¿Qué habría pasado si John F. Kennedy hubiera sobrevivido a múltiples intentos de asesinato y llevase tres mandatos? ¿Y si la Guerra de Vietnam hubiera durado más años de lo previsto, y JFK se hubiera visto obligado a crear un Cuerpo de Psicología para mantener la salud mental de los soldados? ¿Si ese cuerpo borrase esos recuerdos a través de drogas, terapia y psicodelia pura? ¿Y si hubiera un serial de soldados a los que no se puede tratar y vagan por Michigan atacando a civiles?

Esta es la historia que narró el veterano de Vietnam Eugene Allen al volver de la guerra; que es ahora recogida por David Means para reescribir la historia (o Histopía) de Allen sin dejar atrás las grandes historias bélicas ni las canciones de la época. Una novela tan psicodélica como historiográfica, biópica y retrofuturista.

En Notodo compartimos contigo algunas páginas de esta ¿novela? antes de que llegue a las tiendas a través de la Editorial Sexto Piso este viernes 10 de marzo. Y no os alarméis por los “notas del editor”: así es el libro, entre la biografía, la ficción, la realidad novelada y la sinopsis intensa.

Nota del editor

Algunos hechos históricos se han modificado para ajustarlos al universo de ficción de Eugene Allen. Los incendios descritos en su texto consumieron la mayor parte de Detroit y algunas zonas de Flint, y se propagaron hacia el norte del estado, pero, por supuesto, no lo arrasaron de arriba abajo. Ciertos detalles del séptimo intento de asesinato contra John F. Kennedy, conocido ahora como el Asesinato Genuino, aparecen levemente alterados en la narración de Allen, donde el crimen tiene lugar una tarde de mediados de agosto en Galva, Illinois. Como es bien sabido, Kennedy fue asesinado un mes más tarde, el 17 de septiembre, mientras circulaba en coche por la ciudad de Springfield, Illinois, en el transcurso de uno de sus estrechos baños de masas, en los que «dejaba su destino al capricho de la nación», como él mismo repetía con frecuencia en sus últimos discursos.

Es un hecho que, para burlarse de los anteriores intentos de acabar con su vida, Kennedy se puso a sí mismo en peligro exponiéndose en público, y los historiadores continuarán debatiendo durante años la medida en que ese gesto redujo, o aumentó, el número de atentados contra su vida (seis), y si ayudó en algo a prolongar su vida terrenal a la vez que la política. Las montañas de ceniza –que seguían ardiendo sin llama mientras Allen trabajaba en su novela– sin duda eran visibles desde el apartamento situado en el número 22 de la calle Main, en Flint, donde Myron Singleton y Wendy Zapf tuvieron su primer y furtivo encuentro sexual. Pero la zona calcinada no concluía –como afirma Allen– en Bay City (que ardió durante tres años) sino que se prolongaba por la región del pulgar.* Otro telón de fondo en la narración de Allen, el segundo gran boom de la madera que describe, sólo existió en su vívida imaginación.

La mayor parte del norte de Michigan había sido reforestado y así continuó, con la excepción de unas pocas áreas afectadas por la epidemia de roya vesicular del pino blanco (e incluso en éstas, en la mayoría de los casos, la roya no mató los árboles sino que sólo dañó las ramas y rebajó el valor de la madera). El verdadero segundo gran boom de la madera (1975) no comenzó hasta poco después de que la novela estuviera concluida. Es bien cierto que hubo hombres como Hank (apellido desconocido) que se adentraban en los bosques del estado actuando como ojeadores; localizaban los árboles grandes y luego volvían por la noche (furtivamente) para talarlos. Es probable que Allen se inspirara en su vecino Ralph Sutton, un antiguo leñador que lo tomó bajo su protección y lo instruyó sobre los vericuetos de la tala furtiva, alcanzando a llevar al chico en algunas excursiones y a cortar árboles con él en parques de la localidad.

Nota del editor

El 15 de agosto de 1974, Allen fue sometido a un examen psicológico post mortem estándar, basado en su manuscrito y en entrevistas con familiares, amigos y conocidos. John Maudsley encabezó el equipo investigador en el Centro Mental del estado de Michigan. Merece la pena citar un fragmento de su extenso informe, considerado un clásico en su género.

“Eugene Allen tenía tendencia al aislamiento y era propenso a sufrir ataques de la enfermedad de Stiller, una afección común en el Medio Oeste de los Estados Unidos. Pese a que el diagnóstico es relativamente nuevo y se halla todavía en estudio, los síntomas incluyen el gusto por asomarse a ventanas de áticos durante períodos prolongados; el gusto por deambular a través de solares, ferias abandonadas y callejones desiertos, y por sumirse en ensimismamientos prolongados; la propensión a arrastrarse bajo el entarimado de los porches y a colarse en otros espacios de altura muy reducida para atisbar a través de grietas y aberturas y observar el mundo de manera distanciada y desde un confinamiento seguro; la reducción del campo visual causa paradójicamente una visión más amplia, debido a una sensación de estiramiento de la zona alrededor de los ojos.

