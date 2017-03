“Las palabras construyen puentes hacia regiones inexploradas.” Con esta cita de Adolf Hitler arranca la ópera prima de Daniel Ragussis. Esta cita no intenta jugar al despiste ni nada parecido, el metraje arranca directamente con una cita de Hitler porque lo que vamos a ver es una película de nazis, así de claro, así de contundente.

Daniel Radcliffe está haciendo lo imposible para dejar de ser Harry Potter: Victor Frankenstein, Amigos de más, Horns, Ahora me ves 2, en la que por cierto, vuelve a relacionarse con el mundo de la magia. Imperium pretende ser otro de esos films que lo alejen del personaje de J.K. Rowling, pese a que aquí vuelva a interpretar a un nerd cuatro ojos con sorprendentes skills, supongo que no le va a resultar tan fácil, de hecho, Daniel Radcliffe no termina de ser un nombre mainstream, y me temo que mucho va a tener que trabajar para librarse de la pesada sombra del mago de Hogwarts. Aun así, el tipo lo intenta, e incluso resulta convincente y por momentos notable en algunas secuencias.

Los diarios Turner es una novela de 1978 escrita por Andrew Macdonald, pseudónimo de William Luther Pierce (líder de la organización supremacista blanca Alianza Nacional). En ella se narra una violenta revolución en EEUU en la que, tras la derrota del Gobierno Federal, se lleva a cabo un proceso de exterminio total de toda la población judía y no blanca. Un libro que ha inspirado a Timothy McVeigh, Eric Rudolph, Wade Paige, Larry Ford y otros terroristas pro supremacía blanca. Nate Foster (Radcliffe), es un agente del FBI que se infiltra, cual Antonio Salas, en grupos neonazis para descubrir posibles armas químicas, y más concretamente cesio-137, uno de los ingredientes básicos para la fabricación de la bomba sucia.

La película está basada en la vida de Michael German (Radcliffe), un infiltrado que pasó años dentro de grupos neonazis estadounidenses. Todo suena muy potente y muy intenso, pero la verdad es que nos encontramos ante un enrevesado y olvidable thriller en el que el racismo, los neonazis y el Ku Klux Klan campan a sus anchas entre el tópico y lo caricaturesco. Mejor perder el tiempo re-visitando Arde Mississippi, Matar a un ruiseñor, En el calor de la noche, El nacimiento de una nación o American History X, por ejemplo.

Imperium