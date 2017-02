Alternar 40 horas semanales dentro de un convenio laboral nefasto por un sueldo no digno con unos estudios que te defraudaron y seguir creyendo que no puedes cambiar las cosas, pero sí hacerlas más hermosas, no tiene una definición sonora agradable: es simplemente cansado; y lo que nadie les recuerda a diario: tremendamente admirable.

Calcular el peso del arroz en un puñito, saber con qué sacar las manchas de sangre después de la menstruación, ser malabaristas en el consumo de agua y luz, saber que ahora mismo ese colega necesita más que ellos lo poco que les queda. Y dárselo. Echar de menos a sus familiares, llorar – a veces a kilómetros – las pérdidas, combatir enfermedades crónicas o degenerativas, pensar que 25 metros cuadrados son un espacio que no se merecen. Mudarse a un piso de 15 metros con los trastos a la espalda rota, un 4º sin ascensor y humedad. Una guitarra, un cuaderno, acuarelas, sprays, vinilos; pájaros posados en sus bocas como si más de uno no aguantase ya en la cabeza.

Yo me he mirado.

Y también los he visto. Los veo.

Todos los días. Afrontar con esperanza una realidad que se encoge, levantarse otra mañana y reírse al haber perdido la cuenta de las pastillas que tocaban hoy. Escribir un poema sobre las pastillas que tocaron ayer. Cambiar con las estaciones de tiritas y de dedos y de cuerdas de guitarra. Sentarse en un banco a dibujar el árbol que sólo ellos – los invisibles – se paran a mirar.

Decorar las paredes de todas las calles en las que he vivido, a escondidas, de madrugada – y fumarse el primer cigarro a las siete de la mañana antes de irse a trabajar. Darle dinero al rico que compra el sueño que pierden cada día y llorar ni más ni menos: lo que merece una deshidratación propia.

Los he visto, pero.

Nunca les vi perder la sonrisa entre el dolor ni esa capacidad innata de hacerte creer que la sociedad puede ser una losa de la que podemos salvarnos con la risa y las manos.

Nunca les vi dejar de hacerlo porque nunca los vi preguntar cuánto, cómo, dónde. Nunca les vi culpar a nadie – Los invisibles son tan egoístas que toda la culpa la tienen que tener ellos – Yo, que les veo, sé que no te dejarán cargar ni con un poquito de ella. Nunca vi su rostro en la publicidad del metro o anunciando un evento en el Palacio de los deportes, tampoco les vi alabar a los ilustres –

Los invisibles saben que, los ilustres, poseen el conocimiento de que lo son y que asimismo este ejercicio sería ridículo o vulgar – Sobra decir que tampoco les he visto encabezando listas de grandes éxitos o ningún tipo de top, sin embargo, les he visto reunir calderilla para comprar un vino porque Perico lo ha conseguido. Y si Manoli mañana recibe una llamada les volveré a ver.

No tardaré en recibir un mensaje:

‘Irene, Manoli lo ha conseguido’

Y una vez más – los invisibles – me convencerán de que no existe mayor victoria que alegrarte de la de otro que no la buscaba.

Todo lo que aprendí estos años me lo enseñaron ellos: los invisibles.

La gente con los ojos más abiertos que te vas a encontrar en el trayecto a ser sólo el rastro de ti.

Ni siquiera sé cómo darles las gracias por conseguir que un mundo de mierda no huela.

Y todo esto sin haber querido un aplauso, un reconocimiento, una medalla y aquello que, creyendo tener todos, seguimos peleando por robar: la razón.

Los invisibles