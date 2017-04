El líder de Wilco regrabará gran parte de su repertorio en clave acústica

No puede parar de crear: en los últimos tres años ha publicado dos inesperados discos con Wilco, uno junto a su hijo tirando del apellido que comparten y, ahora, anuncia nuevo álbum en solitario, o quizá deberíamos decir que el primero si no tenemos en cuenta los Mermaid Avenue junto a Billy Bragg o su experimento familiar. Y es que desde el sello [PIAS] confirman que Jeff Tweedy publicará el próximo 23 de junio un álbum bajo su propio nombre, que llevará por título Together At Last.

La acabas de escuchar: se titula Laminated Cat, pero es el segundo corte del disco del líder de Wilco y antiguo líder de Uncle Tupelo, uno de los mayores estandartes a la hora de forjar la identidad de aquello que se dio por llamar alt-rock-country y que sirvió para alinear a proyectos como Wilco, Whiskeytown o Son Volt en torno a unos postulados comunes.

Este disco en solitario de Jeff Tweedy se ha grabado en The Loft (su propio estudio en Chicago) y estará formado por once canciones anteriormente publicadas tanto con Wilco como en proyectos paralelos como Loose Fur o Golden Smog, pero que aquí encuentran el abrazo de la intimidad acústica. Y es que esa intimidad es la que buscará en su proyecto Loft Acoustic Sessions y del que este Together at Last supone el primer volumen de una revisión en clave acústica de un catálogo que se extiende a lo largo de tres décadas y más de dos decenas de álbumes publicados.

Tweedy sobre Tweedy