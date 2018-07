Hace seis años, Scissor Sisters, ese combo neoyorquino que nos puso a bailar con una propuesta tan cerca de las cavilaciones del dance moderno como del pop alternativo o movimientos muy en boga a principios de siglo como el electroclash o el ñu disco, decidieron parar de manera indefinida.

Pero eso no supondría que la música se detendría. Al menos no para Jake Shears, cara visible y vocalista principal de la banda neoyorquina. Y tras colaborar estos últimos años en álbumes de proyectos tan diferentes como Amadou et Mariam, Queens of the Stone Age o Cher, y de participar por primera vez en un espectáculo de Broadway, el Kinky Boots con música de Cindy Lauper, Shears ahora lanza su carrera en solitario.

Hace un par de meses fue en una Creep City más cerca de una mezcla de cabaret moderno, los aires ochenteros y canción melódico de corte dance; y ahora lo hace con Sad Song Backwards, una canción que mantiene el pulso bailongo que nunca perderá su registro con ciertos aires de country modernizado.

El disco al completo, que llevará su propio nombre, lo podremos escuchar dentro de unos días, el próximo 10 de agosto.

Nueva tijera