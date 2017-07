No lo vamos a hacer porque sería absurdo intentar dar en la diana con una banda tan diversificada musicalmente. Acotar a Jenny and the Mexicats dentro de una sola realidad no tendría sentido, eso lo sabe hasta el que -todavía- no les conoce.

Y no sólo de distintas nacionalidades va la historia de estos chicos: lo variado también se refleja en los ritmos e idiomas -un spanglish de lo más molón- que llevan por bandera tanto en sus trabajos como en sus inimitables directos. Por no hablar de la peculiar base instrumental que da vida a sus temas: una guitarra, una trompeta – que hace por momentos de segunda voz -, un contrabajo y un cajón.

La formación responde a dos mexicanos (Icho y Pantera), una londinense (Jenny) y un español (David): cuatro músicos que se conocen en un tablao flamenco y que, con el tiempo, deciden recorrer juntos un camino que les llevará a grabar varios trabajos de estudio. El último se llama Mar Abierto y es el culmen de su esencia.

“’Mar Abierto’ está abierto a muchas posibilidades, cabe todo: nacionalidades, géneros, idiomas, no hay límites, es un mar abierto de posibilidades”

Notodo: Vivir el momento es quizás una de las claves para una banda que lleva años en el circuito musical internacional. ¿Cuál es el balance si echáis la vista atrás y valoráis los momentos que os ha dado esta experiencia?

Alfonso Acosta (Pantera): Como toda experiencia en la vida y como todo curro, ha habido momentos muy, muy buenos y momentos muy malos. Es una experiencia muy grata la que hemos vivido juntos. Pero antes de seguir con la respuesta, me sigue asombrando que alguien en el mundo me llame Alfonso, aparte de mi mujer y mi mamá (risas). Me parece increíble, me quedé un poco rayado con eso. Soy Pantera hasta en la SGAE, por eso me ha resultado muy raro (risas).

Toda la vida me he querido quitar el mote de Pantera, me lo puso el Icho, que es el contrabajista, cuando teníamos doce años (porque yo era el heavy de nuesto grupito de punk) y se me quedó el mote. El caso es que pensé que ya me lo había quitado al venir a España, pero entre él y algún otro “subnormal”, en una fiesta flamenca, mientras yo tocaba la guitarra, me jalearon ¡OLE, Pantera! Desde entonces se me quedó otra vez y así siguieron los años. Incluso hasta mi mujer, de vez en cuando, me dice: “ay, Panterita”. Me choca un poco que alguien me llame Alfonso.

Pantera o Alfonso (con el nombre que te encuentres más cómodo), estás en España ahora mismo pero, ¿vives en México?

De hecho, vivo en Lavapiés. Eso es lo más gracioso, soy el único de la banda que no vive en México. Tengo mi casa en Madrid y en México me quedo en hoteles y en habitaciones alquiladas porque nunca me quise ir cien por cien de España, ya que aquí lo tengo todo: familia, amigos… Cuando tengo una semanilla libre, aunque sean pocos días, me sale más barato pagarme el billete de avión y venirme aquí a estar tumbado en mi sofá, con mi tele en Lavapiés, que quedarme costeándomelo todo allí en México.

Ya que estamos hablando de las distancias, me parece sorprendente el hecho de que un grupo de cuatro integrantes, por momentos, estén ubicados en distintas partes del mundo. ¿Y los ensayos? ¿Cómo lo hacéis con los deberes?

¡LA PREGUNTA DEL MILLÓN! Todo el mundo nos pregunta que cómo lo hacemos para ensayar. Realmente, el secreto es que desde el 2013/14 no ensayamos. No es coña. Es decir, por una cosa o por otra, no nos hemos juntado para ensayar. Bien porque a Jenny no le apetece o porque estamos todo el día de gira. Nos quedamos con la improvisación. Como venimos muchos de flamenco, o del jazz, improvisamos. Casi siempre improvisamos la mitad del show, esa parte es cien por cien improvisada.

“Desde el 2013/14 no ensayamos, nos quedamos con la improvisación: como venimos muchos del flamenco o del jazz estamos acostumbrados”

Imagino que os debe gustar que una parte de vuestro directo sea totalmente improvisada. Dejando a un lado las evidentes, ¿cuál sería -en vuestro caso- la/s diferencia/s entre un concierto improvisado y otro que viene de cocinarse horas y horas en el local de ensayo?

