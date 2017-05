Eternamente underground y marginado de los circuitos tanto comerciales como de circuitos que no quieren descubrir su afinidad con dichos géneros, el reggae y el dub puede que haya encontrado en Iseo & Dodosound el grupo-bisagra para que los ritmos jamaicanos más electrónicos se conviertan en el nuevo escapulario de la música de baile.

La pareja navarra lo demostró hace dos años con un debut que los colocó en un mapa tan cerca del circuito roots como también del de músicas negras como el soul o el r&b, pero guiñando un ojo a las músicas urbanas más en boga y al pop alternativo. Ahora publican Roots is in the Air siendo uno de los últimos fenómenos virales del circuito independiente y con un verano por delante repleto de fechas en festivales de España y Francia.

Nos reunimos con ellos días antes de su presentación de este jueves 1 de junio dentro de La Noche del Jaguar en la Joy Eslava madrileña (junto a proyectos como Ondatrópica o Diosque), y antes de que Roots is in the Air llegue a tiendas el viernes 2 de junio.

Del disco anterior, Cat Platoon, se remarcaba mucho ese carácter más experimental. Roots is in the Air me da la sensación de que es más melódico, tiene una puerta de acceso mayor aunque coquetee con distintos sonidos y subgéneros. ¿La intención era hacer un disco más accesible, más “popular”?

Dodo: No era la intención, pero sí que tanto el tratamiento del sonido como las estructuras pueden ser más accesibles, no tan oscuras, se dejan ver más fácilmente que en el primer disco. No fuimos buscando un modelo pop o un hit, pero sí que hay una definición mayor que en Cat Platoon.

¿Teníais claras cosas que queríais mantener y quitar del primer disco con respecto al segundo?

Iseo: Sí. Eso sí que lo tuvimos muy claro: cuando empezamos con el proceso de composición compramos una cartulina enorme e hicimos una lluvia de ideas e hicimos justo lo que dices: apuntamos las cosas que creíamos que nos definían y que queríamos mantener, qué es lo que nos gustaría pulir, probar o cosas a mejorar que se nos habían quedado un poco a medias…

Dodo: Luego no le hicimos ni caso a la cartulina. Lo que teníamos claro es que queríamos hacer otro disco pronto. Cat Platoon lo consideramos como un disco, pero también era como una carta de presentación o incluso una maqueta: se ve en la calidad técnica, de hecho. En este, en poco tiempo pusimos en marcha la sección de metales y teníamos más claras cosas que en el primer disco eran más improvisadas. Somos críticos, y teníamos bastantes identificadas cosas que no estábamos haciendo bien. Posiblemente con el siguiente pase lo mismo.

Siempre me dio la impresión de que géneros como el reggae o el dub tienen cánones de sonidos y estructuras muy herméticas, como un corsé muy definido. ¿Hasta qué punto son géneros que os permiten moveros libremente y jugar?

Iseo: Depende. Es verdad que cuando hemos estado en festivales de estos géneros te das cuenta de que hay fórmulas que se repiten mucho, que es un estilo muy marcado. Pero creo que son géneros que, como casi todos, se pueden abrir hasta que tú quieras. Otra cosa es que quien lo escuche le diga algo lo que estás haciendo o le provoque sensaciones diferentes. Pero sí que es cierto que son estilos muy marcados.

Dodo: Son estilos que tienen sus cuatro patrones muy marcados. A mí igual me parece bonito que haya un género que tenga sus historias claras. Pero nosotros no sentimos que sean géneros que nos haya limitado. Creo que en este disco hemos conseguido más variedad que en el disco anterior, pero para que la canción tenga su carácter y su lugar hay que currar. Si nos hubiéramos quedado con el esqueleto de las canciones, el patrón sigue siendo de dub y reggae. Nosotros, de todos modos, hacemos música electrónica, y te lleva a una dimensión diferente a si estuviéramos con una banda: la base rítmica tendría que sonar más o menos siempre igual. Haciendo música con un ordenador no hay mucha limitación.

Hablando de ordenadores… una de las cosas que ha redimensionado la proyección del proyecto es la viralidad de algunos vídeos, que acumulan algunos más de tres millones de reproducciones. ¿Hubo alguna estrategia, teníais claro que podía pasar; o fue un marketing improvisado?

Iseo: Nos hemos dado cuenta a posteriori completamente. Si lo hubiéramos hecho premeditadamente posiblemente no hubiera pasado nada con ellos.

