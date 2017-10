Pasan otras cosas en Cataluña, aunque muchos no lo crean. Hay conocidas plazas maqueadas con plantas y una estética ultranaturalista para cambiar la atmósfera a fiestas de clubbing envolvente, protagonizadas por algunos de los grandes capos de los platos. Fiestas efímeras que, como las grandes cosas, casi como falsos fantasmas, aparecen y se van: nos dejan disfrutar durante unas horas de un espacio con dos salas y ambientes sonoros creado sólo para el deleite de nuestros sentidos.

Hablamos del Hivernacle, el primer pop up club de Barcelona, unas fiestas efímeras en la Plaza Mayor del Poble Espanyol con debut y despedida que, sin embargo, ya tienen tres saraos confirmados para las próximas semanas: desde el que podremos disfrutar mañana para dar el pistoletazo de salida a la temporada con nombres básicos del techno tanto transgeneracional (Derrick May) como contemporáneo (Nastia, más cerca de sonoridades industriales) hasta los que podremos asistir en noviembre (con nombres como los de otros iconos del techno y el clubbing más recto como John Digweed o el groovy techno de los italianos Marvin & Guy) o la víspera de festivo que a principios de diciembre disparará la última fiesta del año con el techno inteligente de Architectural, la IDM neohouse de Mind Against o uno de los reyes del beat europeo de los ’90 como Gui Boratto.

Consulta todos los detalles de la programación, horarios y precios en la web del ciclo.

Programación

28.10: Derrick May + Nastia + Eduardo de la Calle + Bloody Mary + IVA + Fede Zerdán

18.11: John Digweed + DJ Tennis + Pachanga Boys + MLiR + Marvin & Guy + The/Das + Margot + Discos Paradiso Crew

05.12: Mind Against + DJ Koze + Gui Boratto + Saoirse + Architectural + Rubén Seoane

Hivernacle