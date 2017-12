Aún no sabemos la fecha de estreno en nuestro país, pero sí sabemos nueva película del germano-turco Fatih Akin, quien conquistó a la crítica como Contra la pared, Soul Kitchen o Al otro lado, entre otras. Y es que In the Fade se dio un paseíllo irregular de críticas en Cannes (uno de los más entusiastas fue Carlos Boyero, que aseguró que “esta terrible historia” tiene “fuerza expresiva, veracidad y el desenlace puede crear dudas morales en el espectador civilizado”) pero consiguió que su protagonista, Diane Kruger, recoja el premio a Mejor actriz en el festival.

Además, el film, descrito como “una cinta de venganza neonazi” que narra la vida de Katja, que “se hunde cuando su marido y su hijo mueren en un atentado con bomba: tras el duelo y la injusticia, llegará el tiempo de la venganza”, es precandidato para formar parte de los nominados en la categoría de Mejor film extranjero en la próxima gala de los Oscars.

Pero otra de las buenas noticias es la banda sonora: de ella se ocupa Josh Homme, líder de los Queens of the Stone Age (que confirmaron su presencia en el próximo Mad Cool) y de los Eagles of Death Metal. La banda sonora ya se puede escuchar en Spotify, y cuenta con colaboraciones como las de Faith No More, Courtney Barnett o Hindi Zahra, entre otros.

Sombras más oscuras