Dodo: Ni siquiera es algo que salió de nosotros. Desde alguno de los festivales a los que nos contrataban nos empezaron a pedir que grabásemos algún saludo para motivar un poco más la venta de entradas; y a nosotros eso no es algo que nos gusta. Por eso decidimos hacer vídeos de este tipo, grabándonos tocando alguna canción en vez de saludando a la gente.

Iseo: Y nos dimos cuenta que lo que más se mueve es lo más fresco, lo que se graba con un móvil, muy impulsivamente. Y sí que hace un par de meses o tres que hubo uno de los vídeos que se empezó a compartir en todos sitios: páginas, perfiles de gente, bandas, festis… y ahora tiene casi 3,5 millones de reproducciones solo en Facebook. Esa es la magia de internet: lo que se hace viral es una señora bailando en un festival, y no una superproducción de un videoclip.

Dodo: Nos divierte hacerlo, pero donde le echamos horas es a la hora de hacer el disco.

¿Y os da rabia que quizá lo que más conozca el gran público son esos vídeos más domésticos y no las grabaciones más profesionales?

Dodo: No, rabia no. El mundo de las redes sociales tiene unas dinámicas diferentes. Para los músicos eso es un pasaporte: te metes a ver cuántos likes tiene, de qué hablan, cómo… Así va el mundo ahora. Yo he trabajado en oficinas y te das cuenta cómo es el mundo de la publicidad y del marketing…

Iseo: Al menos en ese caso en concreto se ha viralizado una canción nuestra, propia; y no una versión, que también grabamos muchas. Pero tampoco me da rabia, sino curiosidad de cómo funcionan las cosas.

Dodo: El videoclip de Vampire, por ejemplo, nos llevó una semana de curro, escribir el guion entre los dos, nos costó pasta y tiempo buscar a los intérpretes… y luego es un post que en alcance no le llega ni de cerca a alguno de esos vídeos virales. Pero son cosas diferentes. Intentamos no juzgar nuestra realidad por lo que pasa en las redes sociales.

Otra de las cosas que ayudó a que se reposicione el dúo es que el año pasado tu disco en solitario, Last Night, hiciese bastante ruido. No sé si son proyectos hermanos que se alimentan uno del otro, si hay una micro-competencia entre ambos…

Iseo: La única batalla es la gestión del tiempo. Para mí son dos proyectos paralelos y en los dos estoy igual de involucrada. Ahora he decidido cerrar la gira con mi proyecto de Iseo porque Roots is in the Air sale este viernes 2 de junio, y he tenido propuestas para tocar en verano con Iseo en solitario; pero he decidido decir a todo que no para poder centrarme en las fechas que tenemos los dos. Siento que tengo que estar disponible para esto.

Ahora es donde empieza la lucha de verdad: empezar a moverlo y estar súper centrada en esta nueva fase del proyecto. Por suerte ambos proyectos funcionan bastante bien, son circuitos diferentes y bastante independiente el uno del otro. Supongo que con el tiempo uno empezará a despuntar más que el otro, tienen una proyección distinta. El tiempo dirá cuál de los dos.

Me daba la sensación en Last Night que se te pegaban esas raíces más reggae y roots a un cancionero más folk y soul. Ahora con Roots is in the Air también me da la sensación de que se han pegado esos brotes más r&b y soul de Last Night. ¿Lo veis así?

Dodo: En este disco hay un trabajo de mucho equilibrio. También lo que pasa es que la parte más representativa del proyecto es Leire, y cómo ella se ha acercado al reggae a través de su manera de cantar. Al margen de que musicalmente hayamos trabajado juntos en la música, a nivel interpretativo y expresivo la parte más representativa del proyecto es la voz: es algo distinto, no se ha visto tanto en la escena ni en este tipo de ritmos. No solemos hablar de “ahora vamos a darle un rollo r&b”; simplemente trabajamos con tal libertad que todo lo que mola entra. Y sí creo que es interesante que haya girado tanto este último año y medio, haya tocado la guitarra tanto, haya tocado tanto con banda… Y esas cosas se pegan.

Iseo: También depende de lo que estás escuchando en cada momento. Yo, aunque diga que juego en terrenos distintos en uno y otro proyecto, soy la misma persona todos los días, y mi manera de sentir y expresar la música es muy similar, no me puedo desdoblar tanto.

Otra de las cosas muy características es esa parte cibernética. Como una especie de dub láser, o de soundsystem digital o virtual. ¿Es una de las marcas de agua del proyecto? Ese rollo “neón” del que habláis a veces.

