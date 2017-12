El collage de collage de canciones que es el nuevo single de Jack White

¿Es una canción experimental? ¿Es el tráiler de un disco? ¿Es la banda sonora de una película imaginaria? ¿Es una fantasmada que resignifica el valor de las canciones, ahora comprimidas en algo que no dure más de cinco minutos, sea una canción o un artefacto raro? ¿No es nada de eso y estamos haciéndonos pajas gratuitamente?

Cualquiera de las preguntas retóricas puede ser correcta a la hora de referirnos a Serving and Portions from My Boarding House Reach, el vídeo que Jack White puso en circulación en YouTube hace unos años, y en el que el que fuera líder de los White Stripes va mezclando retazos de canciones… aunque quizá sea una canción en sí misma, visto que el audio del vídeo se ha colgado de plataformas como Tidal o Spotify.

En cualquier caso, White ha movido ficha, y parece que algo grande está cocinando, sea un disco, una carpeta con sonidos, una botella de vino o un collage de collages de canciones, como parece ser ésta.

Weird White