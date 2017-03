Wrath, es decir, ira, es un término y un sentimiento que ha dado lugar a films como Aguirre, la cólera de Dios, La ira de Dios o Tarde para la ira. Las dos primeras, obras maestras casi intocables, la tercera, el gran debut en la dirección de Raúl Arévalo del que tanto se ha hablado y escrito. El resto de títulos que he encontrado cuyo título incluye dicho vocablo, salvo en un par de excepciones, son películas más o menos correctas y más o menos olvidables, como es el caso de la que nos ocupa.

Ira es la ópera prima de Jota Aronak, quien, en un intento mega-ambicioso de triple salto mortal nos propone un entertainment de ficción/realidad, metaficción/realidad, mockumentary o las tres a la vez. Claro, al hablar de todo esto es inevitable acordarme de joyas como: Zelig, Fraude, This is Spinal Tap, Borat, Forgotten Silver, The Office y un largo etcétera. Pero esto no es relevante: todos los géneros cinematográficos tienen hijos superdotados y una inmensa mayoría que no lo son, como por ejemplo, Ira.

Esto no quiere decir que no le haya encontrado sus atractivos a la peli, que los tiene: su montaje es hábil y acrobático, de hecho, el montaje es clave para poder jugar al juego que nos propone Aronak. Un juego realista, morboso, inverosímil, tramposo, frenético, tedioso, excesivo, pretencioso. Un thriller sobre alguien que quiere matar a alguien y pretende que otro alguien vaya detrás de ese alguien con una cámara grabándolo todo, pero ese todo no es sino la reconstrucción de unos hechos basados en una historia real que también es falsa, y como telón de fondo, la justicia, la pena de muerte y sus oscuros y apabullantes tentáculos.

Pese a que, y dicho así, todo parece demasiado enorme, complejo y enrevesado, creo que hay elementos que más o menos funcionan: los actores no están mal, a veces algo sobre actuados, o el ritmo, que aunque por momentos es irregular, se sostiene, e incluso hay secuencias de gran impacto, algo que se persigue durante todo el metraje. Hasta ahí, estaríamos hablando de un producto correcto de cierta eficacia. Pero claro, la gracia radica en su estructura y en el jugo que sus creadores pretenden extraerle a la misma con la intención de convertir una película normal en una súper-película, ahí es donde la Máquina de Goldberg falla.

Tarde para la ira, que es también una ópera prima, española, reciente, y que guarda ciertas similitudes argumentales con Ira, consigue encontrar su propio lenguaje y gramática. Arévalo conoce sus límites y apuesta por una serie de elementos de los que extrae, por seguir con el símil, el máximo jugo. Repito: en Ira hay energía y audacia, sus creadores logran el interés y la atención del público, pero dura muy poco. Y me resulta difícil decir más sin destripar la película, que es precisamente lo que no quiero.

