“Ahora que Janie tiene un arma

Ella nunca va a ser la misma

Janie tiene una pistola

Su día de perro acaba de comenzar

Ahora todos están huyendo”

Eso cantaban Aerosmith hace casi treinta años, cuando Janie’s Got a Gun sonó por todo el mundo como uno de los singles más celebrados del que posiblemente sea su álbum más conocido, Pump, que incluía otros éxitos como Love in an Elevator.

Ahora, aquella Janie a la que cantaba una de las bandas más populares del llamado hard rock melódico es la excusa para ponerle nombre a una casa-refugio para mujeres víctimas de abusos sexuales. Y es que Steven Tyler, indiscutible líder de Aerosmith, ha puesto en marcha junto a la ONG Youth Villages la casa de acogida Janie’s House en el campus de Inner Harbour, ubicado en la ciudad de Douglasville, en el estado de Georgia.

El propio Tyler ha dicho que esto es algo en lo que lleva pensando desde que escribió aquella Janie’s Got a Gun, agregando: “hay muchas cosas que no puedes ver con tus simples ojos y que no puedes arreglar. Es algo que tiene que ver con un trabajo interno, de fondo. Requiere detenerse y poder contar con terapeutas que identifiquen problemas reales para tratarlos desde adentro hacia afuera: conseguir eso es maravilloso. Que Janie’s House ya esté funcionando es un sueño hecho realidad”.

El cantante, que ha confesado que durante sus años en rehabilitación por el uso de drogas conoció a muchas mujeres víctimas de violencia de género:

STEVEN’S IN THE MIX AND JANIE’S IN THE HOUSE!!! IVE NEVER WRITTEN A SONG AS BEAUTIFUL AS JANIE’S HOUSE…THIS WAS TWO YEARS IN THE MAKING!! SPENDING THE DAY WITH THESE GIRLS…IM JUST SO PROUD OF THEM! I’M JUST RELIEVED THEY HAVE A SAFE SPACE TO BE WHO THEY ARE #JANIESGOTAFUND pic.twitter.com/CLHjjMISWG

— Steven Tyler (@IamStevenT) 8 de diciembre de 2017