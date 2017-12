Iggy Pop es la cara de una nueva colección de ropa para surferos

“Normalmente, me levanto y estoy desnudo durante tres o cuatro horas. Pero cuando tengo que estar presentable me pongo los pantalones cortos: la vida es mejor en shorts”, dijo Iggy Pop en un comunicado. Puede que tenga razón: prácticamente no conocemos vestido al que fuera líder de The Stooges, y de ahí que esa sea la principal sorpresa de que se haya contado con él para una campaña… ¡de ropa!

Fue Billabong la que ha solicitado los servicios de imagen de marca de la Iguana más conocida del rock and roll. Será para la colección LAB que está inspirada en Iggy: una colección de shorts de baño, sí, pero también de camisetas estampadas, una cazadora de cuero impermeable, diferentes prendas de corte deportivo y un traje de neopreno para surfear.

Si quieres vestirse como se vestiría Iggy Pop si usase ropa, el enlace para hacerte con alguna prenda de la colección es este .

Iguana vestida