Dodo: Sí, de hecho si tuviéramos que poner una etiqueta al proyecto, más allá del reggae y del dub, es el de música electrónica: hacemos música con un piano USB, con instrumentos de ordenador. Y todo ese imaginario es el que nos permite hacer letras como la de Digital Source, por ejemplo. No es algo que hayamos inventado nosotros: si vas a discos históricos de capos del dub como The Scientists te das cuenta de su imaginario tan libre, entre infantil y de terror. Lo hace divertido, es una forma de rebajar la intensidad, sacar el crío que llevas dentro.

Lleváis en directo un tiempo con The Mousehunters como apoyo en los metales; que también forman parte del disco. ¿La idea es ir engordando el proyecto, llevándolo a una dimensión menos doméstica?

Iseo: Nos gusta esa idea de mezclar toda la parte digital, que es la base de las instrumentales, con dos elementos orgánicos que son mi voz y los metales. Cuando hicimos Cat Platoon la sección de The Mousehunters no existía como tal: había un par de temas con algún solo, pero fue algo más improvisado, del momento. Luego empezaron a apoyarnos en directo, a acompañarnos. Y cuando estábamos con ellos tocando nos dimos cuenta que nos daba otra dimensión de sonido. Al principio estábamos solo con saxo tenor y trompeta; y luego ya se completó con saxofón barítono y flauta travesera y la sección se completó.

Dodo: Pero no queremos sumar más. Es más una cuestión de concepto y de idea. Nos gusta la idea de economía de medios. No tenemos la necesidad de llenar el escenario de instrumentos. No por no tener batería, bajo, guitarra y teclados no llenamos el escenario. En un disco podríamos trabajar con instrumentistas orgánicos (de hecho en el disco hay colaboraciones de percusiones o bajo), pero nos gusta que la apuesta del proyecto sea este formato.

A mí me molaba mucho la época de los Fugees, cuando iban los tres MCs con el DJ solamente, por ponerte un ejemplo. O la propuesta de Kraftwerk, por ejemplo: ellos cuatro con sus máquinas con una puesta en escena tan geométrica. Queremos probar con una propuesta que rompa un poco con el patrón de banda de directo. Ver un escenario enorme con un tipo como Jeff Mills solo con sus cuatro platos en el escenario me parece espectacular.

En los últimos años esta idea de “música digital” se vio bastante en Latinoamérica o África, por ejemplo. ¿Os sentís conectados con eso, con la política de sellos como ZZK o Soundway o artistas como Frikstailers? ¿U os sentís más cerca de la idea de dub francés, de artistas como Dub Inc. o Skarra Mucci, por ejemplo?

Dodo: Yo veo conexión tanto con las propuestas que dices latinoamericanas como con la francesa. La “democratización de la música” de la que se suele hablar ha conseguido que pueda haber conexiones más inmediatas con todo. Leire escucha mucho a un grupo francés que se llama Ibeyi, por ejemplo. Y también veo similitudes. Quantic es un proyecto que hemos escuchado muchísimo, también. Y de hecho compartiremos escenario este jueves 1 de junio con él en La Noche del Jaguar, que va a tocar con Ondatrópica, proyecto que comparte con el de Frente Cumbiero.

Iseo: La fusión es mucho más factible desde que con tu ordenador puedes viajar por las músicas folclóricas del mundo. Antes era más complicado: tenías que irte a Londres a comprar vinilos y traerte lo más puntero; ahora la fusión es mucho más posible y universal.

Hasta ahora os habéis movido más en festivales de música urbana y de género, pero, ¿os sentís cerca de una escena concreta? ¿O la intención es ir conquistando otros circuitos? ¿Os veis en festivales de indie, por ejemplo?

Iseo: Intentamos no ponernos límites, queremos llegar al mayor público posible. Y no me refiero solo en cantidad, en número, sino en diversidad. Aquí en España si dices que un grupo hace reggae te imaginas a dos hippies tocando la guitarra canciones de Bob Marley. Nosotros estamos más conectados con otras cosas que no tienen prácticamente nada que ver con Bob Marley.

Dodo: Hay un cliché establecido. Yo he sido parte de esa escena durante mucho tiempo: he sido DJ de hip-hop y de reggae, iba a conciertos donde tocábamos solo grupos de hip-hop y de reggae, y luego iba a ver conciertos de esos grupos de hip-hop y de reggae, con todo lo que significa ser parte de una escena: una forma de vestir, de relacionarte y de rechazar ciertas cosas. Las escenas tienen algo de motor cultural, incluso. Pero a mí ahora me apetece tocar en festivales del estilo que sea. Porque creo que tenemos cosas en común con las músicas que suenan ahí.