Lo he hablado con varios colegas músicos de aquí. Por ejemplo, somos muy, muy amigos de El Kanka y también lo somos de Vetusta Morla. Envidio muchísimo lo que tiene Vetusta, la disciplina esa férrea de salir y hacer el mismo show todas las noches y que el directo salga de puta madre y consigan lucir sincronizados; esa deber ser una experiencia increíble. Pero hablándolo con ellos, concretamente con Jorge, me dice “hay que ver que no os sepáis ni el puto setlist que vais a hacer hoy”…

La diferencia principal para mí es que un show improvisado lo siento más vivo, más real, aunque sepa que tengo que hacer los hits. Cuando tenemos un día guapo y la gente está entregadísima, salimos a cenar y vamos entonadillos, los conciertos son una pasada. Improvisamos hasta el punto de que igual hago un solo más bailonguero, o la percusión, que reparte gloria bendita en cada directo.

Llevamos dos percusionistas normalmente: no sólo está David González (integrante original), sino que también está Santiago Ortiz, que toca congas, percusión, batería… De hecho, las canciones las vamos probando on the road, componiendo en hoteles, en borracheras y como el tema de los ensayos está complicado, la mayoría de las letras las componemos David y yo (si son en español) o Jenny y yo (si son en inglés). Quiero decir, en nuestro caso el tema de la composición, incluso de la grabación, tiene mucho de improvisado.

Hostia, qué bueno. Entonces esto de la improvisación -como me cuentas- también os lo lleváis al tema de grabar un disco pero… Entonces, ¿en qué momento os dais cuenta del nacimiento de un nuevo trabajo? Entre tanta improvisación, ¿qué tipo de llamada sentís para decir “vale, ya tenemos material suficiente como para publicar algo”?

Básicamente pasa cada dos años, cuando pensamos que tenemos que crear material y cosas nuevas. Promocionamos casi siempre tres sencillos de cada disco y, por hablar del presente con este nuevo trabajo, se nos hizo como que ya llevábamos tiempo sin sacar disco. Aunque siempre tengamos canciones guardadas o acumuladas -canciones que hemos creado con el paso del tiempo-, nunca solemos estar contentos cien por cien con lo que tenemos.

Y para sacar algo nuevo, primero hay que grabarlo, ¿cómo lo hacéis?

Una cosa peculiar es que preferimos no estar todos al mismo tiempo en el estudio cuando nos disponemos a grabar. Porque, quieras o no, aunque no sea de mal rollo, te influencia el hecho de que un colega esté viendo qué haces y cómo lo haces. Le ves la cara y puedes pensar “esto no le está gustando” (risas)… Entonces comienzas a hacer música para complacer a tu compañero, en lugar de hacer música para complacerte a ti mismo.

En la fase de grabación también influirá el hecho de tener que aunar nacionalidades tan diferentes en un mismo producto.

Claro. Teniendo en cuenta las nacionalidades tan diferentes que caracterizan al grupo y los estilos tan distintos en los que nos movemos a nivel individual (uno viene del clásico, otro del rockabilly, otro viene del flamenco, etc), es muy difícil complacer a todos. Preferimos decir “vale, es mi momento de grabar, pues yo a las bases estas que me dejaste le voy a meter estas percusiones”. Contamos a los bajos con un argentino (piano, guitarra…), que es nuestro productor, con lo que ya te puedes imaginar la mezcla: un argentino, mexicanos, español…

Luego, como en todo, también existen los momentos de cabreo porque, por ejemplo, alguien ha cambiado la grabación de otro y ha modificado parte de ella. Pero bueno esto ocurre hasta que el tema queda como queremos. Es nuestra forma de trabajar.

“Preferimos no estar todos al mismo tiempo en el estudio cuando nos disponemos a grabar: no queremos hacer música para complacer a tu compañero, sino para complacerte a ti mismo”

Aparte de disfrutar de la grabación de Mar Abierto, vuestro último trabajo, ¿cómo está siendo la fase posterior? Es decir, ¿ese momento donde toca enseñar algo que habéis trabajado con tanto cariño? ¿Cómo lo recibe la gente de México, la de aquí y la del mundo entero si cabe?, ¿las reacciones son las mismas si hablamos de países diferentes?

En España hicimos la Joy Eslava como para presentar, pero no tuvimos oportunidad de ver cómo recibía la gente de aquí lo nuevo, más que nada porque por entonces no estaba publicado ni en internet ni en físico. Entonces decidimos no llevar a cabo el suicidio de tocar un disco ante un público que todavía siquiera lo había escuchado. No somos The Beatles para hacer eso (risas). Tocamos tres o cuatro canciones del nuevo disco, pero en general preferimos tirar más por lo sencillo y tocar lo que ya sabíamos que funcionaría en España.

Curiosamente, los sencillos que nos funcionan en España no son los mismos que en México ni que en EEUU. La Diabla, que es un merengue, en México se hizo popular, está funcionando súper bien, en el número 6 o 7 dentro de las listas de popularidad y, sin embargo, en España funciona mejor un tema que se llama Aprendimos, una más o menos baladilla, y Tanto tiempo, un reggae de Lavapiés. Cada ciudad y cada país como que agarra su himno. Para la cita con el Teatro Barceló del sábado 30 de septiembre sí que le estamos dando tiempo a la gente.

