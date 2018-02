El indie-pop-rock anglófono gobierna los lanzamientos del fin de semana

Parecía que había amainado, pero del mismo modo que ha pasado con algunos de los símbolos del pop y rock de los años ’80 y ’90, este fin de semana el renacer lo marcan aquellos grupos que formaron parte de la ola de indie-pop-rock angloparlante durante la primera década de los años 2000: los lanzamientos largos de Franz Ferdinand, The Wombats y MGMT y los singles de adelanto de lo nuevo de The Fratellis y We Are Scientists dan buena cuenta de ello.

FRANZ FERDINAND – ALWAYS DESCENDING

Es el álbum-examen más complicado al que se enfrentan los de Alex Kapranos hasta la fecha. Hasta ahora les resultó fácil acumular un grupo de hits que mantengan esos aires nuevaoleros de herencia de Talking Heads con riffs indierockeros de cuño.

Ahora, tras la salida de Nick McCarthy de la banda (uno de los pilares del sonido de los escoceses), este Always Descending se antoja un órdago de lo que representa en este momento una banda que ha vadeado entre la separación definitiva, algunos momentos creativos magistrales y otros más irregulares durante los últimos años.

THE WOMBATS – BEAUTIFUL PEOPLE WILL RUIN YOUR LIFE

Nunca se fueron, pero como con tantas bandas de su generación, muchos entienden a The Wombats como unos one hit wonders, dependientes de la urgencia y nervio de aquel éxito de hace más de una década, Let’s Dance to Joy Division, que formaba parte de un estupendo debut que los colocaba en el mapa internacional.

Pasaron dos álbumes más entremedias, pero por lo que han ido avanzando las semanas anteriores, este cuarto ejercicio en el que aseguran que “los guapos te arruinarán la vida” parece que recuperan su mejor versión: guitarras electrizantes, melodías inmediatas, cierto nervio maduro y once canciones como once soles que nos trasladan a 2007.

THE FRATELLIS – STARCROSSED LOSERS

Del mismo modo que sucedió con los Wombats, un año antes un grupo parecía que se iba a comer crudas a todas las bandas de su generación. Aquella Chelsea Dagger aún resuena en nuestra cabeza como uno de los, sin lugar a dudas, grandes himnos del indie-rock británico de la primera década de siglo.

The Fratellis continuaron estoicos dependiendo de aquel primerizo gancho durante estos más de diez años de carrera. Han publicado cuatro álbumes, pero la pegada de su debut no la volvieron a recuperar, por muy bien que estuvieran álbumes como Here We Stand. Ahora, más sosegados y con una voz que recuerda a registros de una banda de estándares modernos, los escoceses estrenan el primer single adelanto de In Your Own Sweet Time, el que será su quinto álbum, que llega tres años después de Eyes Wide, Tongue Tied.

WE ARE SCIENTISTS – ONE IN ONE OUT

De toda esta nómina, los californianos son los que más tiempo llevan en esto, los que más álbumes publicados y los que menos han dependido de un éxito que los llevase en volandas durante años.

Sin embargo, y a pesar de la tímida regularidad de su cancionero y de una producción bastante periódica (a excepción de dos álbumes que tardaron cuatro años en prepararse, siempre han sacado un disco cada dos años), el combo capitaneado por Keith Murray y Chris Cain parece trasladarnos más que nunca a las órbitas dance-pop de querencia ochentera, pero sin perder esos ramalazos guitarreros casi punkis.

El total del experimento lo conoceremos dentro de unas semanas, cuando vea la luz Megaplex, pero este primer single hace que We Are Scientists nos recuerde un poco a aquella ola de emo-dance que capitanearon Panic! At the Disco o Fall Out Boy.

MGMT – LITTLE DARK AGE

Su debut fue una losa demasiado grande para intentar superarse. Sin embargo, y a pesar de la universalidad de canciones como Time to Pretend o Kids, MGMT mantuvieron una carrera corriendo ciertos riesgos a la hora de enfrentarse a las nuevas producciones.

No podemos decir ni que Congratulations ni que el homónimo MGMT publicado hace cinco años fuesen discos malos, más bien lo contrario. Pero el reto del dúo norteamericano está en recuperar las sensaciones de su debut, esa de estar haciendo algo realmente grande.

Este Little Dark Age sigue dejando ramalazos experimentales y órbitas psicodélicas, pero con la sensación de que nos internan en una pista de baile algo viciada, generando una confusión entre pop, cadencias urbanas y recuerdos a la música disco de los años ’70 y a la new wave más bailonga de la década posterior. Aún nos quedan darle unas cuantas escuchas para ver si mantienen la pegada o si se pierden en el intento.

Indie is Back