Hace cosa de x semanas – mi memoria es una trampa – quedé con una de mis mejores amigas. Una amiga de verdad, de las que ves poco y sigues queriendo mucho. Vino con una camiseta preciosa donde se leía claramente ‘Feminismo’. La verdad es que era bonita de cojones. Tenía bordados, una pasada de colores y el mensaje era excelente; pero, no lo pude evitar y se lo pregunté: “tía, ¿tú sabes que el dinero de esa camiseta que pregona ‘Feminismo’ se dona a la explotación de la mujer?”

Obvio me miró fatal, entonces acabé de explicarme: “no, no me mires así, peor es lo mío. El trapejo que llevo puesto también dona dinero a la explotación de la mujer. Por lo menos tu camiseta emite un buen mensaje. Es que vaya doble moral la industria.”

Y ahí que estuvimos parloteando de las grandes compañías. “También te voy a decir una cosa, tía” –yo llamo tía hasta a mi madre, no lo puedo evitar – “¿tú te puedes creer que encima ahorro para comprarme zapas sabiendo que esas firmas explotan a niños en países ya de por sí explotados? Que sí, tía, que lo hago y que luego cada mes dono dinero a 4 asociaciones, compro ropa o artículos destinados únicamente a causas benéficas, tengo 3 gatos y 3 perras adoptadas. Para doble moral la mía.”

Y ahí que seguimos debatiendo y debatiendo, porque a mí me encanta debatir. Discutir no. Discutir me pone nerviosa y cuando me pongo nerviosa me pongo muy nerviosa y tengo que recurrir a la industria farmacéutica; a sabiendas de la mafia que arrastra, los efectos secundarios y las curas que silencia. Pero es que no me queda otra. Es que no puedo dormir, es que tampoco entiendo cómo consigue dormir la gente tal y como están las cosas.

“Porque también te digo, es que no hay una, una sola cosa, en la que mi dinero no se convierta en manos sucias. Piénsalo. Mira la de tatuajes que llevo, mis tatuadores son gente de puta madre, pero sé que muchas veces la tinta viene de países con una pobreza tan elevada como la explotación.

La mayoría de cosas viene de países con una pobreza tan elevada como la explotación.

Y las consumimos diariamente, en efecto todos en cadena seguimos fomentándola.

Mis donaciones mensuales son una carcajada de malo de película de serie B si las comparo con mis gastos generales, con mi ayuda a seguir haciendo girar un sistema repugnante.”

Mi amiga que es mucha amiga y sabe que los debates se me van de las manos, hace un inciso de sentido común, de fuera culpa, de cálmate.

Al final las dos llegamos a la misma conclusión y pedimos otro vino.

“Irene, es que la sociedad es así. ¿Qué quieres? ¿Vas a dejar de comer? ¿De vestir y calzarte? ¿Vas a abandonar el ocio, los vicios, la escasa alegría que queda en esta sociedad de mierda?

Tía, que aquí no hay pregunta. Estamos sembrados y recogidos. ¿Qué coño es la sociedad? La sociedad somos nosotros. Unos más arriba, otros más abajo, otros muchísimo más arriba, otros muchísimo más abajo, unos más malos, otros más buenos, unos con más poder, otros con menos, otros con ninguno, otros con la idea de creer que lo tienen sobre otros; pero en resumen: una panda de seres de todo menos humanos.”

Ahora decidme cómo coño se da marcha atrás en un vehículo sin frenos con 7350 millones de pasajeros sin saber quién conduce.

Y yo también