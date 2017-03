Aquellos que reniegan de bandas por perder agresividad, pulir sonidos lo-fi, o todo lo contrario, por comenzar a rugir tras una etapa de candidez, habría que preguntarles si todos los días comen macarrones y todos los días cenan sopa. Dejando atrás consideraciones simplistas (las expresiones artísticas merecen análisis de más enjundia), no podemos pedir que las bandas saquen eternamente discos con exactamente las mismas características del que nos ha atrapado, como si fueran volúmenes de un coleccionable que no pasara nunca de moda. Bueno, podemos hacerlo, pero la música en principio es de su creador y en muchas ocasiones tiene inquietudes que varían en el tiempo a diferente ritmo que las nuevas.

Toda esta perorata viene a colación de que Japandroids han publicado un disco en el que han intentado introducir nuevos elementos en su música y no por eso vamos a achacarles nada en absoluto, pero quizá sí algo por el resultado de esos cambios. Tras dos largos –y una recopilación de EPs- de notable muy alto y de energía absolutamente volcánica, estos chavales de Vancouver han decidido probar fórmulas algo diferentes (aunque tampoco cambios radicales, no se asusten) que pueden resultar significativas y definitorias.

Tras su última y extenuante gira, en la que presentaban un excelso y adrenalínico Celebration Rock (Polyvinyl, 2012), Brian King y David Powse decidieron darse un merecido largo respiro antes de acometer este nuevo trabajo. Durante estos prácticamente tres años, han reunido y madurado las experiencias vividas en este continúo y frenético cabalgar y lo han plasmado en ocho nuevas canciones. Para este nuevo arranque, decidieron cambiar a una compañía más grande y contar con la ayuda del productor Peter Katis (Interpol, The National). Muy posiblemente, estos dos datos han influido de manera importante en que en algunas de las canciones de Near to the Wild Heart of Life haya desaparecido casi por completo el característico y aguerrido sonido lo-fi del dúo, que se haya introducido algún sintetizador o que a veces nos sorprenda el protagonismo de alguna guitarra acústica – siempre desde la épica. Y aunque el resultado no es en absoluto adocenado, cuanto menos es desigual y en algunos momentos desconcertante.

El leitmotiv de las canciones de estos androides japoneses sigue siendo el mismo que les caracterizaba hasta ahora; el mismo que se encuentra en sus anteriores letras y que conecta emotivamente con la masa de jóvenes universitarios blancos como ellos, y el mismo que se ha utilizado como vía de expresión generacional desde que los beats recorrieran, de bar en bar y de cama en cama, todos los caminos polvorientos de Norteamérica: la búsqueda de un lugar en el mundo. Porque lo del alcohol, las drogas, las chicas, los viajes, el carpe diem, etc., visto desde una perspectiva poética va simplemente de eso. A este recorrido introspectivo, además de las melodías y ritmos vehementes y los riffs al filo, le viene de perlas el envoltorio de épico, el cual se refuerza en este disco –por si ya fuera poco – teniendo a los mandos a Peter Katis: ¿recuerdan de que bandas les contaba que ha sido productor?.

A pesar de todo lo dicho anteriormente, el disco se abre con la canción que da título a este nuevo trabajo y que se sitúa en la zona más reconocible del estilo Japandroids; una canción de batería endiablada y guitarras potentes de un imparable in crescendo emo-rock que te dejan a merced de una voz llevada sin remedio a tal límite que te fuerza invariablemente a corear el estribillo.

Es en el segundo tema North East South West se desata una especie de country punk rock patriótico, que pese a tener un buen chorro de la salsa de la casa, se aleja bastante de lo que esperamos de ellos; la épica pero limpia batería de True Love And A Free Life Of Free Will nos transporta en una letra con más clichés de los necesarios al sonido de bandas de rock más adulto; y los sintetizadores y oscuros sintetizadores de la corta y enmarañada I’m Sorry (For Not Finding You Sooner) nos dejan un poco confundidos. Al igual que el interminable viaje personal de Arc of Bar, a la que si le hubieran metido un poquitín más de flow psicodélico podría incluso parecer haberse cocinado en Manchester.

La urgencia de una banda que no tenía permitido bajar la intensidad, se empieza a recuperar en los tres temas finales. Porque es eso, urgencia, lo que más echamos más en falta en este tercer disco. Japandroids han sacado de nuevo un buen álbum, siguen siendo arrebatodaramente melódicos, siguen removiéndonos como adolescentes ávidos de riffs e himnos, el esfuerzo por salir de su zona de confort es encomiable, pero quizá ese cambio haya carecido de la homogeneidad que le dotara de la suficiente coherencia. Por eso, este es posiblemente su disco más gris, a pesar de sonar más limpio.

