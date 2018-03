Hace unos meses, Hyperpotamus se había suicidado: llevaba amenazando tiempo, pero de cara a la pasada edición de Sound Isidro, anunció que, si lo veíamos en directo, iba a ser en compañía del poeta egipcio y cantante sufí Abdullah Miniawy, como sucedió primero hace casi un año, y más tarde a finales del mismo 2017, en la que anunció sería su última actuación. Afortunadamente, en España estamos lo suficientemente entrenados con la gente que no cumple sus promesas; y, como diría Sandro Rey, ¡BENDICIONES!, si se trata del regreso de uno de los artistas más inclasificables que ha parido este felizmente contradictorio país.

Y es que Jorge Ramírez-Escudero ha defecado sobre sus propias promesas para presentarnos a su nuevo y doblemente inesperado retoño. Me explico: en los últimos años, prácticamente una década, Hyperpotamus consiguió articular un discurso absolutamente fuera de circuitos, tendencias y géneros, erigiéndose el rey del loop, del metrónomo y de la edificación de canciones a base de armonías vocales. Así lo demostró en sus dos álbumes largos (Largo Bailón y Delta), de lo mejor que se ha publicado en España en la última década; y luego estirando el chicle y añadiendo un nuevo elemento a este juego de loops y construcciones armónicas: la batería.

“Ojalá todos aquellos que no cumplen sus promesas sean tan necesarios como Hyperpotamus“

Luego, vendrían sus conciertos por el resto del mundo y su gira de improvisación y creación experimental in situ con el mentado Abdullah Miniawy; pero parece que algo se estaba cocinando en la mágica cabeza hyperpotámica: un álbum de after-blues que no es ni after ni blues, sino todo lo contrario, pero que levanta acta acerca de la versatilidad de una propuesta tan abierta como inabarcable, imprevisible e impredecible como la de Hyperpotamus, nuestro único héroe en este lío; que aparca por un momento ese registro de crooner del futuro, o de cantante de estándares obligado a construirse con su propia garganta su base musical; en favor de un registro nuevo, o al menos desconocido en su discografía.



Clavo Zen es el nuevo hijo (además del hijo real que tuvo) de Ramírez-Escudero, el mismo tipo que repartía copias de sus álbumes anteriores en bicicleta, y que ahora publica en vinilo y en digital un ejercicio conceptual, repleto de sudor y lágrimas, de duelo y de vaivenes personales y emocionales; y que supone el ejercicio más ambicioso (por la nuevo artificialidad de la propuesta, libre de cánones y, sobre todo, de los límites autoimpuestos en su propuesta anterior por la citada loopeadora), doloroso y expresivo de su carrera; y que (ojalá se contradiga pronto otra vez) no presentará nunca en directo.

Por momentos, parece que estamos ante una especie de bluesman extraterrestre de tres o cuatro siglos futuros, tanto cuando parece que viva internado con una guitarra de dos cuerdas en el sarcófago de un micrófono con efectos (No sólo se mueve, se esconde) y en donde se permite hacer cantar al silencio y volverse críptico y místico, pero también sarcásticamente serio; como cuando juega a cantar en un empaquetado de pequeña canción circular folky (El lobo siempre muerde); o incluso cuando su sonido se confunde entre las grabaciones salvajes de Son House y la intimidad depresora y alucinógena del Nick Drake de Pink Moon (Digital, Prenatal).

Pero también hay otro Hyperpotamus que, aunque mantiene esa idea de bluesman extraterrestre, se permite otras licencias. Tanto cuando juega con arquitecturas que van del tango al free jazz o el rock de autor experimental (Francotirador); como cuando consigue componer una suerte de pieza de cámara pop tanto para ópera como para garito modernícola (El Coloso); o cuando suena a una suerte de nueva mutación del sonido de la Juana Molina de sus últimos dos discos (Punción Seca).