Aprovecho que hablamos de la reacción de muchas ciudades ante vuestra música para preguntarte si habéis sido músicos de obsesionaros con cómo caerán vuestros discos tanto en el público como en la crítica. ¿Os habéis preocupado más de lo normal o no habéis prestado demasiada atención a ese tipo de movidas?

Creo que el segundo disco fue el que más nos preocupó. Tuvimos un problema, cambiamos de manager; básicamente despedimos a un manager que nos estaba robando. Estábamos un poco hartos de trabajar con terceras personas, sin llevarlo cien por ciento nosotros. Tuvimos dudas sobre cómo iba a funcionar el segundo disco, también porque veníamos del primer disco, trabajo que llegó a Disco de Oro e hizo todo lo que tenía que hacer: estuvo nueve semanas en el número uno, tanto con el primer como con el segundo sencillo. Entonces, claro, los nervios se convertían en preocupación. Mirando lo bien que había funcionado el primer disco, nos preguntamos: ¿qué hacemos: intentamos copiar el primer disco?

Ya del segundo al tercero fue diferente. No es que con el tercero seamos más pasotas, pero si a la gente le gustó el primero y el segundo disco, con el tercero dijimos: “vamos a seguir haciendo lo que nos gusta hacer, que es fusionar todos los géneros, arriesgarnos y hacer las locuras que se nos antojen… Y si no funciona, pues mira, al menos ya funcionó que te cagas el primero y el segundo”. Sin embargo, creo que el tercero es el que más nos está funcionando hasta ahora. Lleva nada de tiempo y ya entró en las listas de todo México. Ha sido el resultado de ser fiel a los ideales locos de mezclar estilos y géneros, que es lo que hacemos nosotros.

“La gente sólo quiere la canción que está en la radio y el disco entero se la suda”

Hablábamos antes de los países donde habéis sonado y de los lugares que habéis visitado. Un país que os haya sorprendido especialmente para bien o para mal.

Creo que, en general, últimamente, este año nos tiene enamorados EEUU. Ha sido un mercado en el que hemos intentado entrar y tan sólo a veces entrábamos a festivales o muy latinos o muy pequeños. Este año no sé qué pasó, si el boca a boca o qué, pero ya vamos a salas por nuestra cuenta; salas ya grandes, de seiscientas o mil personas, que era algo que deseábamos. Los fans allí son muy fieles al producto. Si se hacen tu fan, ya tienes un fan para toda la vida. Cosa que no ocurre en México, donde la cosa depende mucho de si suenas en la radio o no. Quiero decir, creo que a todos nos encanta girar por EEUU, también porque es un sitio muy diverso: hay ideologías y culturas tan diferentes del Sur al Norte… EEUU parece estar formado por muchos planetas distintos. Miami no tiene nada que ver con Los Ángeles, por ejemplo.

Sois una banda de mucha carretera y supongo que habréis sido testigos de cómo funciona la cultura musical en otros países. Por hablar un poco del nuestro, diré que España siempre habla de España, pero que me es más interesante conocer la opinión del que nos ve desde fuera. Te lo pregunto a título personal. ¿Cómo ves tú -músico que viene y va y bebe de tantos otros lugares- la industria musical que reina en nuestra España querida?

Actualmente, veo muy bien el rollo independiente. Hay un salto. Porque también podría decirte que el pop está muy bien y todo eso, pero no deja de ser la misma cosa, un pop antiguo que estamos intentando (bueno, mejor dicho, que el país está intentando) hacer revivir, en lugar de descubrir artistas nuevos. A eso me refiero si hablo del ámbito del pop puro y duro. Quieren seguir sacando cosas que ya funcionaron alguna vez para no arriesgar demasiado.

Entonces, por eso le están dando un espacio al rollo indie que, por cierto, está funcionando tan bien. Con indie no me refiero al género, sino indie como propuesta independiente. El Kanka, El Niño de la Hipoteca, Juanito Makandé… Como ellos apuestan, ellos invierten, ellos se hacen, pues las discográficas ya no están apostando, las mismas discográficas que están intentando hacer encuentros, reuniones -sobre todo discográficas grandes como Sony o Warner– entre artistas antiguos porque les da mucho miedo apostar por proyectos nuevos.

Vayamos de lleno a Mar Abierto. Pero antes, aunque conozca la historia, quiero que nos cuentes cómo personas de tan diferentes nacionalidades terminan formando un grupo. ¿En qué plan comienza este sarao?

