Una canción instrumental, a medio camino entre Carlos Santana, un predicador evangelista y ciertos aires a lo que se llamó el rock alterlatino de Molotov de finales de los años ’90, pero sin perder el pulso por las guitarras afiladas y cierto reverso clásico para el rock moderno.

Así suena el nuevo single de un Jack White que sigue soltando a cuentagotas lo que será Boarding House Reach, su esperado tercer ejercicio en solitario tras Blunderbuss y Lazaretto.

El álbum, que se publicará oficialmente el 23-F y del que ya hemos podido oír Connected by Love, Respect Commander y esa suerte de ¿falso? single o de tráiler bizarro del álbum que lanzó antes de que finalizase el 2017 (aquella Servings and Portions from my Boarding House Reach), será presentado en la próxima edición del Mad Cool, siendo el ex líder los White Stripes el último gran confirmado del festival madrileño.

Predicador White