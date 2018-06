Hay corazones rotos que no se reparan, pero se dibujan

“Hace ya un año desde que partiste: me iría contigo si no fuera por Abril. Dentro de muy poco ella habrá crecido y nada necesitará de mí. Hoy en el colegio dibujaron la tristeza y nuestra hija te ha pintado a ti. Yo sigo en un mal sueño y aún no doy crédito: te estoy hablando y tú no estás aquí”

Podéis hacer elucubraciones, buscar la metáfora, los dobles sentidos o intentar recontextualizar esas frases, pero no: cada una de las palabras que Los Hermanos Cubero, y más concretamente Enrique Cubero, Quique, viven para, por y desde la tristeza, sin ningún ánimo de reparar o reconstruir el dolor: simplemente describiéndolo, retratándolo.

No hay ni metáforas de folclórica (no es un Marinero de luces del bluegrass manchego ni mucho menos; si acaso más cerca del Skeleton Tree de Nick Cave o el Carrie & Lowell de Sufjan Stevens, pero mucho más directo, frontal y cercano al oyente español medio) ni ademanes de encontrar explicaciones o consuelos. Quique dibuja la tristeza con canciones. Y en su dibujo se dibujan gotas sobre sus trazos.

“Mentí al decirle al oído: ‘todo va a ir bien, no te preocupes’. Desde aquel día de su partida nos queda una cuenta pendiente: no tuvimos el valor de despedirnos como habría sido conveniente”

Si resulta de por sí difícil de escuchar este Quique dibuja la tristeza, imaginaos escribir estas once canciones, que suenan como a una especie de vómito sobre un barreño donde dolerse: Olga, la mujer de Quique, falleció en 2016 tras una batalla contra el cáncer que no le dio tregua. No hay otro relato que sobrevuele el dolor de la pérdida infinita, el alma herida.

Las eternas preguntas de por qué merece la pena seguir vivo y cómo se reconstruye un corazón roto que tantas veces hemos visto, leído y escuchado en películas, libros o canciones escritas por personas que no sufrieron en primera persona una pérdida de este calibre, aquí superan incluso la sinceridad: se asume sin asumir esta pérdida con una frontalidad que sobrecoge y hace muy complicado analizar el disco más allá de las circunstancias que sangran en cada palabra hecha melodía.

“Llevo en la cartera su foto y he vuelto a ponerme el anillo. El buzón aún lleva su nombre y otra carta hoy he recogido. Cada vez que abro la puerta su aroma inunda la estancia”

Se puede decir que, con respecto a sus anteriores ejercicios (el celebrado Arte y orgullo y los precedentes más alcarrianos, Flor de canciones y Cordaineros de la Alcarria), esa vis cómico-surrealista, entre el elogio regionalista de la España profunda y esos guiños a la sonoridad del bluegrass americano, en Quique dibuja la tristeza mira más que nunca a América: los violines, las estructuras, los giros circulares de las melodías a modo de juglar country, y esa tristeza más cerca del blues de los esclavos que del folk castellano más cantarín, dibujan una tristeza que se coloca en una barca en el centro del Atlántico, pero más cerca de los Estados Unidos que de la Submeseta Sur castellanomanchega.

Más allá de eso, el álbum consigue el objetivo: dibuja la tristeza y expone a unos Hermanos Cubero sangrantes como nunca más van a sonar; pero, a su vez, consiguen articular una auténtica obra maestra, un disco inolvidable y muy difícil de escuchar más de dos veces pero que, sin embargo, deja una moraleja: la de recordarnos que estamos a un minuto de perderlo todo. Aprovechemos lo que tenemos y digamos más que nos queremos antes de que el lamento y el dolor se lo coma todo.

Los Hermanos Cubero