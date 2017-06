No pasó ni un mes de la última visita de los británicos The Horrors a nuestro país, cuando lideraron una de las tres jornadas del Tomavistas, y de hecho no tardaremos en volver a verlos, ya que también capitanearán la nueva edición del festival PortAmérica, poniendo la que posiblemente sea la nota más rockera de un festival que sobre todo ha conseguido tender puentes entre uno y otro lado del Atlántico.

Lo que no sabemos es si el single que estrenaron hace tan solo unos días es un caso aislado, un pequeño detalle para justificar la gira que los meneará por escenarios de todo el mundo las próximas semanas, o el primer adelanto de un material largo más largo.

Lo que sí sabemos es que Machine tiene un sonido más cerca de esa vis entre industrial y oscurantista que marcó el sonido de los mejores Depeche Mode que de esa vis post-punk a lo Siouxsie and the Banshees con el que los identifica el gran público.

Ya podemos escuchar esta canción que ha contado con Paul Epworth, uno de los productores más reputados del mundo y muy apegado al sonido contemporáneo: culpa suya son producciones de proyectos tan dispares pero tan actuales como FKA Twigs, Adele, London Grammar, Crystal Castles o The Rapture.

Máquina de horrores