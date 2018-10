Quien haya seguido de cerca la carrera de Javier Álvarez sabrá que el cantautor madrileño no ha parado quieto estos últimos años, a pesar de que su último disco no se ha publicado comercialmente (ni siquiera en formato digital), e incluso de que lleva pseudo-desaparecido del circuito musical más público, aquel mainstream del que formó parte sin querer queriendo en sus primeros álbumes.

A pesar de que no ha parado de poner proyectos en marcha (desde conciertos de versiones de ABBA, espectáculos escénico-musicales como Las Maris, discos en sociedad a poetas como Pablo Guerrero, conciertos junto a artistas de diferentes circuitos) y de que siempre ha demostrado predisposición a reunirse con todo aquel que lo ha solicitado, para el gran público Javier Álvarez puede llegar a ser uno de los grandes desaparecidos del pop de autor de los años ’90.

La sensación que tenemos con 10, el álbum que ha grabado y producido The New Raemon y que verá la luz el próximo 26 de octubre, es el disco que lo devolverá, si no a la primera plana, a un lugar mucho más reconocible para todos: ese espacio de músico de culto que no perdió, pero con cierta madera de autor experimentado y con un bagaje de más de veinte años y un pie en el circuito alternativo.

Así lo demuestra El mar, una canción enorme pero pequeña: poco más de dos minutos en los que empieza parafraseando la icónica ranchera El rey de Vicente Fernández (“una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar”, le toma prestado) para construir un arpegio leve y sinuoso, pero en el que reconocemos las marcas del Javier Álvarez de ayer, pero también el de pasado mañana.

La presentación del disco será el lunes 19 de noviembre en el Teatro Lara de Madrid y unos meses después en Barcelona, el 28 de febrero en el marco del Festival de la Guitarra. En directo lo acompañarán Meta y Ricky Lavado, quienes hace unas semanas anunciaron junto a Leo Mateos el final de Nudozurdo.

Nadando otra vez