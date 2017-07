Autobombo y verdades de Perogrullo en este monólogo anti-teatral

“Tampoco es justo que el autor, por muchos traumas que el desdichado haya tenido en la vida, se vea en el derecho de convertir su obra literaria en una terapia y obligue a los espectadores, que no le han hecho ningún daño, a ser mudos testigos de ella. A mí, disculpadme, pero esto no sólo me parece mala literatura si no, quizá algo aún peor: me parece literatura maleducada”

Lo dice el filósofo Javier Gomá, no nosotros, por boca de Fernando Cayo en la puesta en escena de Inconsolable en el Teatro María Guerrero, primera incursión en el terreno teatral del ensayista. Un monólogo que versa sobre la muerte de su padre cuando el autor contaba 50 años.

Según la introducción de Gomá: “escrita con mundanidad y gravedad a partes iguales, la obra verbaliza con precisión filosófica las profundidades insondables de una experiencia tan personalísima como universal, pues todos somos hijos, llamados a ser huérfanos y a dejar huérfanos”. Autobombo. Mucho. Verdad de Perogrullo. También.

Nos vamos a poner del lado de los malos (leyendo las reseñas de compañeros en otros medios hemos viajado desde el ensalzamiento ilimitado de las 5 estrellas a las abisales profundidades de la crítica nefasta) porque no entendemos cómo Inconsolable ha llegado a las tablas de un Centro Dramático Nacional. No habrá duda de la valía de Gomá como filósofo y ensayista, pero desde luego el teatro no es su campo. El texto resulta por completo anti-teatral (es un ensayo, no un monólogo, y por lo tanto pertenece al papel y no a la escena). Y, a pesar de tratar un tema íntimo y extremadamente delicado, resulta frío, tedioso, absolutamente antipático.

Pero aunque exponga en parte esa intención (la de la frialdad) durante la función, según él mismo se trata de “una exposición íntima, lúcida y conmovedora”. Resulta hasta feo hablar así sobre la obra de uno, hombre. Porque además lo que presenta después son reflexiones apenas novedosas (en general y salvo ciertos detalles), carentes de emoción y/o interés ante una experiencia inevitable (y sí, inconsolable) que todo el mundo ha sufrido o sufrirá.

El gran Fernando Cayo hace lo que puede para defender un texto indefendible en un alarde de virtuosismo impresionante, pero no llega a conectar con el espectador (porque resulta imposible desde la base). Y Ernesto Caballero desde la dirección y el resto de departamentos intentan crear instantes de belleza plástica, con ricos ambientes sonoros, contrastada iluminación o efectos escenográficos (incluida una plataforma con sorpresa final), pero tampoco se percibe una idea de dirección lo suficientemente brillante para salvar un texto de estas características.

Lo peor de Inconsolable es que, a pesar de nacer desde una experiencia tan sensible y personal, en su prepotencia anula cualquier atisbo de verdad sobre la escena. Tal vez seamos demasiado prosaicos para apreciar su valor, quién sabe. El protagonista/autor lanza esta reflexión final sobre su propia obra: “Visto así en su conjunto lo encuentro un poco… solemne. Nuevamente mi excesivismo. Un tono más desenfadado habría estado mejor pero el tema escogido, una oración fúnebre por el padre muerto, no me ha permitido dar ese toque mundano tan recomendable siempre. Además creo que me he deslizado más de la cuenta en el terreno de las expansiones sentimentales que tanto proliferan en la literatura maleducada. Si os parece una contradicción que me mofe de esa clase de literatura para luego caer desvergonzadamente en sus peores vicios, he de deciros que yo sólo me siento legitimado a criticar aquellos vicios que conozco desde dentro”.

Y aquí, por mucho que lo haya expresado con irónica intención, procedería decirle lo de: “Excusatio non petita, accusatio manifesta”.

Inconsolable