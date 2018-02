Canadá, Japón, Tailandia o Groelandia son algunos de los lugares donde ha residido Jacob Aue Sobol. El fotógrafo danés, nacido en 1975, es lo que podría llamarse un “hiperactivo de la imagen”; perteneciente a la agencia Magnum, Sobol acumula dos películas, dos libros sobre su obra, 20 exposiciones colectivas y 15 individuales alrededor del globo. Dieciséis si sumamos la que Mondo Galería estrena el próximo 17 de febrero y que se adentra en la particular visión del autor sobre la ciudad de Bangkok.

“¿Cuándo han sido privados de color nuestros sueños o nuestra imaginación? ¿Cuándo nuestro inconsciente colectivo se ha manifestado en blanco y negro?”, pregunta el fotógrafo en su libro By the River of Kings, que recoge la obra completa de la muestra que pisará Madrid pero que realmente tiene su origen en Fatamorgana (la escuela danesa de arte y documental) donde Jacob ingresó en 1998 y desarrolló su característica y expresiva fotografía en blanco y negro.

Este estilo envuelve su objetivo en la visita que hizo a Bankgog en 2008 y que le fascinó profundamente; las calles, las luces, pero, sobre todo, los habitantes de la capital tailandesa no escapan a la mirada curiosa, desvergonzada e incansable de Sobol. “Su acercamiento a las personas es muy especial”, dicen desde Mondo Galería, “su búsqueda de la belleza está en composiciones singulares, que hurgan entre lo grotesco y lo desenfrenado unas veces, y entre lo perverso y lo infantil otras. Pero siempre en una búsqueda de amor”.

“Sobol sigue nutriéndose de sus constantes viajes y, especialmente, de lo que la vida diaria en el norte de Europa y Asia le enseñan sobre el comportamiento humano”

Una motivación que persigue a Jacob Aue Sobol desde que paisaje de Tiniteqilaaq, en la costa oeste de Groelandia, le hiciese asentarse allí en 1999 con su familia durante más de tres años y recibir una nominación al Deutsche Börse Photography Prize seis años más tarde. Un año después, en 2006, ganaría el World Press Photo 2006 en un escenario completamente diferente: su viaje a Guatemala y la historia del primer viaje al océano de una mujer local. Ese mismo año se traslada a la capital japonesa, donde trabaja en su libro I, Tokio, que se publica dos años después y que recibe una gran acogida de crítica mundial. Después vendrían sus residencias en Bangkok y Dinamarca, que Sobol conserva en la actualidad.

Las 18 obras seleccionadas por Mondo, galería que le representa en España, son una mirada al archivo de trabajo del danés una década atrás. Algo siempre vigente, ya que Sobol sigue nutriéndose de sus constantes viajes y, especialmente, de lo que la vida diaria en el norte de Europa y Asia le enseñan sobre el comportamiento humano.

Jacob Aue Sobol