¿Pero creéis que es difícil que la gente que no conoce tanto el circuito del reggae se quite esa idea de “género porreta”?

Dodo: No es difícil, pero sigue pasando. Igual en otros países menos que en España.

¿Diríais que el reggae es un género maltratado en España?

Iseo: Es muy underground. Con las cosas malas y buenas que ello conlleva.

Dodo: Y no va a dejar de ser underground nunca, posiblemente. También es underground en Reino Unido que con toda la diáspora jamaicana que ha habido ha sido el foco de esta historia en Europa. Y sí, hay programas en la BBC y hay cosas, pero sigue siendo un género underground.

Sin embargo aquí en España el Rototom es el festival que más gente lleva en España, por encima del Primavera Sound, del Arenal o del Viña Rock…

Dodo: Sí, es el festival más grande, pero también es un festival de siete días y es la centralita europea del género. Es curioso, de todos modos. No sé, quizás a la gente en verano le apetece más ir a un concierto de reggae, le parece divertido y distendido…

¿Lo veis como postureo que alguien que no escucha reggae nunca vaya a un festival de género porque “es divertido” o porque se asocia a ciertas cosas que le apetece hacer durante una semana?

Dodo: No, postureo no. O no más del que pueda haber en otros festivales. Luego es verdad que estás ahí currando para poder tocar en festivales y el circuito de festivales en general no es tan idílico como muchos piensan. Al final, buena parte del público que va a festivales se lo toma como sus vacaciones, y no es tanto por la pasión por la música.

Iseo: Les mola más la experiencia que la música: está muy de moda ir a festivales. A mí el año pasado me pasó tocando con mi proyecto en solitario: tuve experiencias preciosas como el Mad Cool pero también he estado en otros que te dabas cuenta de que les daba exactamente igual quién estaba tocando. Era como dice Dodo: “vacaciones, buen tiempo, bebida barata y sol”. La calidad del público en algunos festivales era lamentable en lo que a interés se refiere.

A veces hay una cercanía que casi no se distingue la verbena de pueblo con un festival.

Dodo: Sí, completamente. Lo que pasa que en un festival hay patrocinios de marcas y tal. La realidad es esa y no pasa nada por contarla. Los festivales tienen una parte muy bonita y hasta romántica, de vivir experiencias muy buenas; pero ahora hay un boom, posiblemente sea una burbuja que en algún momento explote.

Hace un rato estuve en la Fnac y busqué discos de reggae: había una o dos filas, compartidas dentro de una góndola con otros dos o tres géneros. Si se habla de vosotros como un proyecto de reggae, ¿creéis que la etiqueta os puede limitar?

Dodo: Nosotros no lo vemos así, pero posiblemente el del sello o la chica de promo sí lo vean así a la hora de intentar vendernos…

¿Qué espacio diríais que ocupa el reggae en España?

Dodo: Ahora está como no ha estado nunca. Y posiblemente si nosotros estamos aquí hablando contigo ahora es gracias a que estos últimos años hayamos hecho carrera en esa escena: es un circuito muy de militancia y nos debemos a esa escena, que es muy fiel, hay gente que trabaja mucho de manera altruísta y romántica. Y llega cada vez a más gente. Sigue siendo un estilo underground también por el mensaje que tiene, que a los circuitos comerciales quizás no les interesa tanto. A las radios comerciales les interesa vender más mensajes como el de canciones como Despacito que a canciones de Bob Marley, que hablan de otras cosas: cosas que hacen que te tiemblen las piernas.

La escena del dub aquí ni existía hace unos años: era una facción de frikis del reggae. Pero la escena reggae, a su vez, iba muy pegada a la del hip-hop, había una convivencia que se ve clara en artistas como Morodo o Fyahbwoy, por ejemplo.

Ahora me da la sensación de que el trap también está coqueteando con el reggae. Hay proyectos como los de BEJO o Nathy Peluso que tienen mucho de eso.

Dodo: Sí, pero son dos ejemplos complicados: él es canario y ella es argentina, que son dos sitios en donde llevan conviviendo mucho más tiempo con músicas tropicales, y se les ve en los flows. Son más de Caribe, más sabor.

¿Pero sentís que hay una escena sumergida de reggae o dub y que está a punto de salir; y que vosotros podéis ser de los cabecillas de ese re-movimiento?

Iseo: No sé en qué lugar nos quedaríamos, pero ahora mismo en España hay mucha música urbana que se está poniendo muy arriba. Y creo que viene bien.

