No ha podido verlo en vida, pero Hugh Hefner tendrá una copia suya en la gran pantalla. Y es que según informa Hollywood Reporter, el director Brett Ratner, conocido por haber dirigido películas como El dragón rojo, Hora punta, Family Man, NY, I Love You o Hércules, y haber producido éxitos recientes como El Renacido, liderará un biopic centrado en la figura del fundador de Playboy, fallecido hace tan solo unos días.

Encarnando a Hefner estará Jared Leto, a quien veremos estos días acaparando buena parte de las miradas de los cinéfilos por el estreno de Blade Runner 2049, y que, según declaraciones de Ratner, opositó para ser el protagonista de la película:

“’Quiero interpretarle, quiero entenderle’, me dijo en cuando oyó que tenía los derechos de la historia de Hugh Hefner. Creo que Jared puede hacerlo, es uno de los grandes actores de la actualidad”

Para documentarse, tanto el director como el que será el protagonista de este biopic asistieron a la Mansión Playboy el pasado mes de abril, no sólo para conocerla, sino también para visionar la serie documental American Playboy: The Hugh Hefner Story, que estrenó Amazon. Lamentablemente, Leto no pudo conocer en persona a Hefner, ya que por entonces se encontraba en un delicado estado de salud que derivaría, casi medio año después, en su muerte.

Jared Hefner