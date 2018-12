La neo-literatura juvenil: diversidad, internet, reflexión y millennialismo

Iria y Selene son dos jovencísimas autoras que en 2012 decidieron empezar a crear juntas, de esta manera surgió su novela, Pétalos de papel, la cual publicaron de forma gratuita en internet con una gran acogida. Desde entonces su éxito ha ido en alza y cada vez son más reconocidas dentro del sector de la literatura juvenil, un género que, como comentaremos después, está sujeto a ciertos prejuicios y estereotipos.

¿Es la literatura juvenil tan vacía como creemos?

Como decía, la trayectoria de estas autoras ha seguido un camino exitoso, publicando libros como Alianzas (por la Editorial Everest ), el cual fue galardonado por El templo de las mil puertas como mejor novela nacional perteneciente a este género. Sus últimas publicaciones vienen de la mano de Nocturna Ediciones, que ha llenado las librerías con una trilogía ambientada en el continente Marabilia (Sueños de piedra, Títeres de la magia y Ladrones de libertad). Pero su camino, aunque exitoso, no ha tan fácil

“Lo cierto es que somos conscientes de la buena suerte que hemos tenido y damos gracias por ella cada día: no sólo conseguimos publicar con relativa facilidad, sino que tenemos un público lector que nos sigue y se emociona con cada nueva novela. Por otro lado, hemos sido muy afortunadas de tener siempre editoras y editoriales interesadas en nuestros proyectos futuros”, nos comentan las autoras.

Sin embargo, aunque hayan tenido esta suerte, la literatura juvenil al igual que géneros como la fantasía o la ciencia ficción han estado siempre como en un segundo plano. Los prejuicios siguen siendo una constante por tachar a este género de insulso o vacío, sobre todo por la población adulta. Ellas lo explican así: “Si encontramos más gente adulta que infravalora lo que las autoras y autores de literatura juvenil hacen es precisamente por eso: por no estar informada. Porque probablemente no han cogido un libro de juvenil entre sus manos.”

Educar e invitar a la reflexión a través de la lectura

Podríamos describir su estilo como introspectivo. En sus novelas los personajes se crean y evolucionan de tal forma que se exploran situaciones y emociones que surgen en la vida real, pudiendo ayudar a los lectores a entender su propio mundo mental y sus circunstancias.

Exploran las emociones y sentimientos cotidianos a través de personajes complejos, creados con cuidado y aprovechando a éstos para que el argumento de sus historia sea instructivo y sirva como elemento de reflexión. Desde su perspectiva la literatura juvenil se encuentra ahora en un punto más sano que nunca, llegando paulatinamente a más gente y consiguiendo de este modo romper estereotipos y barreras, ofreciendo diversidad a su narrativa.

Introducción al movimiento LGTB

La diversidad en sus publicaciones es uno de los puntos más importantes en esta nueva hornada de escritores y escritoras. “Hay un creciente número de novelas juveniles que incluyen representación de todo tipo, incluyendo la de todo tipo de sexualidades y géneros. En parte, esto se debe a que las propias autoras y autores de juvenil somos parte de estas minorías o, simplemente, a que ven el mundo a su alrededor y ven las inquietudes de la gente joven. Al fin y al cabo, el descubrimiento de la sexualidad y la identidad de género han sido siempre temas que, en mayor o menor media, se han intentado incluir en este tipo de literatura, pensando precisamente en lo que puede interesar o preocupar durante la adolescencia. El cambio quizá reside en que antes la diversidad se trataba de una forma no demasiado positiva, cuando no directamente peyorativa, y no había especial interés en ofrecer buena representación“, nos cuentan.

En cuanto a este tema también podemos nombrar a la escritora Haizea M. Zubieta, a quien han publicado relatos que tratan temas LGTB, como Una casa en el barro, de la antología No son molinos o La historia nos olvidará en la antología LGTB y feminista Cuadernos de medusa, relato de histórico que trata sobre mujeres y personas LGBT que, como su título indica, han dado aportaciones a las historia que se han apropiado otras personas.

Como vemos, este es un género mucho más interesante de lo que nos puede parecer desde fuera y desde el desconocimiento, siendo sus libros y relatos una herramienta para educar e invitar a la reflexión sobre temas que en la actualidad son controvertidos o carecen de la visibilidad que deberían.

Iria G. Parente y Selene M. Pascual