Ha gustado, y mucho, el nuevo single de The Horrors, una canción que recuerda a la facción más industrial y necrosa de los mejores Depeche Mode, los de la época de Violator. Sin embargo, la portada no ha gustado a todo el mundo. Y no solo porque se trate de una imagen violenta, casi como de un muñón o extremidad mutante; sino porque el artista visual David Rudnick ha acusado a la banda británica de plagio.

The Horrors ripping off @JesseKanda then sticking an obi strip+japanese text on their new album’s cover for no reason. Dont Do This pic.twitter.com/SPCxckY0iC

— ཊལབསརངཧ (@David_Rudnick) 13 de junio de 2017