Tan sólo un día después de que James Franco asistiera a la gala de los Globos de Oro, en la que consiguió hacerse con el premio de Mejor actor de comedia o musical por la película que protagoniza y dirige, The Disaster Artist, que lleva en cines españoles menos de dos semanas; la sombra de las acusaciones por abusos caen ahora sobre él.

Franco, que asistió a la gala luciendo el pin con el eslogan “Time’s Up” en la solapa, en apoyo de las denuncias por parte de la industria de Hollywood contra los casos de acoso sexual, lleva dos días siendo noticia por una nueva ola de denuncias por parte de tres actrices.

Una de ellas es Violet Paley, con la que el actor sí había tenido una relación, pero que ha decidido visibilizar a través de Twitter su caso al decir en una serie de tuits:

“Bonito pin de #TIMESUP, James Franco. ¿Recuerdas la vez que me empujaste la cabeza hacia abajo en tu coche, hacia tu pene expuesto; o la vez que invitaste a mi amiga a tu hotel cuando ella tenía apenas 17 años – precisamente después de que te pillaran haciendo lo mismo con otra chica de 17 años? Ha sido difícil para mí exponer estos casos, porque sí que tuvimos una relación consensual en otro momento. Hay otras personas que pasaron por esto con él, e incluso por cosas peores. Estoy feliz de ser lo suficientemente fuerte para hablar a pesar de las críticas de los trolls”

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) 8 de enero de 2018

another reason it’s been hard to come forward about this. we did have a consensual relationship as well. unfortunately & fortunately, there are others who went through this same thing as me with him, and worse. I’m glad I am strong enough to speak up for all of us despite trolls — Violet Paley (@VioletPaley) 9 de enero de 2018

Otra que se sumó a las denuncias es la también actriz Sarah Tither-Kaplan, que ha dicho:

“Ey, James Franco, bonito pin de #TIMESUP. ¿Recuerdas cuando hace unas semanas me dijiste que el desnudo completo que me hiciste realizar en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque firmé un contrato para hacerlo? ¡Se acabaron esos tiempos!”

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn’t exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! — Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) 8 de enero de 2018

La tercera actriz en denunciar virtualmente a James Franco fue Ally Sheedy, aunque sus tuits tardaron poco en desaparecer de la red social. En ellos, dejaba recados como:

“Bueno, espera. Adiós. Christian Slater y James Franco juntos en una mesa en los Globos de Oro #MeToo”

“James Franco acaba de ganar. Por favor, nunca me pregunten por qué dejé la industria del cine y la televisión”

“¿Por qué un hombre está conduciendo la gala? ¿Por qué dejan entrar a James Franco? Ya dije mucho, buenas noches, os amo”

Finalmente, April Wolfe, experiodista de LA Weekly, ha escrito que desde que ella publicó un perfil de James Franco a través de una serie de mensajes privados que el actor había enviado a menores de edad, lleva tiempo siendo investigado por otros colegas suyos de profesión:

“Desde que mi perfil acerca de James Franco fue publicado, algunas personas se me han acercado para contarme encuentros que tuvieron con él. Sabía que una historia estaba siendo trabajada al respecto por algunos reporteros, pero esas personas se impacientaron. Es difícil ver a alguien que te hirió siendo laureado”

After my profile of Franco was published, some people reached out to tell me about encounters with him. I knew a story was being worked on by some reporters, but these folks got impatient. It’s hard to watch someone who hurt you be lavished w/ praise. https://t.co/GPNVIMlWhO — April Wolfe (@AWolfeful) 8 de enero de 2018

Times Down