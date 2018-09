Para un fan o seguidor de cualquier artista o grupo, la única manera de estar a su lado son las canciones. En el caso de Iván Ferreiro con Golpes Bajos, ha decidido ir un paso más allá; y el que posiblemente haya sido el grupo que cambiaría su vida y su percepción de lo que representa la música para siempre ahora parece gritarle a su fallecido líder, Germán Coppini aquello de “quédate a mi lado, no te marches más”.

Coppini y Golpes Bajos vivirán para siempre en el que será el nuevo álbum de Ferreiro. Y es que Warner Music pondrá a la venta Cena recalentada el próximo 21 de septiembre: un álbum de versiones de la que fuera una de las bandas fundamentales de la Movida viguesa y de la música española de los años ’80, y que ha trabajado con sus compañeros habituales, entre los que se encuentra Pablo Novoa, uno de los miembros de Golpes Bajos.

Hoy a venido @teocardalda a escuchar “Cena recalentada” a casa.

Yo estaba un poco nervioso porqué lo he hecho con mucho cariño y me importa mucho su opinión.

Creo que le ha gustado y tengo una sonrisa en la cara.

🖖 — iván ferreiro (@ivanferreiro) 22 de agosto de 2018

No será el único golpe bajo que participará en el álbum: también ha contado con la colaboración de los otros dos miembros vivos, Teo Cardalda y Luis García. El repertorio no excluye los grandes clásicos del grupo (Malos tiempos para la lírica, Cena recalentada o No mires a los ojos de la gente) ni otras joyas menos conocidas (Santos de devocionario, Lágrimas, Colecciono moscas o Hánsel y Grétel), pero también servirá como ejercicio divulgativo de uno de los legados más imperecederos de la historia del pop en castellano.

Ya podemos escuchar el primer single, No mires a los ojos de la gente, en donde Iván Ferreiro demuestra que ha respetado la sonoridad de Golpes Bajos, pero también ha incorporado matices propios que van más allá de lo vocal: su forma de cantar no es como la de Coppini (como sí ocurre con otros proyectos deudores de su registro, como Trajano!), pero proyecta un universo tan singular e identificable que demuestra que las canciones no solo no se marchan más, sino que se quedan para siempre.

Recalentando clásicos