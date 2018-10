Ha pasado apenas medio año de la publicación de I Don’t Run, el álbum que confirmó a las Hinds no como un hype pasajero, sino como uno de los grupos con mayor proyección internacional que se recuerden en nuestro país, y también como una de las voces más sólidas del garage pop europeo.

Quizá con menos factor sorpresa que en Leave Me Alone, pero con unas marcas que se hacen cada vez más propias y reconocibles en su propuesta, la producción de Gordon Raphael (sí, el mismo de los dos primeros álbumes de The Strokes) ha conseguido redimensionar el sonido de unas Hinds que continúan sin bajarse ni del avión ni de la furgoneta, pero que tampoco pueden parar de crear.

Y su nuevo single y videoclip confirma todo eso: su oda a la mentalidad británica se plasma en (sic) British Mind, en cuyo videoclip las vemos de parkineo pero sin bajarse de la furgoneta durante los casi cuatro minutos que dura la canción, y que sirve como bola extra añadida a las once canciones de su segundo LP, del que han extraído los singles de New For You, The Club y Finally Floating.

A menos que vayas a estar por el Reino Unido las próximas semanas (donde tocarán en ciudades como Portsmouth, Manchester, Londres, Sheffield o Nottingham), para verlas tendrás que desplazarte o estar en la Razzmatazz de Barcelona, el próximo sábado 15 de diciembre, para el que aún puedes comprar tu entrada .

Romance brit