Entrevistados clínicos sostienen que esos momentos de ensimismamiento, que pueden durar toda una tarde, van acompañados a menudo de falsos recuerdos. La enfermedad de Stiller puede conducir en el caso de adolescentes a comportamientos rebeldes, fantasías antisociales y hondas visiones espirituales conducentes a un deseo de más visiones, éstas artificialmente inducidas. Entre los indicios en el caso de Allen se incluye que pasaba gran cantidad de tiempo en el amplio ático de su abuelo, casi siempre en la esquina noroeste, mirando a la avenida

Stewart (una fotografía lo muestra sentado en una silla, con las rodillas juntas, la barbilla un poco levantada y la mirada gacha). Se reproduce a continuación una entrevista íntegra con Harold B. Allen, de noventa años de edad:

Era un buen chico, algo callado, y sufrió mucha confusión por lo que le pasó a su hermana Meg. Fue un chico maravilloso hasta que cumplió los dieciséis y se volvió hosco. Una tarde oí pasos en el ático. Nuestro jardinero y manitas, Rodney, estaba abajo podando el seto. Salí al jardín a hablar con él, y cuando miré hacia arriba vi a Eugene en la ventana del ático, cosa que no era rara porque le gustaba subir allí con un libro; aquel verano estaba leyendo a Dickens. No volví a acordarme de él hasta unas horas después, cuando regresé a casa, miré de nuevo hacia arriba y vi que seguía en el mismo sitio. Así que subí al ático y le dije: ¿Qué haces?

Y él continuó callado. Allá arriba hacía el mismo calor que en un horno. Se oía a Rodney en el jardín y a unos niños que jugaban en la calle, así que le dije algo como:

Tendrías que estar fuera disfrutando de este buen día de verano. Y Eugene me miró y dijo, con voz muy formal: Prefiero no hacerlo. Hubo algo en su tono que me impresionó.

Algo grave y frío, y yo dije: Bueno, es mejor que bajes de todos modos y te sientes en la cocina mientras tu abuela prepara la cena, o que veas las noticias conmigo; y él dijo:

Prefiero no hacerlo; y yo dije más o menos: Voy a tener que darte una orden de abuelo e insistir en que bajes; y él se quedó callado un minuto y luego dijo, con el mismo tono formal: Abuelo, todos estamos sometidos a alguien, de una manera u otra, e imagino que en este momento yo estoy sometido a ti; y entonces se levantó, y al hacerlo le crujieron las rodillas, luego se enjugó el sudor de los ojos y los dos bajamos a mi habitación y le di una camisa limpia, le dije que se refrescara y fui a la cocina, donde Ethel y yo nos reímos de las manías de los adolescentes. Pero el chico no bajaba, así que volví al ático y lo encontré en la silla, con mi camisa ya sudada, y dije: Vamos abajo, hijo. Ahora sospecho –entonces no estaba seguro– que su tendencia a comportarse de manera rara guardaba relación directa con su hermana. No me malinterprete. Yo ya lo sospechaba, pero me decía que al chico le gustaba estar a solas.

La vista desde la ventana era espléndida, daba a la calle, y podría añadir que era, y sigue siendo, una bonita calle, además de estar calificada como área histórica, pese a que los alrededores estén ahora un poco degradados (estuvo protegida durante las revueltas, fue una de las manzanas cercadas, y se salvó de los saqueos y de todo lo demás). Hay un gran roble enfrente que sobrevivió a la plaga… En cualquier caso, a mí no me parecía que su comportamiento se saliera de lo normal, al menos no la primera vez. Siempre fue un chico al que le gustaba andar a su aire. Solía encontrármelo en el hueco entre nuestro garaje y el de los vecinos, o en el trocito de césped del patio trasero, sentado a solas. Yo no veía en ello nada raro y no estoy seguro de verlo ahora.”

El informe de Maudsley concluye que es muy probable que existiera una relación entre el Síndrome del Escondite (enfermedad de Stiller) y el suicidio de Allen, acontecido años después, pese a que los factores exactos continúan sin determinar y abiertos a especulación.

Nota del editor

El suicidio es un acto para el que elaboramos una serie de causas potenciales, ninguna de ellas demostrable. En sus cuadernos,

Allen planteó unos cuantos modos de llevarlo a cabo. Se transcribe a continuación una lista, en el mismo orden en que figura en sus primeros cuadernos:

Subir a lo más alto del edificio de aparcamientos de la calle Howard y lanzarme al vacío. Pero primero pasar un rato haciendo equilibrios en la cornisa, mover los brazos como si fueran alas y llamar la atención de la gente de abajo hasta que se reúna una multitud. Saludarlos y establecer cierta relación con ellos, hasta que alguien se ponga a gritar:

Salta, salta.

