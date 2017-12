Cuenta Jan Morris en su libro El enigma el momento en el que se dio cuenta de que había nacido en el cuerpo equivocado. Tenía apenas 4 años y estaba sentado debajo del piano marca Blüthner de su madre cuyas notas musicales caían encima suya “como una catarata circular que le encerraba en una especie de caverna”. Es el primer recuerdo que tiene en su vida. El pequeño James tenía 4 años y la certeza de ser una niña.

Jan Morris fue durante un tiempo James Humphry Morris, varón inglés nacido en Clevedon, Somerset en 1926. Educado en la más pulcra educación británica, esta escritora y periodista leyó Huckleberry Finn antes que cualquier niño de su edad, aprendió a tratar bien a los animales domésticos, y se lavaba las manos antes del té con una perfección rutinaria.

Apenas tenía 9 años cuando entró a formar parte del coro de voces blancas de Christ Church en Óxford. Un lugar que, a pesar de la terrible formación recibida, se convirtió en su primer refugio de “saludable felicidad”. Su estancia en esta ciudad estuvo repleta de experiencias fascinantes para un niño que aprendió el concepto de universidad que aún conserva: el de un lugar en el que se anima a conseguir sus propios intereses, a su modo y a su ritmo. Una felicidad que contrasta de golpe con su estancia posterior en el Lancing College de Sussex. Allí, Morris se encontró en apuros de un modo constante. “No es que me sintiese desgraciado, pero normalmente estaba asustado”, recuerda. Para entonces ya había comenzado su carrera periodística para un pequeño periódico de Brístol.

En esta época vivió el inicio de la II Guerra Mundial, lo que hizo alistarse en una prestigiosa academia militar. Graduado como oficial de inteligencia, formó parte del servicio activo en los instantes últimos de la guerra. Entre otros destinos, fue enviado a Palestina e Italia. A pesar de ser un desconocido e impostor, como el mismo asegura, en el ejército le trataron muy bien. “En vez de hacer de mí un hombre, lo que consiguieron fue que en el fondo de mi corazón me sintiese más intensamente femenino”. Sus años como oficial, aunque no despertaron en él un ferviente sentido del ejército, sí fomentaron un espíritu viajero que después le llevaría a distintas partes del mundo.

En 1949 abandonó el ejército, ingresó en Óxford para estudiar filología inglesa y volvió a dedicarse al periodismo. Ese mismo año se casó con Elizabeth Tuckniss, la mujer con quien compartió su vida y con quien tuvo cinco hijos. Desde ese día hasta hoy han estado juntos, sin condiciones. También cuando a finales de los 60 tomó la decisión de cambiarse de sexo y comenzó un tratamiento de hormonas de estrógenos.

James siempre había sido Jan, pero cuando en 1972, por fin pudo cambiar su físico en una operación en Casablanca, Elizabeth seguía allí. Se quisieron toda la vida, a pesar de tener que divorciarse por ley. “Era amistad y unión en plan de igualdad, porque en nuestro hogar no había macho dominante ni lugar para la hembra”, recuerda. Desde entonces mantuvieron una relación que Jan quiso volver a hacer oficial haciendo de Elizabeth su esposa por segunda vez en 2008. “Fue un matrimonio que no podía salir bien y que, sin embargo, resultó como un sueño”.

Al terminar sus estudios en Óxford, Jan entró a trabajar en el Times, periódico que le mandó a cubrir la expedición de John Hunt al Everest. Era 1953 y su crónica de la coronación de la cima fue una de las grandes exclusivas del siglo XX. Después de esta hazaña continúo su carrera periodística en The Guardian, lo que le permitió conocer personajes como el Che Guevara o el cazador de nazis Simon Wiesenthal. Una carrera que dio por terminada pocos años después para dedicar todo su tiempo a escribir libros.

Una obra y una ciudad que marcó su vida fue Venecia. “Lo mismo que Oxford, Venecia siempre ha sido femenina para mí, y la contemplé acaso como una especie de petrificación del principio femenino”. Un lugar en el que sentirse a la vez ciudadano y extranjero.

La vida de Jan Morris es, sin duda, la historia más increíble de todas las que ha contado su vida. Una vida llena de viajes a cualquier ciudad del mundo. Hacia lo más alto que el hombre puede llegar, pero, sobre todo, hacia lo más íntimo y profundo de una persona. Hoy, Jan Morris, escribe en su casa de Gales y reflexiona sobre la época que le ha tocado vivir. “¿Hubiera sido tan agudo mi conflicto si hubiera nacido ahora, cuando la línea divisoria entre los géneros es mucho menos rígida? Si la sociedad me hubiese permitido vivir con el género que yo prefería, ¿me habría molestado tanto para cambiar de sexo?” Ya no es una mujer aislada, pero se define como diferente. “Me veo no como hombre o mujer, como yo misma o como otra persona, como fragmento o totalidad, sino sólo como aquel chiquillo perplejo que estaba debajo del piano Blüthner con un gato…”

Jan Morris