Dodo: Yo esto lo he vivido hace diez años cuando era DJ, con el boom del hip-hop. Cuando comprabas discos en las Tiendas Tipo, por ejemplo, te mandaban la revista a tu casa mensualmente y veías que entre los discos más vendidos estaban por lo general grupos de hip-hop como Violadores del Verso o Tote King o Morodo. Y en cambio a esa gente no la oías ni la oirás en LOS40, prácticamente nunca han ido a la tele… Y ahora mismo pasa lo mismo con la gente que hace trap.

Pero ahora igual hay algunos que se están colando en el circuito comercial, como C. Tangana que ha empezado a sonar en LOS40, por ejemplo. U otros tantos artistas que forman parte de multinacionales.

Dodo: Sí, puede ser. Supongo que habrá gente que habrá aprendido de los errores de antes. Ahora la gente se busca más las castañas o vender a saco en YouTube o Bandcamp, como Dellafuente, por ejemplo. Pero estamos hablando de la gente que más fans tiene en España. Fyahbwoy, por ejemplo, creo que es uno de los artistas que más seguidores tienen en Instagram, pero como es un defensor de la despenalización de la marihuana no va a sonar nunca en radios comerciales.

Iseo: Las modas son muy pasajeras, la clave es hacer las cosas lo mejor que sabes y currar mucho. Por mucho que el ascenso del trap y su posible relación con el reggae nos salpique y nos traiga público, si lo que haces no mola no pasará nada con nuestro proyecto. Pero sí creo que podríamos estar en festivales de un público mucho más amplio, sin etiquetas.

¿Qué es lo que diríais que tenéis para poder estar en ese circuito más amplio?

Dodo: Canciones. Para que la gente se mueva en directo y te escuche tienes que tener buenas canciones y echar el resto.

Iseo: Algo que fue bastante representativo fue ver al público cuando en noviembre cerramos la gira de Cat Platoon con dos noches seguidas en la Sala Siroco. Al terminar los shows veías la variedad de público: desde el típico rasta que va a estar en Rototom todos los años hasta tres tías que podían haberme estado viendo dos meses antes a mí con mi proyecto en solitario o un señor con su hija. No había por dónde cogerlo, y a mí me pareció brutal. O cuando estuvimos en el Viña Rock y viniera una chica al final del concierto diciéndome que por fin nos iba a ver, y me pidió que le grabara un saludo para su madre que también le gustaba lo que hacemos: si le gustamos a esa chica de 18 años y a su madre de cuarenta y pico es que algo mínimamente bueno estamos haciendo.

Dodo: Todo el mundo quiere que lo escuchen, todos quieren tocar en otro lado. Y no solo en los festivales: hay vida más allá de los festivales. Los festivales están muy condicionados por las redes sociales y los que consiguen hacer más ruido. El hip-hop hace tiempo que está en estos festivales, ha conseguido trascender los circuitos y son las grandes estrellas del pop. Pero el reggae de momento no. Igual si viviera Bob Marley estaría haciendo estas movidas, pero de momento es difícil ver un artista de reggae en, por ejemplo, el FIB.

El disco lo abrís con una canción muy explícitamente política como Lost City. ¿Hasta qué punto os interesa que la gente os vea como un grupo con discurso político?

Iseo: No es algo que nos planteásemos a priori, ni andamos buscando ser más directos o más políticos. Intentamos mantener nuestro imaginario, y que haya mil lecturas en las letras y que también haya variedad en las cosas sobre las que hablamos. Esta canción la compusimos por mera necesidad: tal y como está el tema de los refugiados, nos salió solo.

Dodo: En el anterior disco había un tema como Freedom, que era más metafórico. En Lost City es más explícito porque hemos metido la grabación que un amigo nuestro hizo en los campos de refugiados en la frontera con Grecia. Desde un punto de activismo igual no la hubiéramos metido de primera ni dado la importancia que tiene la canción de apertura; pero por dinámica de sonido veíamos que tenía pinta de intro.

Pero no queréis que se os vea como un grupo combativo o de canción protesta por lo que veo…

Dodo: Yo he estado en un grupo de hip-hop de canción protesta en una línea parecida a Los Chikos del Maíz, pero es una cosa que forma parte de mi adolescencia: con la música se pueden cambiar muy pocas cosas. No somos gente que nos flipe la canción protesta como tal. Cuanto más alejada del panfleto esté, mejor. Pero es que lo que está sucediendo con los refugiados clama al cielo. Lo que sí queremos que se nos note es que hacemos líricas con fundamento.

Iseo: Y que podemos hablar de lo que queremos.