Cavar un gran agujero en las dunas de Sleeping Bear y luego apañármelas para provocar un corrimiento que me entierre si es p… [garabato ilegible a lápiz].

Enfadar a Billy Thompson lo bastante como para que me mate cuando vuelva, si vuelve… [garabato ilegible a lápiz].

Inmolación al estilo de los monjes, verter acelerantes y prenderme fuego frente a la biblioteca, o en el parque Bronson; asegurarme de hacerlo de manera improvisada y permanecer sentado mientras el fuego me devora, tan inmóvil como sea posible.

Saltar de pie en un agujero para pescar en el hielo en el lago King –de día– y luego subir y mirar a través del hielo hasta que se produzcan la pérdida de conocimiento y el ahogamiento.

Localizar y unirme a un grupo de tarados con tendencias rebeldes –con todo el equipo: Harleys, etc.– y acabar en una batalla policía/rebeldes.

Causar incendios como los de los disturbios, en cualquier parte de la ciudad, trazando un círculo, de manera que los incendios converjan y me atrapen. [Garabato ininteligible]

… el fuego guiado por fuerzas que lo conducirían hacia mí.

Sin gasolina. Nada de eso.

Agarrarme a la toma a tierra del pararrayos –la que baja por la fachada de la casa del lago East– y rezar fervientemente para que caiga un rayo, y cuando eso pase, seguir agarrado con fuerza. Acuérdate de aquella vez en que estabas durmiendo allá fuera [garabato ilegible] y un rayo cayó en la granja; el cable se puso azul brillante y luego rojo y resplandeció mientras la tierra se cristalizaba y… [borrón ilegible de tinta].

Fuego del tipo combustión espontánea humana, autoprovocada, después de animar a mis células a calentarse hasta causar un incendio gigante.

Nota del editor

Un fragmento de los diarios de Allen:

Anoche fuimos a Ann Arbor para ver tocar a los Stooges en el Fifth Forum. Billy Thompson condujo y yo me fumé un porro y largué sobre Meg casi todo el viaje. Iggy estuvo fantástico. Me desperté en el aparcamiento. Iggy me estaba dando golpecitos en la cabeza con la puntera de la bota. Me despabilé al ver a Iggy y él pareció despabilarse al verme a mí. Me dijo que me levantara de una puta vez y me centrara. Eso dijo. Céntrate, tío, dijo, y luego se rio y se fue antes de que yo me levantara. Luego Billy dijo lo mismo. Céntrate, dijo.

Nota del editor

La madre de Allen, Mary Ann Allen, encontró el manuscrito en un cajón en la habitación de su hijo y se lo dio a Byron Riggs, profesor de Inglés en la Universidad de Michigan, que a su vez se lo dio a su amiga la escritora Fran Johnson, que se lo envió a su agente, que, con permiso de la familia Allen, se lo envió a editores, que, como suele decirse, entraron en una salvaje puja por los derechos en la que poco tuvo que ver la comerciabilidad de la novela, porque, como casi todos admitían abiertamente, el libro no era el más adecuado para el mercado de ficción de aquel momento (ni de ningún otro), pero era publicable por la comerciabilidad de la historia que había detrás: un veterano de Vietnam de veintidós años se sienta y crea un mundo ficticio –como declaró el crítico Harold R. Ross– pleno de dobleces, tan violento e inestable como nuestra época, igual de rico y carente de sentido.

Histopía se escribió durante el caluroso verano del año siguiente a los disturbios de Detroit/Flint. Allen siguió trabajando en la novela durante el otoño, con dedicación plena. El lector puede tomarse la libertad de imaginar a un hombre delgado encorvado sobre una máquina de escribir, visto a través de una ventana de la planta alta de una casa en Kalamazoo, Michigan, donde intentaba concentrarse mientras abajo, quizá, tenía lugar una discusión. Es poco lo que se sabe de la familia; los archivos sobre Meg son, por supuesto, de acceso restringido, pero en general se admite que su hermana padeció esquizofrenia con inicio en la edad adulta. (Más adelante su diagnóstico –que las denominaciones cambiantes volvían confuso– pasó al de caso dudoso). También es de conocimiento público que ella mantuvo relaciones con un joven llamado Billy Thompson, que murió en Vietnam.

Nota del editor

A partir de los diarios y las notas de Allen se deduce que la zona ficticia conocida como la Malla, un área segura y controlada donde se liberaba a pacientes después del tratamiento, se inspiró en el propuesto Programa de Liberación de Inadaptados de 1969, desarrollado por la Corporación para la Salud Mental (Psych Corps), dentro de la iniciativa de la administración Kennedy para solucionar el «problema» de la enfermedad mental en general y el de los veteranos de Vietnam en particular. Algunos detalles geográficos –como la denominada cañada Gleel, por donde el río Saginaw entra en Michigan– se atribuyen a la imaginación del autor.

Histopía