El contrabajista y yo nos venimos a vivir a Madrid con 18 años (o por ahí). Él se vino a estudiar Cine y yo me vine a estudiar Guitarra Flamenca. Desde pequeño siempre me ha gustado el flamenco, por mi familia y todas esas movidas. Al dedicarme al flamenco, conocí a un percusionista (a un cajonero de flamenco) con el que me pegué buenas fiestas y con el que hice una bonita amistad, David. Trabajábamos en un tablao flamenco y Jenny, con la orquesta en la que estaba como trompetista, cayó por allí cuando llegó aquí a España.

El caso es que, como todos los músicos, comenzamos a hablar de nuestras cosas, nos contamos de todo. Jenny nos ofreció un festival, al que ella iba a ir sola de cantautora, y dijimos: bueno, ¿por qué no? Podemos intentarlo. Hicimos ocho canciones corriendo, le dije que “baterista nos tenemos, pero que tenemos un colega que toca el cajón que te mueres”, y ella me dijo que no sabía qué era el cajón. Desde ese momento hemos ido evolucionando y hemos descubierto que cantamos todos y que podíamos hacer himnos cantados entre todos, creando unas armonías bastante guapas entre todas las voces, hasta llegar hasta hoy.

“Cuando tenemos un día guapo y la gente está entregadísima, salimos a cenar y vamos entonadillos, los conciertos son una pasada”

Antes hablábamos de vuestra intención a la hora de componer un disco, de que, al final, habéis optado por hacer lo que os ha dado la gana y os ha pedido el cuerpo en cada momento. Pero atendiendo al grueso de vuestros discos, ¿qué diferencias y qué similitudes encuentras entre los trabajos anteriores y Mar Abierto?

Las diferencias básicas creo que responden al hecho de que hemos madurado bastante. Ya no es tanto el jugueteo ese de “venga, hagamos canciones sin saber qué estamos diciendo”, cosa que puede que nos pasara un poco en el primer disco. Por entonces queríamos tocar y, como todos los grupos cuando comienzan, teníamos que componer por componer para tener algo que tocar. El segundo disco va madurando más y con el tercero ya decimos lo que queremos y lo que vemos. Cuando un músico comienza su carrera con un grupo siempre se deja un poco llevar por consejos ajenos.

Con el tercer trabajo, los tres compositores, dijimos: “mira, no, este disco queremos que vaya siguiendo un hilo conductor, ya sea hablando del agua o que tuviera algo que ver con ella”. Porque nos dimos cuenta de que nuestras creaciones por separado tenían que ver con el agua. Es curioso que todos estuviéramos pensando en agua y en nuestras composiciones meteríamos agua como elemento conductor. El tercer disco se convirtió entonces en un disco conceptual y huyó de la idea de hacer un disco de “sencillos”, idea que ahora mismo triunfa mucho en México; la gente sólo quiere la canción que está en la radio y el disco entero se la suda. Con eso de que ahora puedes descargarte tan sólo una canción -si quieres-, se ha perdido por completo el saberte un disco de memoria de la primera a la última letra. De ahí que intentásemos llevar a cabo este hilo conductor, que nunca habíamos aplicado en nuestros anteriores trabajos.

Eso de ponerle Mar Abierto al chiquillo se acopla muy bien a la libertad y a la fusión de estilos que caracteriza a la banda.

Claro, se llama Mar Abierto porque está abierto a muchas posibilidades, donde cabe todo: nacionalidades, géneros, idiomas, no hay límites, es un mar abierto de posibilidades.

“Este tercer disco lleva nada de tiempo en el mercado y ya entró en las listas de todo México”

Y dentro de todas estas posibilidades que da el álbum y de todas las vidas que recoge, ¿con cuál de ellas os quedáis si hablamos del directo? ¿Con qué tema os lo pasáis mejor en el escenario?

Depende de la situación, de la ciudad y del estado de ánimo, porque sí que es verdad que te podría decir que mis canciones favoritas casi nunca se tocan en directo… Por lo complicado que es viajar con un violinista (que nos ayuda aquí en España, Víctor Guadiana) y todo eso. Canela y Azabache, por ejemplo, es una de mis favoritas si hablamos de tocar y de disfrutar, porque es la que más “flamenquillo” (por así decirlo) tiene.

Pero yo creo que si tuviera que hablar por los cuatro, la que más disfrutamos es Even it out (del segundo disco), ya que se trata de un tema en el que aprovechamos para presentar a los músicos, su directo dura 22 o 23 minutos. Y eso pasa porque hacemos solos, paramos, metemos un poco de colaboración con el público, porque me bajo y me subo (si se trata de un festival) por la estructura del escenario… Cada quién tiene su momento de hacer lo que quiera, hasta los músicos invitados, no sólo los cuatro, esa canción en directo representa el momento de decir: AQUÍ VALE TODO. Si queremos improvisar, lo hacemos; si queremos meter otra canción en medio, también. No hay restricciones.

Jenny and the Mexicats