacionales, y acabó fichando por Universal México.

Afortunadamente, el nivel de la propuesta artística del centroamericano no solo no ha renqueado, sino que ahora se codea con algunos de los grandes nombres de la música urbana internacional. Al menos en las canciones que ha lanzado este año, todas ellas cuentan con alguna colaboración de excepción: ya habían sido en los últimos meses C. Tangana y Fuego, además de haber colaborado el propio Báez en el último single de Paty Cantú, uno de los últimos referentes del pop mainstream mexicano.

Ahora, Jesse se ha buscado un aliado californiano para su canción más bailable de las que ha lanzado este curso. Y es que el productor Dillon Francis es el que juega al reggaetón moderno, con aires a las bases de Alizzz o Sky, en Quiero saber, el último pelotazo del urban&b latino. Hoy en día, por mucho discurso y apoyo mediático y multinacional que tenga C. Tangana, el guatemalteco Jesse Báez sigue demostrando que está en mejor forma que el madrileño.

Jesse Mainstream