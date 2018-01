La coyuntura del fenómeno que se formó con las Hinds apenas colgaron su primera canción en internet las obligó a correr, a tener poco descanso, a que la lupa se colocase sobre ellas como pocas veces se había hecho con un grupo recién naciente. Ahora, el cuarteto madrileño y, a la vez, el posiblemente último gran fenómeno mundial del garage-pop ha decidido que no quiere correr.

Hace unos días se cumplieron exactamente dos años de la salida de Leave Me Alone, su debut para Lucky Number, con el que dieron 350 conciertos por todo el mundo, agotando aforos de 2.500 personas en ciudades como Londres, recibiendo premios como el European Border Breaker Awards, acercándose a las 18 millones de reproducciones en Spotify, siendo portadas de revistas musicales y de tendencias de España y Europa y formando parte del cartel de algunos de los festivales más importantes del mundo, como el Glastonbury o el Coachella, entre otros.

Ahora, las Hinds tienen prácticamente terminado I Don’t Run, el álbum con el que intentarán revalidar el éxito de su debut pero, a su vez, acallar dudas sobre su identidad sonora. El disco, que publicará nuevamente el sello británico Lucky Number Music, ha sido producido por la propia banda junto a Gordon Raphael (culpable de los dos primeros discos de The Strokes o el Soviet Kitsch de Regina Spektor, entre otros), verá la luz el próximo 6 de abril y viene precedido de un primer single, New For You, que ya podemos escuchar en todas las plataformas digitales y que mantiene esa inmediatez melódica, ese garage destartalado y esa caza de la frescura incandescente de la magia del local de ensayo.

Nuevas y sin correr