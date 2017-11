No hace falta que lleves caña de pescar ni carnada ni anzuelo a La Pecera del Círculo de Bellas Artes. Lo que sí es necesario es que lleves los oídos abiertos y muchas ganas de disfrutar de las mejores variables de la música jazz. Así lo lleva proponiendo el ciclo desde hace diez años, y no iba a ser menos a la hora de sacar lustre y chapa a la programación especial que aprovecha este icónico aniversario, en el que empieza a celebrar los cumpleaños ya no en años, sino en décadas.

El ciclo ya arrancó el pasado 26 de octubre con la actuación del quinteto capitaneado por la innovadora jazzwoman taiwanesa Yuhan Su; pero hasta entrados en el mes de febrero de 2018 habrá una buena tunda de conciertos para disfrutar del jazz moderno con todos los sentidos alerta.

Desde propuestas internacionales que van desde la capitaneada por el baterista cubano Michel Olivera junto a la vocalista española Myriam Latrece hasta, sobre todo, los máximos exponentes del jazz moderno estatal: desde el proyecto neoyorquino que lidera el violinista barcelonés Ernesto Llorens hasta la unión de los hermanos Jorge y Jesús Pardo explorando las conexiones entre la música orienta, el flamenco y el jazz; el homenaje que Perico Sambeat hará de la obra de Frank Zappa; el jazz urbano del quinteto catalán La Canalla; el mayúsculo hacer al piano de Xavi Reija; la dócil guitarra de Albert Vila; la trompeta de David Pastor y su trío Nu-Roots; o propuestas de baterías contemporáneos como Naíma Acuña o Sir Charles González.

Puedes comprar las entradas para el concierto que quieras en este enlace.

Programación

26.10: Yuhan Su Quintet

03.11: Michael Olivera Group

16.11: Sir Charles + 3 ¡De aquí!

24.11: La Canalla

01.12: Naíma Acuña Trío

15.12: Xavi Reija Trío

22.12: Ernesto Llorens New York-Jazz Project

12.01: Albert Vila Trío

18.01: David Pastor & Nu-Roots

26.01: Jorge Pardo & Jesús Pardo

02.02: Perico Sambeat Plays Zappa

Jazz Círculo