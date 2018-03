Una de las novelas de ficción distópica por excelencia, 1984 de George Orwell, nos muestra un mundo donde el control del gobierno es casi total y el estado de guerra es permanente. En dicha historia, se describe un aparato llamado ‘el versificador’ que, sin intervención humana, consigue crear canciones dirigidas especialmente al proletariado, el estrato más bajo de esta sociedad.

Parece que la novela que describe tal ingenio, y que data de 1949, va marcando algunos paralelismos con el mundo actual como la videovigilancia, los hechos alternativos y la posverdad, o los ordenadores personales. Ahora el ‘versificador’ también está mucho más cerca de hacerse realidad con los últimos avances de Inteligencia Artificial y el Machine Learning, o aprendizaje automático, que describe la guía digital de 1and1 en detalle. Aunque realmente sigue siendo necesaria la intervención humana, hay programas que ya pueden hacer cosas realmente sorprendentes.

De hecho, hay varias compañías, apoyadas por grandes empresas tecnológicas que lideran diferentes proyectos muy prometedores que ya arrojan los primeros resultados. En este sentido, distintos programas de Inteligencia Artificial ya habrían hecho su debut lanzando incluso un álbum completo, eso sí, con la ayuda de músicos humanos.

LOS PROYECTOS MÁS AVANZADOS DE COMPOSICIÓN MUSICAL CON IA

Uno de los pioneros en este campo, como en muchos otros en lo referente a la Inteligencia Artificial, es IBM con su sistema informático Watson, el cual ha conseguido grandes logros en campos como la medicina. Hace dos años, Watson también hizo sus ‘primeros pinillos’ en el mundo de la música ayudando a componer la canción Not Easy, del productor Alex Da Kid, previo análisis de millones de canciones. De esa manera, Watson es capaz de proponer ritmos y melodías o incluso sugerir frases para servir de inspiración a compositores y artistas.

Asimismo, la corporación japonesa Sony, también está apostando fuerte por este campo y su laboratorio de ciencias de la computación en Paris ha logrado grandes avances con el proyecto Flow Machines. Uno de sus éxitos fue la red neuronal llamada DeepBach que aprendió mediante el Machine Learning a componer canciones con un estilo muy parecido a Bach en base a 352 composiciones del propio genio alemán. Las melodías creadas por DeepBach incluso conseguían engañar a muchos músicos que la identificaban como una pieza más del célebre músico teutón.

Por otro lado, desde FlowMachines han logrado que esta Inteligencia Artificial también cree música inspirada en los Beatles, e incluso un álbum en colaboración con 12 artistas que ha sido bautizado como ‘Hello World’, el cual incluye 15 canciones bastante notables.

Google no podía ser menos y también se ha puesto manos a la obra para cambiar el mundo de la música y del arte. En este caso, su proyecto, conocido como Magenta, funciona igualmente con una red neuronal y aprende de canciones ya existentes, para en última instancia, ‘predecir’ toda una secuencia de notas para formar una melodía entera que sea adecuada para el oído humano.

A parte de las grandes empresas tecnológicas existen Start-ups que ya están haciendo negocio de esta novedosa tecnología como Amper o Jukedeck. Por ejemplo, Jukedeck compone canciones personalizadas y luego vende la licencia y los derechos de autor al cliente a precios bastante asequibles. Cabe señalar que compañías como Coca-Cola ya han usado sus servicios.

No obstante, y aunque la Inteligencia Artificial pueda avanzar a cotas de la película Ex Machina, los expertos afirman que el proceso creativo humano siempre va a ser necesario, ya que la creación de piezas musicales nace de un sentimiento, además tienen una historia detrás. Por otra parte, para lograr tener un apartado como el ‘versificador’ sería necesario entender las emociones que sentimos para crear canciones que nos hagan reír, llorar y tocarnos la fibra sensible. Por fortuna, esto es algo reservado solamente para personas con cierto talento.

Inteligencia musical