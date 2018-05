J Balvin lo está haciendo tan bien y está siendo tan necesario en el desarrollo de la música contemporánea, que corre un peligro: dejar una alargada sombra que sea difícil de superar a corto plazo. Son muchos los que se disputan el trono del ‘rey del reggaetón’ o ‘rey de la música latina’, pero la batalla del colombiano parece ser otra: ser el mejor desarrollador de la música urbana latina, el mejor visibilizador de sensibilidades y, a su vez, el mejor hacedor de canciones globales cantando en español.

Si alguna vez te preguntaste, sea por hartazgo, devoción o curiosidad, “después del reggaetón, ¿QUÉ?”; déjame hallanarte el camino: después del reggaetón, J Balvin.

“Está jugando ligas que aún son clandestinas para la gran mayoría: la del reggaetón de vanguardia, de tintes conceptuales y mensajes universalistas, trabajando las texturas de las bases de un género deslegitimado y demonizado hasta antes de ayer como si fuese un Thom Yorke cuyo objetivo reside en la construcción de un sonido de vanguardia para canciones que siguen teniendo una vocación popular”

Me podréis poner en la cara los números de Despacito, sacarme el currículum vitae de Daddy Yankee, contarme lo guapo que es Maluma, el crecimiento de Bad Bunny u Ozuna o la potencia empoderada de divas latinas como Cardi B, Camila Cabello, Becky G, Kali Uchis o Karol G.

J Balvin ya se pasó ese juego, y ahora mismo, o al menos en el flamante Vibras, está jugando ligas que aún son clandestinas para la gran mayoría: la del reggaetón de vanguardia, de tintes conceptuales y mensajes universalistas, trabajando las texturas de las bases de un género deslegitimado y demonizado hasta antes de ayer como si fuese un Thom Yorke cuyo objetivo no es experimentar desde las fronteras de lo alternativo con lo experimental y las nuevas tecnologías; sino con la construcción de un sonido de vanguardia para canciones que siguen teniendo una vocación popular.

J Balvin no ha desatendido el reclamo generacional de la cultura del single, impuesta por la urgencia del consumo de música en streaming (como muestra, el éxito de singles como Mi gente o Machika en solitario; o el de I Like It junto a Cardi B, Familiar junto a Liam Payne, X junto a Nicky Jam, Downtown junto a Anitta o Sensualidad junto a Bad Bunny y Prince Royce, por mencionar solo algunas de las alianzas que se han reproducido por decenas de millones en los últimos 12 meses); pero el mérito del colombiano ha sido conseguir darle un empaque conceptual y unitario a su nuevo álbum, algo que no consiguió con tanta presencia en Energía, hasta ahora el gran álbum de reggaetón publicado en la última década (no nos olvidemos que allí había hits como Safari, Ginza, Bobo o Sigo extrañándote).

Como muestra, es la nueva dimensión que cobran algunos de los singles adelanto que había puesto en circulación a lo largo de las últimas semanas, como Ambiente o Ahora, que parecían hits de baja intensidad o de relleno; pero que en la narración de Vibras cobran una relevancia y una dimensión mucho mayor de lo imaginado. Nada es baladí ni aleatorio en este nuevo repertorio.

En Vibras se supera a sí mismo, e incluso supera el trabajo realizado por los grandes padres del género (Daddy Yankee, Don Omar o Tego Calderón). Sobre todo, porque este disco, si bien trabaja desde el reggaetón, su mayor logro es que consigue distanciarse del género sin irse del todo: sus bases manejan otras texturas y otras variantes. No solo ha desarrollado un sonido propio sin aliarse con doce productores diferentes (sigue contando con Sky, y haciendo un equipo de tres junto a Tainy en 11 de las 14 canciones), sino que ha conseguido generar un sonido homogéneo dentro de lo heterogéneo.

Quizá donde más se note esa búsqueda de texturas más propias de la indietrónica, del pop alternativo e incluso de la facción más experimental y lúdica de Kendrick Lamar es cuando lleva al terreno de Radiohead, Chet Faker, Jorge Drexler y alt-J las cadencias del reggaetón. Así es como resuena en Cuando tú quieras, Tu verdad, Noches pasadas o En mí, posiblemente esas canciones que impondrán un cambio de paradigma, como consiguió hace un par de años en aquella Safari que sonaba a reggaetón-sin-reggaetón, abriendo una nueva vía que está encontrando en nombres como los de Ozuna o Bad Bunny algunos de sus pupilos, aunque aún les quede mucho camino por recorrer a la hora de buscar una identidad propia que vaya más allá de sus timbres vocales.

Pero no se queda ahí la apuesta de J Balvin. El sudamericano cede dos canciones (literalmente: les da dos sitios de privilegio: al inicio y en el ecuador del disco) a artistas procedentes de la canción de autor indie latina (Carla Morrison) y a nuestra it girl flamenca (Rosalía) en dos canciones que suenan circunstancialmente a reggaetón, consiguiendo feminizar el género buscando aliadas fuera del género; sino que construye un reggaetón con más de reggae-dub que de machaque para el perreo (Ambiente); compone una melodía folk-pop playera para un medio tiempo reggaetonero romántico (No es justo); recupera las cadencias digitales que exploró en Energía (Dónde estarás); se permite hits de corte más convencional para los fundamentalistas del reggaetón tradicional (Ahora y Peligrosa); y hasta suelta dos de sus últimos hits de cosecha a modo de satélites conectores con la atmósfera de estas buenas vibras (Machika y Mi gente).

Mientras seguimos buscando modernidad en la enésima copia de la Velvet Underground, el último ejercicio de bakalao posmoderno, el nuevo raperito filósofo exiliado del Bronx, la penúltima apropiación cultural del pop occidental o el último ídolo indie de masas reconvertido a falso crooner, J Balvin sigue publicando los que, a buen seguro, serán los álbumes más importantes de los próximos años. ¿Su única cuenta pendiente? Escribir letras que realmente generen poso y no solo ocio.

