Cuando pensamos en India pensamos en color, sabor, especias y, los que vivimos en Madrid, también en restaurantes de Lavapiés. No muchos relacionan al gran país asiático con la gran pantalla, o como mucho lo hacen desde el prisma algo hortera de Bollywood. Para acabar con esos estereotipos de forma lúdica y pragmática, el festival internacional de cine Imagineindia selecciona cada año algunas de las mejores películas, tanto de grandes producciones internacionales como de cine independiente, que de alguna manera reflejan la diversidad cultural india. En esta 19º edición, que se celebra del 17 al 31 de Mayo, en hasta ocho sedes de Madrid: Filmoteca Española, Cineteca, Casa Asia, La Casa Encendida, The Travel Brand Xperience, Función Lenguaje, C.C. Lavapiés y La Tabacalera, el festival cuenta con 94 films, además de dos retrospectivas, conferencias, talleres y conciertos.

Dada la magna programación de este año, el festival arrancó el pasado mes de abril con un ciclo de filmes del director Shyam Benegal sobre la opresión, la lucha por la libertad, los valores y los derechos de las mujeres de la India (algunas de las cuales se repondrán durante el mes de mayo). Otro de los homenajeados en esta edición es el director Adoor Gopalakrishnan, poco conocido fuera de sus fronteras pero muy reconocido en la india por ser uno de los revolucionarios del cine malayo.

La mujer vuelve a tener gran protagonismo en esta edición de Imagineindia, no solo a través del cine de Shyam Benegal sino en películas como According to her de Estelle Artus: un drama femenino sobre una mujer que elige dejar su exitosa carrera como pianista para criar a su hijo recién nacido en vez de emplear a una niñera; The noonday witch de Jiri Sadek, una fábula paranormal basada en un cuento tradicional checo que cuenta la historia de una madre, Eliska, y su hija de ocho años, Anetka, en la aislada casa en la que viven tras la muerte del padre en extrañas cirunstancias; o House of others de Rusudan Glurjidze, el evocador drama de dos famiias con protagonismo femenino, durante la guerra civil en la autonomía de Abjazia (Rusia).

Paralelamente a las proyecciones tendrán lugar una serie de interesantes conferencias como la del tratamiento de la mujer en el cine de Adoor Gopalakrishnan; la Incorporación de la mujer como motor de cambio en el cine indio o el cine de Roberto Rossellini y Jean Renoir en la India. También habrá talleres teóricos y prácticos sobre los fundamentos del cine asiático, subtitulación, crítica cinematográfica o composición musical y entre otros. La música en directo vendrá a cargo del mandolista indio Sugato Bhaduri, uno de los músicos más solicitados del país, que ofrecerá un concierto el día 21 de mayo en el centro Función Lenguaje de Lavapiés.

Puedes consultar y descargarte el programa aquí.

Imagineindia