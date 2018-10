“Cuando nos pegan sin motivo alguno, deberíamos devolver el golpe más fuerte todavía. Tan fuerte que no lo volverían a hacer nunca más. Tengo que rebelarme contra los que me castigan injustamente. Para mí, es tan natural como querer a los que me quieren.”

Así se las gastaba Jane Eyre, ya desde pequeñita. La inconformista protagonista de la novela de Charlotte Brönte (quien, para poder publicar, tuvo que hacerlo ocultando su identidad femenina). Un caramelito de papel para cualquier actriz y, en este caso, es Ariadna Gil quien, de forma casi hipnótica, se hace con el clásico personaje y con este montaje dirigido por Carme Portaceli, que se puede ver estos días en el Teatro Español.

La versión de Anna Maria Ricart condensa de forma muy satisfactoria las alrededor de 600 páginas del libro en una función de algo más de dos horas. Si bien es cierto que a partir del momento en que se descubre el pastel la cosa se hace ligeramente larga, hay que decir que este tipo de tareas de adaptación no son nada fáciles y la que nos ocupa consigue dotar de ritmo y enganchar al espectador, con un lenguaje sereno y claro que consigue transmitir la emoción de la novela.

Aunque cierto es que a los ojos del espectador/lector actual tanta coincidencia (del tipo “de repente he descubierto que tu tío segundo era mi padre y ahora somos familia”) huele a chamusquina. Pero esto ya no compete a la adaptación: estas narraciones son así, y así hay que aceptar sus convenciones. Por su lado, Ricart y Portaceli enfocan sus esfuerzos a conseguir una función delicada, sobria, que busca y consigue intimidad y cercanía con su protagonista femenina.

La minimalista escenografía en blanco (casi nórdica) de Anna Alcubierre huye de los ambientes recargados que podrían ilustrar la acción para, por arte y gracia de la iluminación de Pedro Yagüe y las videoproyecciones de Eugenio Szwarcer, transmutarse en un lienzo, no tanto descriptivo sino canal de sensaciones. Este lienzo en blanco contrasta con el elegante vestuario en negro de Antonio Belart. Todo enfocado a evitar distracciones con respecto a lo que son texto e interpretación. La música en directo de Clara Peya, interpretada en directo por ella y Laila Vallés al piano y Alba Haro al violonchelo, también acompaña orgánicamente a la función dotándole de la melancolía o intensidad necesarias.. A excepción tal vez del único tema musical con voz, que, a pesar de resultar extrañamente hermosa la conexión que se crea entre cantante y actriz, queda algo descolgado del conjunto,

Y en cuanto a las interpretaciones, todos consiguen atrapar en cada uno de sus múltiples personajes, con una compenetración envidable. Gabriela Flores consigue atrapar con cada uno de sus personajes, especialmente con el de Helen, la amiguita de la infancia de Jane, y con Bertha/Antoinette, la esposa de Rochester. Fantástica Pepa López, tanto es sus personajes más duros como en los más amables, como esa ama de llaves, la señora Fairfax. Magda Puig se transforma de niña encantadora a rica insoportable sin problema y Joan Negrié y Jordi Collet defienden perfectamente sus personajes. Abel Folk, por su parte, construye un fanfarrón lleno de encanto (e incluso puntos cómicos) con su Rochester. Y, por último, la Jane Eyre de Ariadna Gil: magnética. Con esa particular y pausada dicción de la que hace gala y esa fragilidad llena de fortaleza, impregna de una aura de intensidad, verdad y melancolía a cada frase que dice. Absolutamente creíble, emocionante y entregada a su Jane Eyre.

El caso es que esta Jane Eyre puesta en pie por Portaceli consigue atrapar al espectador y arrastrarle a su mundo de insumisión y romance profundamente feminista, más potenciado si cabe este aspecto por haberle dado voz a la mujer de Rochester (al hilo de la precuela Ancho mar de los Sargazos, la novela de Jean Rhys). Un punto éste que, a pesar de resultar interesante y hacernos disfrutar más todavía de la maravillosamente enajenada interpretación de Gabriela Flores, no deja en muy buen lugar a la siempre avispada Jane, que se tendría que haber dado cuenta de que su querido amor es un hijo de la Gran Bretaña. Único punto ligeramente borrascoso, por otro lado, de una función muy recomendable para los amantes de los clásicos bien hechos.

